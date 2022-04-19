Время прицеливания ракет «Калибр» и «Кинжал» сократили в десятки раз

За счет новых систем связи время доведения целеуказания до ракет «Калибр» и «Кинжал» сокращено в десятки раз, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Он подчеркнул, что развитие системы связи ВС России «идет по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с внедрением элементов искусственного интеллекта».

«Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как «Калибр» и «Кинжал», – передает ТАСС слова министра обороны.

Шойгу добавил, что войска связи успешно выполняют задачи в ходе проведения операций за пределами России, апробированы новые способы организации связи, позволяющие обеспечивать устойчивое управление войсками в сложных географических и помеховых условиях.

Ранее ВС России авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожили заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе.