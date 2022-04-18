Стартовал специальный конкурс на предоставление президентских грантов на реализацию проектов в области культуры

Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте двух специальных конкурсов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году.

Оценка проектов, поданных на специальные конкурсы, будет проходить по ускоренной процедуре. Первый отбор стартует 18 апреля, прием заявок завершится 25 апреля. Прием заявок на второй конкурс стартует 26 апреля, завершится 5 мая, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Из текущего бюджета Президентского фонда культурных инициатив на проведение грантовых конкурсов в 2022 году, на проведение специальных конкурсов планируется направить 1 млрд рублей. «Это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.

Николай Бурляев, народный артист Российской Федерации, актер, режиссер, писатель, депутат Государственной Думы в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Культура – это оборона души, основа существования государства, народа, целых поколений. Творческие люди всегда были в числе тех, кто сохранял и в доступном формате транслировал духовно-нравственные ценности, это то, что формирует уникальный российский менталитет и «культурный код».

«И сейчас, в непростой период, когда имена всемирно известных российских творцов «вымаривают» с афиш в западных странах, особенно актуально поддержать наши творческие коллективы, которым есть, что сказать в ответ на такие действия. Сказать сейчас, а не когда-то после, когда найдутся партнеры и ресурсы. Хорошо, что на творческие проекты, инициативы в сфере искусства и культуры сейчас обращено дополнительное внимание, гранты специальных конкурсов Президентского фонда культурных инициатив на стартовом этапе помогут авторам сконцентрироваться на качественной реализации проектов, а не поиске ресурсов на их запуск или развитие», – сказал он.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию.