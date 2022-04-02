В Кремле заявили о разрушении военного потенциала Украины

Военный потенциал Украины во многом разрушен, демилитаризация идет полным ходом, все цели специальной военной операции будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу.

«Демилитаризация идет полным ходом и военный потенциал, инфраструктура во многом разрушена в ходе спецоперации», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он также добавил, что Москва рассчитывает, что проявления националистических идей будут запрещены на Украине и русский язык восстановит свои позиции в стране.

«Не потому, что это русский язык, а потому, что на этом языке говорит много миллионов, десятков миллионов жителей Украины. Это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным», – приводит ТАСС слова Пескова.

«Мы констатируем, что суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан Российской Федерацией. Мы признали их независимость, мы признали их как независимые государства. И операция началась по просьбе о помощи этих двух республик. Одна из главных целей операции – это спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной Республики, и Донецкой народной Республики. Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены», – заключил Песков.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что уничтожение топливных хранилищ Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ускорит разгром украинской армии.

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