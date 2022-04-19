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США захотели принудить весь мир соблюдать санкции против России
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Вашингтон стремится к тому, чтобы все государства в мире соблюдали санкции против Москвы, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале (Уолли) Адейемо.
«Со временем наша цель – это добиться, чтобы <...> все страны мира следовали нашим санкциям, потому что так мы окажем влияние на Россию», – сказал Адейемо. США «ожидают, что страны будут делать это, потому что выгоды от ведения дел с широкой коалицией», которую собрал Вашингтон, «значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой», передает ТАСС.
По его словам, чтобы «в конечном итоге лишить» Россию «доступа к ключевым технологиям, которые ей необходимы, особенно к полупроводникам, нужен лишь ряд критически важных стран», включая Южную Корею, Тайвань, США, Японию и Нидерланды. Также «нужно нацелиться на определенные страны», чтобы лишить Москву «доступа к конвертируемой валюте основных экономик». «И вы видели, что эти страны собрались вместе в то, что я называю экономической коалицией, которая привлекает Россию к ответственности», – заявил Адейемо.
При этом он признал, что звучит «критика некоторых кругов, заключающаяся в том, что опирающийся на санкции ответ на действия России угрожает расколоть мировую экономику», а противников США подталкивает «ускорить усилия по строительству отдельной» системы. «Мой вывод противоположен: мы показываем не только то, насколько незаменимой является нынешняя система и насколько дорогостоящим является исключение из нее, но и тщетность попыток избежать ее», – заявил Адейемо.
Власти Соединенных Штатов могут отменять санкции при изменении поведения тех, в отношении кого они были введены, сообщил он.
Напомним, Адейемо заявил, что следующая цель антироссийский санкций – военно-промышленный комплекс России. США, по его словам, собираются «часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок».
Сенатор: Зеленскому придется говорить только о полной капитуляции Украины
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«Цель вашингтонских покровителей Зеленского – конфликт на истощение между Украиной и Россией. С учетом этой американской поддержки, украинский президент и говорит все, что ему взбредет в голову», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал условия Зеленского, который тот выдвинул для «обсуждения статуса Крыма».
«В том, что киевская делегация на переговорах в Стамбуле говорила одно, а сейчас Владимир Зеленский заявляет совсем другое, нет ничего удивительного. С такой противоречивостью в суждениях Зеленского мы сталкивались задолго до начала спецоперации – с того момента, как он стал президентом. Можем привести уйму примеров, когда он говорил одно, потом прямо другое – прямо противоположное, потом делал третье», – заметил сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.
Киев готов обсуждать с Москвой вопросы о статусе Крыма и о возможности отказа Украины от вступления в НАТО лишь после вывода войск с украинской территории и прекращения боевых действий, заявил Владимир Зеленский в интервью сетевым СМИ. При этом, как признал сам украинский президент, позиция Москвы кардинально иная – нейтральный статус Украины должен быть условием для переговорного процесса, а не предметом для торга. Что касается вопроса о нахождении Крыма в составе России, то он обсуждению не подлежит.
Заявление Зеленского фактически уничтожает почву для переговоров, и это было предсказуемо, отметил Цеков. «Цель вашингтонских покровителей Зеленского – конфликт на истощение между Украиной и Россией. С учетом этой американской поддержки, украинский президент и говорит все, что ему взбредет в голову – с целью затягивания конфликта. Украина же в такой ситуации выступает лишь как инструмент коллективного Запада в его противостоянии с Россией», – подчеркнул сенатор.
«Мы в Русской общине Крыма еще около 15-20 лет назад указывали на то, что Украина выступает как орудие в руках Соединенных Штатов в борьбе против России. Как говорят сейчас – вести военные действия до последнего украинца. Они готовы жертвовать боевиками «Азова», блокированными в Мариуполе, и тем более – готовы жертвовать мирными гражданами Украины», – добавил Цеков.
Поэтому рассуждения Зеленского «можно слушать, но не следует принимать в расчет», добавил собеседник. «После полного достижения результатов специальной военной операции, ему если и придется о чем-то говорить, то только об условиях полной капитуляции. К чему Зеленский и приведет Украину, в конце концов, своими действиями», – подчеркнул сенатор от Крыма.
Киев отошел от важнейших положений, зафиксированных на переговорах в Стамбуле 29 марта, констатировал в середине прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров. В том числе в проекте соглашений, который передала украинская сторона, отсутствует пункт о Крыме. Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию, отметил президент России Владимир Путин.
