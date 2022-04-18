В Сети высмеяли обращение «пьяного Зеленского»

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18 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 08:10  |  vz.ru
Разделы

Отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия

Российский уголь больше не нужен Евросоюзу Сергей Бобылев/ТАСС
Польша стала первой страной, полностью отказавшейся от импорта угля из России. В ближайшие месяцы так же планируют поступить и другие страны Евросоюза. Однако где они найдут сколько-нибудь равноценную замену, сколько она будет стоить - и чем все это обернется не только для Европы, но и для других регионов мира? Подробности...
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У украинских националистов нет будущего в Харькове

Вандалы из «Азова» действовали максимально грубо кадр из видео
В Харькове неонацисты из «Азова» снесли памятник Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Сразу после Майдана «украинские патриоты» начали непримиримую борьбу с Жуковым. Бюст военачальнику уже сносили, а проспект его имени был переименован. Однако жители Харькова находили силы восстановить память о том, кто почти 80 лет назад освободил город и добыл победу над нацизмом. Сохранят ли харьковчане верность своей общей с Россией истории? Подробности...
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«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
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Новой угрозой Зеленскому становится женщина

Оксана Марченко надеется не на лидера своей страны, а на лидеров других стран Алексей Голенищев/ТАСС
Серию обращений к мировым лидерам выпустила Оксана Марченко, жена захваченного киевскими властями украинского олигарха Виктора Медведчука. Она требует повлиять на президента Украины Зеленского – с тем, чтобы ее муж был в итоге отпущен. Сам факт появления этой женщины в публичном поле может означать гораздо больше, чем просто заступничество за близкого человека. В том числе с точки зрения судьбы всей Украины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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России отведена роль вершителя справедливости

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Против нас выступают силы зла, чье главное орудие – отвратительная и подлая ложь. Это превращает войну на Украине в очередную битву с драконом, которую мы исторически выиграем. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Захват воображения – главная цель современной войны

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сетевая война разворачивается в сфере смыслов, ее основная задача – перекодировать общество, то есть поменять основные критерии его оценок, основные ценностные ориентиры. Иными словами, захватить общество с помощью подмены ценностей. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Силиконовая долина подобралась слишком близко к Вашингтону

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
В США между правительством и бигтехом началась конфронтация. Она вызвана стремлением Белого дома немного осадить ИТ-гигантов, которые слишком откровенно начали лезть в политику и влиять на общественные процессы. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Сбежавшая оппозиция против российского флага

Обсуждение: 14 комментариев

Марин Ле Пен о России: плохое и хорошее

Финны и шведы собрались в НАТО

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Главная тема


    Отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия

    деоккупация ДНР


    Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ найден убитым в Мариуполе

    переговоры по-киевски


    Сенатор: Зеленскому придется говорить только о полной капитуляции Украины

    «сбивает с толку»


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    В Сети высмеяли обращение «пьяного Зеленского»

    18 апреля 2022, 08:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пользователи Сети предположили, что записавший обращение в соцсетях к украинцам Владимир Зеленский находился в нетрезвом состоянии.

    В ролике Зеленский признался в любви к своим согражданам, а также пообещал, что они «всех победят». При этом на протяжении видео он крутился в офисном кресле, передает РИА «Новости».

    Комментаторы отметили несвязную речь и странное поведение Зеленского.

    «Да он же пьян», – написали под видео.

    «Вам бы проспаться, Владимир», – посоветовал один из комментаторов.

    «Скажите, что он просто устал. Это ведь не то, о чем я подумал?», – поинтересовался пользователь.

    «Заметно, как все последние события негативно сказываются на его состоянии», – поделился другой.

    «А кто-нибудь понимает, что он говорит? Субтитры бы», – добавили в ответ.

    «Довольный какой! Завтра будет стыдно за такое видео», – заметили в комментариях.

    «И вот этого человека Запад называет героем! Полюбуйтесь на него!», – возмутился подписчик.

