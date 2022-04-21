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Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе
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Корреспондент RT Борис Кузнецов попал под обстрел в районе «Азовстали» и завода Ильича в Мариуполе, сообщает телеканал RT.
«Корр RT Борис Кузнецов попал под обстрел в Мариуполе. На кадрах – момент уже после случившегося. Инцидент произошел в районе «Азовстали» и завода Ильича, когда наша съемочная команда вместе с СК РФ и СЦКК ДНР продвигалась к зданию городской больницы», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «RT на русском».
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
В среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.
Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
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Опубликован список украинских артистов, которым запретили въезд в Россию
В число украинских артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет, вошли известные ведущие передачи «Орел и решка» Андрей Бедняков, Николай Серга, певица Светлана Лобода и певец Святослав Вакарчук.
В перечень вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, а также актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»), передают «Известия» со ссылкой на список.
Отмечается, что им запрещен въезд на территорию Российской Федерации сроком на 50 лет.
Ранее сообщалось, что ведущему программы «Орел и решка» блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года.
Военный эксперт предсказал судьбу переданных Украине самолетов из Восточной Европы
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«Украина могла получить дополнительные самолеты МиГ-29 от восточноевропейских стран. Наши военные собьют эти истребители при первом же вылете», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Украина получила в рамках военной помощи дополнительные самолеты, но не от США.
«Скорее всего, Украина получила истребители МиГ-29, которые передали страны-участницы бывшего Варшавского договора. Это могуть быть Польша, Словакия, Болгария и так далее. Но их варианты МиГ-29 по своим характеристикам уступают тем, которые мы используем на территории Украины», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
«Тем более, что речь шла максимум о десяти или двенадцати машинах. В условиях ведения боевых действий – это незначительные цифры. Поставка столь малого числа истребителей никакого существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Чтобы резко изменить ситуацию в воздухе – нужны сотни самолетов», – добавил эксперт.
«У Украины, вместе с тем, практически не осталось аэродромов базирования. Если же ВСУ начнут использовать аэродромы других стран, допустим – Польши, это означает, что Польша вступит в войну с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями», – рассказал Сивков.
Эксперт выразил уверенность, что Вооруженные силы России уничтожат новую технику ВСУ в кратчайшие сроки. «Наши военные собьют эти истребители при первом же вылете. А может, и уничтожат на земле, до того, как они совершат свой первый вылет», – рассказал он.
Накануне США сообщили о передаче Украине военных самолетов. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что самолеты передали Украине не США, но не назвал страну, которая это сделала. Вашингтон, по его словам, «содействовал отправке дополнительных запчастей, что помогло с точки зрения их потребности в авиации».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о скандале, разгоревшемся внутри Евросоюза и НАТО. Его причиной стала судьба старых советских истребителей МиГ-29. Украина требует отдать ей эти машины, находящиеся, в частности, на вооружении Польши. Польский МИД заявлял, что власти готовы через американцев передать украинцам имеющиеся у Польши старые советские истребители. Позже замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала польское предложение исключительно инициативой Варшавы, не согласованной с Вашингтоном.
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ВСУ начали покидать район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Подразделения ВС Украины покидают «треугольник» – район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, сообщают СМИ.
Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.
«Не буду говорить пока где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку», – приводит оно слова своего источника.
По его словам, есть надежда, что ситуация будет развиваться как в Кременной: «Они просто ушли – и все. Ну а дальше их ждет, естественно, много «сюрпризов» в других местах, и они об этом знают, поэтому, думаю, будет дальнейшая массовая сдача в руки миротворческих сил происходить».
Ранее сообщалось, что Луганская народная республика полностью контролирует город Кременная, украинские военные сбежали. Всего с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ.
Также власти ЛНР сообщали о скорой зачистке Попасной и Рубежного.
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Россия оценила идею генсека ООН о «пасхальном перемирии» на Украине
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «немного скептичен» в отношении предложенного генсеком ООН «пасхального перемирия» на Украине.
Полянский пояснил, что относится к предложению так, «потому что знает, как это было в прошлом» – Россия «объявляла прекращения огня», открывала гуманитарные коридоры, но те «либо не использовались Украиной, либо были использованы с некими зловредными целями для постановки провокаций, подобных той, что случилась в Буче». Он не видит смысла «вступать в игру с украинцами по таким вопросам». Однако, как подчеркнул Полянский, решение зависит не от него: «Такие вещи решаются в Москве Министерством обороны».
Полянский также заявил, что «Российская экономика с санкционным прессингом успешно справляется, находя во всей этой ситуации новые возможности для собственного развития и новых надежных партнеров», передает РИА «Новости».
