Патриарх Кирилл перед Пасхой призвал молиться о мире

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех верующих с наступающим праздником Пасхи, призвав их в сегодняшней картине мира проявлять подлинную любовь к ближним и не поддаваться на попытки разрушить единство между православными христианами.

«Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами», – сообщается на официальном сайте РПЦ его послание.

Так, патриарх Кирилл призвал верующих усиленно молиться Богу, чтобы «все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачеваны божественной благодатью».

Он подчеркнул, что внимание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки порой бывают самыми важными делами, которые христиане могут совершить ради воскресшего Господа.

«Вот уже два тысячелетия церковь живет этой вестью о Воскресении и стремится приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир. В свете Пасхи действительно все видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту», – отметил патриарх в своем обращении.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, украинские военные намерены обстрелять православные церкви в нескольких областях страны в ночь на Пасху с целью провокации. Он отметил, что для проведения этого плана из нацбатальонов сформировали свыше 70 мобильных групп на автофургонах и внедорожных машинах с минометами («блуждающие минометы»).