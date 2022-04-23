Сдавшийся украинский офицер рассказал о конфликтах между националистами и морпехами

Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов рассказал, что националисты «Азова» (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело) конфликтовали с морскими пехотинцами, но командование конфликт пыталось скрыть.

«Бойцы «Азова» ставили себя выше, чем бойцы не только морской пехоты, но в целом бойцы украинской армии. С чем это связано, я не знаю, но они постоянно превозносили себя, они постоянно показывали, что они лучше, «быстрее, выше, сильнее», скажем так... Возможно, это связано с их ультранационалистической идеологией», – рассказал начальник медицинской службы 36 бригады морской пехоты Украины майор Лабузов РИА «Новости».

Он столкнулся с таким случаем, когда в 2017 году оказывал медицинскую помощь морским пехотинцам после конфликта с «азовцами» в Мариуполе. Руководство частей такие конфликты не афишировало, чтобы не привлекать внимание военной службы правопорядка.

Также в «в зоне ООС нельзя давать бойцам выходных», но командование отпускало людей, чтобы они привели себя в чувство, отвлеклись от окопов.

«Я думаю, что если бы эти факты всплыли, что отпускали людей, я думаю, что было бы очень много проблем у части», – рассказал офицер.

Он добавил, что вакцинация от COVID в украинских войсках организована плохо.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие обнаружили и уничтожили в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области укрепленный район украинских националистов.