Он назвал псевдомиротворческими призывы ряда западных стран и структур к прекращению огня на Украине, ставящие целью перевооружение украинских сил в ходе паузы в боевых действиях. Дипломат подчеркнул, что «так или иначе задачи специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации, денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России обязательно будут выполнены».
Оценивая ситуацию в Мариуполе, Полянский заявил, что мирные жители на заводе «Азовсталь» могли оказаться лишь в качестве живого щита для украинских националистов и радикалов. «Радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе «Азовсталь» тем, что спустя месяц блокады они вдруг сообщили, что все это время с ними якобы находятся мирные граждане. Это при том, что до вчерашнего дня они об этом не сообщали. Не вспоминали ни о каких гражданских, даже когда окруженные военные сотнями шли сдаваться в плен», – сказал он.
По его мнению, «забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер». Он считает, что украинцы нужны Западу в качестве пушечного мяса в его опосредованной войне с Россией. При этом «производители вооружений в западных странах довольно потирают руки, подсчитывая собственные барыши». Кроме того, «явно довольны и восточноевропейские члены НАТО», получившие «обещания поставок новой натовской техники». А Вашингтон, «подталкивая европейцев к все более и более жестоким экономическим санкциям», стремится «прочно подсадить их на свою газовую иглу».
«Ну и что, что американский СПГ в разы дороже российского? Зато это молекулы свободы, по выражению одного из американских министров, платить за которые будут не американцы, а европейцы», – заявил Полянский.
Россия распространила в Совете безопасности ООН в качестве официального документа очередные свидетельства об опасной военно-биологической деятельности на Украине. Полянский отметил, что США координировали работу сети лабораторий на Украине.
Напомним, относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу, на Украине началась следующая стадия военной операции России.
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Кадыров показал трофеи чеченского спецназа на Азовмаше
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о зачистке Азовмаша от украинских националистов, а также показал трофейную технику.
«В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз», – написал Кадыров в Telegram.
По его словам, чеченские военные прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое «азовские вурдалаки превратили в приличный укрепрайон» (националистический батальон «Азов» против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело).
«По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными», – добавил Кадыров.
Напомним, во вторник Кадыров заявил о скором освобождении завода «Азовсталь».
Мединский резко ответил Венедиктову про «три пакета договоренностей» с Украиной
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Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский одной фразой прокомментировал сообщение бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о работе Москвы и Киева над тремя пакетами договоренностей.
«Слышал звон, да не знает, где он», – написал он в своем Telegram-канале.
Венедиктов в своем Telegram-канале написал, что три пакета договоренностей России и Украины якобы включают такие пункты, как «перемирие и отвод войск», «нейтральный статус и гарантии безопасности Украины», «территориальные проблемы».
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего решили продолжать их в ежедневном режиме по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору.
Ранее в среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия уже не доверяет украинским переговорщикам. По ее словам, Москва была готова к тому, что представители Киева будут вести себя непоследовательно.
В Кремле также заявили, что работа украинской стороны переговоров оставляет желать лучшего, представители Киева не проявляют склонности к интенсификации переговорного процесса.
Между тем российские Вооруженные силы совместно с силами ЛНР и ЛНР приступили ко второй фазе спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, по каким направлениям будет вестись наступление и какие силы противостоят натиску российских военных.
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Джонсон призвал Россию к милосердию в отношении британских пленных
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах ВСУ, в рамках Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
«Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», – заявил Джонсон, выступая перед депутатами Палаты общин британского парламента. Он также подчеркнул, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. В то же время, как указал глава правительства Соединенного Королевства, Лондон выступает против того, чтобы британцы отправлялись на Украину участвовать в боевых действиях, сообщает ТАСС.
Комментируя предложение о запрете на публикацию в социальных сетях фрагментов из видеоинтервью британских пленных российскому телевидению, которое выдвинул депутат от правящей Консервативной партии Роберт Дженрик, представляющий избирательный округ Ньюарк в английском графстве Ноттингемшир, где проживают родственники Эслина, Джонсон отметил, что поддерживает подобную инициативу. При этом премьер-министр не стал говорить о возможном обмене Пиннера и Эслина на украинского политика Виктора Медведчука, о чем его ранее попросили сами пленные.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская сторона могла бы максимально эффективно использовать попавший ей в руки козырь в информационной войне. Допросы пленных британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина следует вести публично и даже «стримить» их в Сети, считают российские медиаменеджеры. Своей сдачей в плен Пиннер и Эслин «создали для российской пропаганды мощный информационный повод», вторят им члены британского парламента.
Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.
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Стало известно о выводе всех мирных жителей в районе «Азовстали»
В районе завода «Азовсталь» в Мариуполе введен режим тишины, из двух примыкающих к промзоне предприятия домов вышли все мирные жители, сообщают СМИ.
Из двух домов вышли 28 человек, среди них – семеро детей, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что возле коридоров дежурят автобусы для мирных жителей, также дежурят кареты скорой помощи, врачи готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее Минобороны России сообщало о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
Утром в среду комбинат покинули пять украинских военных, они сложили оружие, сообщали в Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. В частности, сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
МВД заявило о попытках украинских военных попасть в Россию под видом беженцев
Лица, принимающие участие в военных действиях на Украине, пытаются проникнуть на территорию России под видом беженцев, сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.
«В составе беженцев пытаются к нам проникнуть на территорию лица, принимающие участие в боевых действиях. Это не секрет», – передает ТАСС слова Петрова на заседании президиума Общественного совета при МВД России.
Он отметил, что точное количество таких лиц в данный момент сказать не может. «Но они выявляются с определенной периодичностью. К ним принимаются процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством», – добавил он.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».
Из «Азовстали» вышли и сдались пятеро военнослужащих ВСУ
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Пять украинских военных сложили оружие и вышли с комбината «Азовсталь», сообщила народная милиция ДНР.
Ведомство сообщило в Telegram, что «пятеро военнослужащих ВСУ, воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России, сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь».
О предложении добровольно сложить оружие украинские силовики узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя.
Ранее сообщалось, что с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. В частности, сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Путин пообещал наступление мира в Донбассе
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Президент Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря России в Донбассе наступит мир. Он заверил, что Россия будет действовать последовательно и добьется того, что жизнь в Донбассе нормализуется.
«Так и будет!» – сказал Путин, говоря о наступлении мира в Донбассе, передает ТАСС.
Он отметил, что Россия будет действовать последовательно и добьется положения, при котором жизнь в Донбассе постепенно нормализуется.
«К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь у людей в Крыму, Севастополе – это очевидно. Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают. Прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь нашим людям, проживающим на Донбассе», – отметил Путин, передает РИА «Новости»
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Посол Украины объяснил Германии, как Берлин должен помогать Киеву
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Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за то, что Киев не получает от Германии тяжелые вооружения.
Мельник, комментируя список возможных поставок оружия из Германии, заявил: «Нужного нам оружия нет в этом списке». Он полагает, что Бундесвер может поставлять Киеву то оружие, в котором нуждается Украина, передает ТАСС со ссылкой на ZDF.
Так, Мельник заявил, что у Германии есть свыше 400 БМП Marder, причем «лишь малая часть из них задействована в миссиях». По мнению посла, военная промышленность Германии могла бы заменить эти машины в течение нескольких недель. Украина все еще надеется, что это оружие может быть отправлено как можно скорее.
Напомним, популярность канцлера Германии Олафа Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.
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Кремль спросили об условиях встречи Путина и Зеленского
Москва много раз объясняла, что должно предшествовать гипотетически возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи». Так он прокомментировал вопрос, обсуждалась ли эта тема между Путиным и премьером Израиля Нафтали Беннетом, передает ТАСС.
Говоря о заявлении посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о готовности Иерусалима принять возможную встречу Путина и Зеленского, представитель Кремля отметил, что израильская сторона «не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу».
Ранее посол заявил, что его страна подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского.
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Индийский генерал объяснил превосходство российского оружия над западным
Российское оружие дешевле западного, проще устроено и намного надежнее, рассказал генерал-майор армии Индии в отставке П.К. Сехгал.
«Факт в том, что наши войска привыкли к российским системам вооружения. Они намного дешевле, чем эквивалентный вариант из западного мира. Российское оружие гораздо надежнее и не выходит из строя в последнюю минуту», – передает РИА «Новости» его слова.
Так, по мнению Сехгала, «западное оружие является слишком сложным и часто подводит». Он отметил, что именно по этой причине Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий.
Накануне высокоточным оружием оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 31 военному объекту Украины, средствами ПВО сбиты в воздухе три беспилотника, уничтожен склад боеприпасов в Приволье.
Генсек ООН попросил Путина принять его в Москве
Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша передал отдельные письма постоянным представительствам России и Украины при ООН с просьбами к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому принять генерального секретаря в Москве и Киеве соответственно.
«Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского – принять его в Киеве», – передает слова представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика ТАСС.
В начале апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом, отвечающие международному праву, необходимы.