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Российские военные показали паспорт убитого в Мариуполе наемника из США
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Военнослужащий Армии РФ с позывным «Керчь» продемонстрировал паспорт убитого наемника из США, воевавшего на стороне националистов в Мариуполе, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.
«Военнослужащий Армии РФ с позывным «Керчь» показывает паспорт убитого наемника из США, воевавшего на стороне националистов в Мариуполе. На паспорте ручкой нанесены координаты места, где похоронен этот гражданин. Это сделано для того, чтобы его родственники могли найти тело и перезахоронить», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Репортер Руденко V».
Накануне в СК пообещали допросить очередного пойманного в Мариуполе английского наемника Шона Питера, который служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ. Ранее стало известно, что среди пленных морпехов ВСУ, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин.
В пятницу замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что в ходе спецоперации на Украине в плен попали военнослужащие стран НАТО. Кроме того, в СК пообещали изучить данные Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины. Также хорватские журналисты заявили, что в Мариуполе на стороне ВСУ воюют 200 наемников из Хорватии.
Российские военные, руководствуясь гуманными принципами, учитывая катастрофическое положение на металлургическом комбинате «Азовсталь», предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
В минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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WSJ: Россия избежала изоляции из-за неприятия санкций США в мире
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Нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры, говорится в статье The Wall Street Journal.
Авторы статьи подчеркнули, что лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, однако они сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран, включая такие демократии, как Индия, Бразилия и ЮАР, передает РИА «Новости».
«Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», – говорится в публикации.
Обозреватели издания напомнили, что Саудовская Аравия, будучи давним стратегическим партнером США, отказалась осуждать Москву и не последовала призыву Вашингтона увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.
«Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы», – считают публицисты.
Авторы заключили, что вторжение США в Ирак в 2003 году породило в некоторых странах мнение о том, что Белый Дом виноват в нарушениях суверенитета, против которых сам выступает.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия и Китай стремятся изменить «основанный на правилах» мировой порядок.
Напомним, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о продаже части своей нефти в юанях.
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США решили направить делегацию в пять стран убедить «изолировать Россию»
Американские сенаторы отправятся в пять стран, чтобы убедить власти осудить происходящее на Украине, сообщили СМИ.
Как пишет The Hill , четыре сенатора и член палаты представителей США собрались в Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Уточняется, что американские представители посетят данные страны в течение девяти дней, передает RT.
Как пишет газета, по мнению американской стороны, страны, в которые собираются сенаторы, не в достаточной степени поддерживают попытки Запада «изолировать Россию».
Напомним, российский лидер Владимир Путин по итогам пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме Восточный заявил, что Россия и Белоруссия должны углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут вместе противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики.
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Геополитик объяснил заявления Байдена о «геноциде» украинцев
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Соединенные Штаты предпринимают попытки «демонизировать» Россию, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать его урегулировать, считает французский геополитик Бартелеми Курмон.
«Байден заявил о геноциде украинского народа, чтобы очернить образ России и повлиять на ход мирных переговоров», – передает РИА «Новости» мнение автора со ссылкой на портал Atlantico.
Курмон отметил, что американский лидер знаменит неоднозначными высказываниями, будь то обвинение Владимира Путина «во вторжении в Россию» или словами поддержки в адрес иранского народа (речь шла об украинцах).
При этом издание уточняет, что специалист призывает не воспринимать последнее заявление как очередной ляп главы Белого дома. По его мнению, Байден намеренно «демонизирует» Москву, чтобы усилить своей влияние в Европе.
«Кажется, Вашингтон разработал наступательную стратегию еще до начала специальной операции на Украине, что затормозило диалог с Россией», – считает Крумон, добавив, что США не сделали ничего, чтобы предотвратить эскалацию и прекратить военные действия.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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Антонов заявил о давлении США на Латинскую Америку по теме санкций против России
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям, пренебрегая сопутствующими рисками для региона.
Антонов заявил, что «в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному «крестовому походу» против России и имеют собственное видение украинского кризиса», передает РИА «Новости».
«Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», – отметил посол.
По его словам, Вашингтон не беспокоит «очевидный вред» санкций для экономического развития стран Латинской Америки, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.
События на Украине станут, как ожидается, частью повестки запланированного на 19-20 апреля визита госсекретаря Энтони Блинкена в Панаму, где он примет участие в региональной конференции по вопросам миграции и проведет серию двусторонних встреч.
Ранее востоковед Сергей Лунев оценил в комментарии газете ВЗГЛЯД попытку США уговорить Индию не дружить с Россией.
