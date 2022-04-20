Для поддержки IT-отрасли реализовали аналог туристического кэшбэка

Российский малый и средний бизнес (МСП) имеет возможность приобретать отечественные программные решения с 50-процентной скидкой. А разработчикам софта эта сумма компенсируется из бюджета. С такой инициативой выступил советник генерального директора Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Михаил Азовцев. Он сравнил эту схему с туристическим кэшбэком.

«Только там карту МИР надо регистрировать, потратить минуту. Здесь вообще ничего не требуется. Субъект МСП заходит на сайт нашего фонда, выбирает нужное ПО, нажимает кнопку «приобрести со скидкой», переходит на сайт продавца и приобретает. Все, после этого никаких отчетных документов, ничего не требуется. Мы недавно объявили новый отбор по этой мере. У нас порядка 150 продуктов уже доступно, 29 продавцов сейчас участвует в программе. Мы собираемся расширить перечень участников», – заявил Азовцев на онлайн-конференция «Российский софт: путь к технологической независимости», сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.



Эта мера так называемой «двойной поддержки», по его словам, позволяет МСП приобретать российские программные решения со скидкой в 50%, а отечественным IT-компаниям наращивать спрос и продвигать свою продукцию. С начала запуска программы в ноябре 2021 года объем продаж с учетом скидки составил порядка 750 млн рублей, соответственно в номинальной стоимости около 1,5 млрд рублей. При этом, как отметил эксперт, бюрократия в данном процессе минимальна,

На конференции было отмечено, что в росийской IT-индустрии продолжает набирать обороты импортозамещение. Сегодня в официальном реестре отечественного ПО зарегистрировано уже более 13 тыс. продуктов от более чем 4 тыс. российских разработчиков. Помимо этого, неуклонно растет доля аккредитованных Минцифры IT-компаний. За последние два месяца их количество увеличилось на 55%. Существенную роль в этом сыграл указ президента, запрещающий госорганам покупать без согласования закупать софт для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), заявил член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Александр Голиков.

«Это мощное стимулирование развития отечественной IT-отрасли. Это прекрасное окно возможностей. У нас нет никаких сомнений, что отечественные разработчики могут справиться с любыми задачами. Это вопрос времени и ресурсов», – считает он.

Вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Анна Никитченко заявила, что сейчас существует большое количество российских разработок, которые сравнимы или даже превосходят иностранные: «В том числе и в части серверного, сетевого ПО, и в части программ для совместной работы, и облачных сервисов, и решений для предприятий разных классов, в том числе промышленных. По мнению целого ряда экспертов, на сегодняшний момент отечественные аналоги в нескольких вариациях есть уже у всех наиболее известных программных продуктов, которые разработаны мировыми лидерами».



Она сообщила, что в прошлом году был проведен анализ по сравнению функциональных возможностей отечественных IT-продуктов с софтом иностранной разработки. «Наши решения показали себя даже лучше, чем зарубежные аналоги», - прокомментировала Никитченко.

Ранее были названы самые востребованные меры поддержки для российских IT-компаний. Cамыми востребованными льготами для IT-компаний оказались налоговый маневр и грантовая поддержка.