Шойгу пообещал повысить потенциал береговых войск СФ в 1,5 раза

Боевой потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза; на Северном флоте будет создано сплошное радиолокационное поле, увеличены возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Он отметил, что Минобороны продолжит наращивать боевые возможности группировок сил Северного флота.

«Реализация этих планов позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в полтора раза повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надежную защиту и суверенитет страны на северных рубежах», – передает ТАСС слова Шойгу.

Кроме того, уточнил Шойгу, Северный флот расширит присутствие своих кораблей в различных регионах Мирового океана и обеспечит безопасность морской экономической деятельности России.

По словам министра обороны России, Северный флот в 2022 году получит более 500 единиц современного вооружения. По его словам, Минобороны постоянно контролирует вопросы обеспечения военной безопасности Арктической зоны России.

«Северный флот решает поставленные задачи в условиях резкого обострения военно-политической обстановки в Европе, усиления напряженности и роста угроз. В 2022 году мы продолжаем повышать боевые возможности группировок сил – активно наращиваем боевой потенциал и проводим перевооружение. В текущем году будет поставлено более 500 единиц современного оружия», – сказал министр.

Он напомнил, что в ходе тренировки по управлению ВС РФ, проведенной в феврале под руководством верховного главнокомандующего, Северный флот подтвердил способность гарантированно решать задачи по применению морских ядерных сил.

«В этом году в Южном военном округе проводится 30 организационных мероприятий, осуществляется поставка более трех тысяч единиц современного вооружения и военной техники, завершается строительство и ввод в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры», – передает РИА «Новости» слова министра.

Он также сообщил, что остается в приоритете подготовка органов военного управления и подразделений округа: на этот год запланировано более 400 мероприятий, с начала года уже проведено свыше ста.

Шойгу добавил, что большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и выполнению социальных гарантий.

«Продолжаем обеспечивать военнослужащих округа и их семьи служебным и постоянным жильем. На текущий год 758 человек уже заселились в служебные квартиры, а 849 военнослужащих обеспечены постоянным жильем», – рассказал генерал армии.

Он добавил, что наращивание боевых возможностей войск в совокупности с созданием комфортных условий прохождения военной службы способствует повышению эффективности армии.

Ранее во вторник Шойгу заявил, что Вооруженные силы России последовательно выполняют план освобождения ДНР и ЛНР, военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.