Виктор Бут рассказал, откуда получает информацию о российской спецоперации
Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, рассказал, что в отсутствие других источников объективных новостей из России получает «более или менее объективную информацию» о родине и о спецоперации на Украине только из шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News.
«Объективной информации ни о России, ни о спецоперации практически нет, мы здесь можем смотреть только CNN и Fox News. Российские газеты приходят и сейчас, но с большим опозданием. Еще выписываю Wall Street Journal. Вот Такера Карлсона смотрю, если он касается темы России и спецоперации. Но он такой на Fox один, все остальные немногим отличаются от тех, кто на CNN. Только у него одного программа взвешенная», – передает РИА «Новости» его слова.
Бут добавил, что сейчас даже те из заключенных, кто вообще мало знает о России и Украине, говорят, что то, что транслирует о ситуации на Украине американское телевидение – «полная ерунда».
«Так и есть. И речь не только о самой информации, которая подается совершенно однобоко и содержит массу непроверенных фактов и откровенных фейков. Но они даже картинки не могут правильные подобрать: много картинок, которые просто не соответствуют тем географическим пунктам, о которых идет речь, и военной технике, о которой рассказывают», – добавил бизнесмен.
В августе 2021 года США отказались обсуждать обмен Бута и Ярошенко на заключенных в России американцев. Лукьянцев заявлял, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
Напомним, Россия заподозрила США в желании сделать «показательные случаи» из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в американских тюрьмах.
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Пентагон пообещал обучить солдат ВСУ стрельбе из американских гаубиц
Американские военные продолжат обучать украинских коллег обращению с передаваемыми им гаубицами, также будут проводиться другие тренировки, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
«Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц», – цитирует представителя Пентагона РИА «Новости».
Он пояснил, что рассматриваются варианты и для других систем.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне
Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал ГТРК «Вайнах», являющегося филиалом ВГТРК в Чеченской Республике, сообщил директор телеканала Рузана Веселаева.
«Канал был заблокирован видеохостингом YouTube без предупреждения и объяснения причин. Я могу твердо сказать, что наш телеканал вел свой аккаунт с соблюдением всех требований, которые выдвигал видеохостинг. Мы не получали в свой адрес ни предупреждения о предстоящей блокировке, ни сообщений о каких-либо нарушениях», – приводит слова Веселаевой ТАСС.
Как сообщила директор заблокированного YouTube-канала, на нем в основном публиковались материалы о событиях в Чеченской Республике, о деятельности главы региона Рамзана Кадырова и о спецоперации на Украине.
«Меня не удивило поведение видеохостинга. Его руководство еще раз доказало, что боится правды. Подобные моменты мотивируют нас, как профессионалов, еще более качественно предоставлять наш контент зрителям, которые хотят владеть достоверной информацией», – отметила Веселаева.
Во вторник институт уполномоченных по правам ребенка призвал видеохостинг YouTube к соблюдению законов России. Во вторник в Госдуме предложили запретить доступ к видеохостингу YouTube на территории России минимум на десять лет.
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Вопрос о том, как долго видеосервис еще проработает в России, стоит очень остро. Скорее всего, будут приняты самые жесткие меры». При этом, по мнению Зыкова, YouTube еще может избежать запрета в России. «У них есть для этого все возможности, но они не пользуются ими», – подчеркнул он.
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Байден отказался ехать на Украину или отправлять туда войска США
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Глава американского государства Джо Байден не собирается отправлять войска США на Украину и не планирует ехать туда сам, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки сказала, что «планов поездки президента» на Украину «нет». При этом она заявила, что в интересах безопасности Белый дом или правительство США «не будет заявлять, кто и когда» посетит Украину в текущей ситуации, передает РИА «Новости».
США продолжают оказывать «беспрецедентный» объем помощи Киеву и не исключают дальнейших санкций в отношении Москвы, сказала она, добавив, что у «президента и его администрации по-прежнему нет планов оправки военных для ведения войны с Россией». Байден «не считает, что это отвечало бы интересам международной безопасности или американцев».
Комментируя слова сенатора-демократа Криса Кунса о том, что Вашингтону следует рассмотреть вопрос отправки военных на Украину, Псаки заявила, что Байден поддерживает дружеские отношения с сенатором, но не разделяет его мнение по этому вопросу. Как заявила Псаки, США собираются продолжить «оказывать исторический объем оборонной помощи» Киеву.