    Ранее Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность и уменьшающий квалификацию степени общественной опасности за действия, связанные с вождением автомобиля в нетрезвом виде.

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    Сенатор: Зеленскому придется говорить только о полной капитуляции Украины
    		    17 апреля 2022, 16:14
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    «Цель вашингтонских покровителей Зеленского – конфликт на истощение между Украиной и Россией. С учетом этой американской поддержки, украинский президент и говорит все, что ему взбредет в голову», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал условия Зеленского, который тот выдвинул для «обсуждения статуса Крыма».

    «В том, что киевская делегация на переговорах в Стамбуле говорила одно, а сейчас Владимир Зеленский заявляет совсем другое, нет ничего удивительного. С такой противоречивостью в суждениях Зеленского мы сталкивались задолго до начала спецоперации – с того момента, как он стал президентом. Можем привести уйму примеров, когда он говорил одно, потом прямо другое – прямо противоположное, потом делал третье», – заметил сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

    Киев готов обсуждать с Москвой вопросы о статусе Крыма и о возможности отказа Украины от вступления в НАТО лишь после вывода войск с украинской территории и прекращения боевых действий, заявил Владимир Зеленский в интервью сетевым СМИ. При этом, как признал сам украинский президент, позиция Москвы кардинально иная – нейтральный статус Украины должен быть условием для переговорного процесса, а не предметом для торга. Что касается вопроса о нахождении Крыма в составе России, то он обсуждению не подлежит.  

    Заявление Зеленского фактически уничтожает почву для переговоров, и это было предсказуемо, отметил Цеков. «Цель вашингтонских покровителей Зеленского – конфликт на истощение между Украиной и Россией. С учетом этой американской поддержки, украинский президент и говорит все, что ему взбредет в голову – с целью затягивания конфликта. Украина же в такой ситуации выступает лишь как инструмент коллективного Запада в его противостоянии с Россией», – подчеркнул сенатор.

    «Мы в Русской общине Крыма еще около 15-20 лет назад указывали на то, что Украина выступает как орудие в руках Соединенных Штатов в борьбе против России. Как говорят сейчас – вести военные действия до последнего украинца. Они готовы жертвовать боевиками «Азова», блокированными в Мариуполе, и тем более – готовы жертвовать мирными гражданами Украины», – добавил Цеков.

    Поэтому рассуждения Зеленского «можно слушать, но не следует принимать в расчет», добавил собеседник. «После полного достижения результатов специальной военной операции, ему если и придется о чем-то говорить, то только об условиях полной капитуляции. К чему Зеленский и приведет Украину, в конце концов, своими действиями», – подчеркнул сенатор от Крыма.

    Киев отошел от важнейших положений, зафиксированных на переговорах в Стамбуле 29 марта, констатировал в середине прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров. В том числе в проекте соглашений, который передала украинская сторона, отсутствует пункт о Крыме. Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию, отметил президент России Владимир Путин.

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    Коментарии (37)
    Зеленский: Можем сражаться с Российской Федерацией 10 лет
    		    17 апреля 2022, 17:22
    Фото: The Presidential Office of Ukraine/
    Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    «Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума», – заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

    «Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если они способны на него, то мы готовы», – ответил он на вопрос о перспективах переговоров с Россией, передает ТАСС.

    «Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума. Это вопрос отношения к нам», – уточнил Зеленский.

    Украинский лидер добавил, что «чем быстрее это произойдет (начнется диалог – прим. ВЗГЛЯД), тем меньше людей погибнет», однако не исключил и другого варианта. «Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет», – подчеркнул он.

    В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен незамедлительно отвести войска из ДНР и ЛНР, а также признать Крым российским.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях. 

    До этого Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.

