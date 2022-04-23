Отличившихся в спецоперации на Украине российских военных наградили

Российские военнослужащие, отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали «За отвагу» и «Медаль Суворова», сообщили в Минобороны России.

«Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик», – приводит РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Военнослужащие получили медали «За отвагу» и «Медаль Суворова» в соответствии с Указом Президента России. Иванов от имени министра обороны России Сергея Шойгу поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, а также пожелал им скорейшего выздоровления.

Сержант Сергей Полянский, получивший «Медаль Суворова», попросил оказать ему содействие в поступлении в высшее военное учебное заведение.

По его словам, он твердо решил стать кадровым офицером и продолжить военную службу. Также сержант Полянский добавил, что мечтает стать военным переводчиком, например с арабского языка.

В Минобороны заявили, что поступившие в медицинское учреждение военнослужащие, нуждавшиеся в оперативном вмешательстве, уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих, отметили в военном ведомстве.

Ранее директор Росгвардии наградил 136 военных и сотрудников за участие в специальной военной операции на Украине.

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