Псаки спросили о появившейся в американских СМИ информации о том, что Россия по дипломатическим каналам якобы предупредила США о «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву. Псаки в ответ отказалась «спекулировать на пустых угрозах или угрозах Путина». Также она не стала высказываться о перспективах включения России в список стран-спонсоров терроризма, в который сейчас входят КНДР, Иран и Судан.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега должен посетить Украину. «Я думаю, он приедет», – заявил Зеленский.
На прошлой неделе у Байдена состоялось традиционное краткое общение с журналистами «на ногах», в ходе которого его спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев. В ответ Байден сказал, что решение на этот счет пока не принято. Однако затем президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль. «Вы готовы поехать?» – спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос (а вы?), президент утвердительно ответил: «Да».
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Представитель Абрамовича опроверг визит бизнесмена в Киев
Представитель Абрамовича опроверг информацию о том, что бизнесмен посещал Киев с целью способствовать активизации переговорного процесса между Россией и Украиной, сообщает РБК со ссылкой на представителя предпринимателя.
«Господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно», – приводит утверждение представителя предпринимателя ТАСС.
Ранее глава рабочей группы американского Минюста по исполнению санкций против России Эндрю Адамс отказался отвечать на вопрос о том, почему США, в отличие от Британии и Евросоюза, не ввели санкции против российского предпринимателя Романа Абрамовича.
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СМИ: Глава Минфина США намерена бойкотировать заседания G20 в случае участия России
Министр финансов США Джанет Йеллен намерена бойкотировать некоторые сессии встречи глав министерств финансов и центральных банков стран-членов Группы двадцати (G20), если в них будет участвовать Россия, сообщает AFP.
Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Минфина США информирует, что Йеллен пропустит некоторые мероприятия в рамках упомянутой встречи G20, чтобы подчеркнуть, что, по мнению США, Россию следует исключить из глобальных финансовых институтов, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.
В Кремле заявили, что решение об участии президента России Владимира Путина в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
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В США российский ВПК назвали следующей целью санкций
Следующая цель антироссийский санкций – военно-промышленный комплекс, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.
«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок», – сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ, сообщает РИА «Новости».
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США будут готовы изучить возможность отмены ряда антироссийских санкций в случае достижения Москвой и Киевом договоренностей.
Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США
Международная ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей между регионами Соединенных Штатов и России несмотря на сложную геополитическую ситуацию, заявил ее почетный председатель Билл Борум.
«Наша организация придерживается правила о том, чтобы не прерывать отношения из-за политической напряженности. Ее правила не требуют категоричного исполнения со стороны ее членов и оставляют за ними право принятия самостоятельных решений», – передает РИА «Новости» его слова. рассказал РИА Новости.
Так, представитель ассоциации выразил сожаление в связи с решением губернаторов американских штатов Мэриленд и Айова о приостановке побратимских отношений с российскими регионами. «Они приняли то решение без консультаций с кем-либо», – сказал он.
По словам Борума, местные власти имеют возможность сохранить отношения, которые прежде всего являются результатом многолетнего сотрудничества между жителями регионов, без оглядки на политическую конъюнктуру.
Международная ассоциация городов-побратимов базируется в США и объединяет более 2 тыс. городов из 146 стран. В их число входят порядка 70 российских и 70 американских городов, между которыми установлены побратимские отношения.
В начале марта в Германии выступили против прекращения отношений между городами-побратимами. В свою очередь генеральный директор Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг заметил, что в Германии и России существуют около 130 городов-побратимов. Он полагает, что в условиях конфликта на Украине лица, ответственные за развитие побратимских отношений между городами, должны принимать решение о продолжении или разрыве связей в каждом конкретном случае отдельно в зависимости от ситуации.
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Посол России в США указал на проблемы в контактах с администрацией Байдена
С момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации, заявил посол России в США Анатолий Антонов интервью изданию Politico.
По словам Антонова, посольство поддерживает «технические» контакты с администрацией Байдена. Однако, по его словам, письма конгрессменам с предложениями встретиться после избрания Байдена «встречают отказом». Как считает Антонов, такая ситуация не может сохраняться вечно и страны «обречены на сотрудничество по разным вопросам», передает РИА «Новости».
«Невозможно представить даже при таких обстоятельствах, что проблемы стратегической стабильности, климатических изменений, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения могут быть урегулированы без активного участия США и России», – заявил Антонов.
В этой же статье с интервью Антонова Politico, ссылаясь на бывших американских чиновников и аналитиков, пишет, что контакты с послом России, могут нанести урон репутации во внешнеполитических кругах.
Ранее Антонов заявил о давлении США на Латинскую Америку по теме санкций против России.
До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
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