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    Коментарии (133)
    Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ найден убитым в Мариуполе
    		   17 апреля 2022, 20:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    В Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

    «В ночь с 11 на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва из блокированного завода им. Ильича Мариуполя. Подразделением спецназначения ДНР данный прорыв был предотвращен. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

    Владимир Баранюк – подполковник ВСУ, командир 36-й бригады морской пехоты. В 2014 году был заместителем командира 1-го отдельного батальона морской пехоты в Феодосии в Крыму. 19 марта 2022 года Зеленский присвоил Баранюку звание героя Украины. В 2016 году Баранюк был объявлен руководством ДНР военным преступником. По данным оперативного командования ДНР, Баранюк, являясь на тот момент командиром 1-го отдельного батальона 36-й бригады ВСУ, исполнял приказы на обстрел мирных жителей в Коминтерново из орудий 122 мм, в результате чего погибли двое детей.

    В среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

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    Коментарии (108)
    Власти США начали торговать лицом Зеленского по 100 долларов
    		    17 апреля 2022, 08:54
    Фото: whitehousegiftshop.com
    Текст: Евгений Романов

    Сувенирный магазин Белого дома выставил на продажу коллекцию монет с изображением лица украинского лидера Владимира Зеленского.

    Стоимость монеты 100 долларов. Отмечается, что это 32-я монета, представленная в серии «Исторические моменты коллекции монет американского президентства». На ней запечатлено обращение Зеленского по видеосвязи к Конгрессу Соединенных Штатов 7 марта текущего года.

    «Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе. Зеленский ссылался на события в американской истории: нападение на Перл-Харбор, которое положило начало Второй мировой войне, и теракты 11 сентября 2001 года, которые начали войну с террором», – сообщается на сайте администрации США.

    Как говорится в заявлении, 100% прибыли от продажи этих монет пойдет американскому Красному Кресту для «для его неустанных гуманитарных усилий по оказанию помощи украинскому народу».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.

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    Коментарии (64)
    Власти Украины запретили боевикам на «Азовстали» сдаваться в плен
    		    17 апреля 2022, 11:14
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Евгений Романов

    Киев запретил боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    По его словам, украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни, передает РИА «Новости»

    «Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников», – сказал Конашенков.

    Ранее Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. 

    В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».

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    Коментарии (93)
    Попавший в плен в Мариуполе британский наемник ВСУ рассказал об «испарившемся» командире
    		    17 апреля 2022, 11:26
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.

    По его словам, начальство отправило их в местность, где были российские военные. Пиннер считает, что руководство сделало это специально, зная, что они могут погибнуть, передает «РЕН ТВ».

    «Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился, я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Понятия не имею об этом. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение», – отметил он.

    Пиннер добавил, что его группа выдвинулась из промышленной зоны Мариуполя.

    «Было принято решение уходить оттуда, но я точно не могу сказать куда. В четыре часа утра во вторник мы начали движение. Было темно, мы забрали с собой раненых. Начались минометные и артиллерийские обстрелы, работала военная авиация, началась паника», – рассказал британец.

    Он отметил, что ему неизвестна судьба раненых и тел погибших, которые были в его группе.

    Ранее сообщалось, что российские военные предложили боевикам в Мариуполе сложить оружие.

    Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».

    В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь». 

    Коментарии (80)
    Украинские боевики на территории «Азовстали» отказались сдаться

    17 апреля 2022, 18:36

    Текст: Ольга Иванова

    Украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.

    По состоянию на 12 часов по московскому времени вооруженные формирования продолжали сопротивляться на территории завода, передает РИА «Новости».

    «Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в Азовсталь. «Ильича» (металлургический завод имени Ильича) практически наш...Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», – сказал командир подразделения ДНР с позывным «Хохол».

    Ранее Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. 

    В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (92)
    Над Харьковской областью сбиты два украинских МиГ-29

    17 апреля 2022, 21:22

    Текст: Ольга Иванова

    Российские ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков

    «Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также, по словам Конашенкова, возле села Преображенское российские войска сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

    Ранее генерал сообщил, что высокоточными ракетами с воздуха в районе двух населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

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    Российский спецназ освободил заложников из мечети в Мариуполе

    17 апреля 2022, 12:23

    Текст: Валентина Григоренко

    Российский спецназ освободил заложников, которые удерживались украинскими нацистами в турецкой мечети в Мариуполе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    «В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполя по обращению президента Турецкой Республики Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Конашенкова, в результате самоотверженных действий российской группы специального назначения мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наемники.

    Генерал добавил, что заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место.

    Ранее Конашенков сообщил, что Киев запретил боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен. 

    Напомним, ВС России предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.

    В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (19)
    Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине
    		    17 апреля 2022, 22:56
    Фото: t.me/RKadyrov_95
    Текст: Антон Никитин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.

    «Сейчас начнется конкретная спецоперация и будет хороший показатель, хорошие результаты [будут], они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто-то не смог сбежать – бегите, оставьте свои позиции. Бегите [туда], где федеральные российские войска: вас примут, накормят, напоят, все сделают», – сказал Кадыров в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале главы Чечни.

    В воскресенье ночью российские военные, руководствуясь гуманными принципами, предложили боевикам националистических батальонов и блокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако власти Украины запретили боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам расстреливать военнослужащих и наемников, желающих сложить оружие.

    В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».

    В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».

    В минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.

    В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

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    В Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора
    		    17 апреля 2022, 12:51
    Фото: Christian Spicker /Global Look Press
    Текст: Евгений Романов

    Посол Украины в Берлине Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Франка-Вальтера Штайнмайера, заявил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль изданию Der Spiegel.

    Бывший глава МИД утверждает, что украинский посол обвинил президента Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности, передает РИА «Новости»

    Экс-глава МИД Германии считает, что отказ Киева принять главу германского государства является неслыханным и сбивает с толку. Габриэль призвал подумать о будущем отношений России и Украины, так как придет время, когда конфликт прекратится. 

    «Нужны идеи, как, собственно говоря, может выглядеть как минимум «холодный мир» между Россией и Украиной», – заключил он.

    Ранее в Германии создали петицию с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей. 

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    Зеленский: Байден должен посетить Украину

    17 апреля 2022, 16:50

    Текст: Ольга Иванова

    Украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Джо Байден должен посетить Украину, мнение он высказал в интервью телекомпании CNN.

    На вопрос, хочет ли он, чтобы Байден посетил Украину, Зеленский ответил утвердительно. «Я думаю, он приедет», – цитирует его ТАСС.

    «Конечно, это его решение, которое будет приниматься, исходя из ситуации с безопасностью. Но я считаю, что он, будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть все своими глазами», – сказал Зеленский.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что поездка президента США Джо Байдена на Украину не планируется.

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    Кулеба допустил политическое решение по Медведчуку

    17 апреля 2022, 19:19

    Текст: Ольга Иванова

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключает политических вариантов решения ситуации вокруг арестованного украинского политика Виктора Медведчука, намекнув на вариант обмена.

    «Он гражданин Украины, так что он сможет воспользоваться всеми процедурными правами. Его будущее будет определяться с одной стороны в рамках юридического процесса, с другой стороны в рамках политического процесса. Мы не исключаем никаких политических вариантов. Но прежде всего он понесет ответственность за преступления, которые он совершил против Украины», – сказал Кулеба в эфире американского телеканала CBS, сообщает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос ведущего о том, что предполагает политический вариант решения ситуации с Медведчуком, Кулеба отметил: «Когда я говорю о политическом решении... пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не заинтересована в обмене Медведчука, но посмотрим, как эта ситуация будет развиваться». При этом Кулеба исказил заявление Пескова, который таких слов незаинтересованности России в обмене не говорил.

    Ранее супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи и заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом.

    Суд во Львове изменил меру пресечения оппозиционному украинскому политику Виктору Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога.

    Также жена Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен в Мариуполе британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона обменять их на своего мужа.

    Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.

    Напомним, супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко на пресс-конференции в Москве заявила о наличии доказательств применения пыток к арестованным СБУ, в том числе по отношению к ее супругу.

    До этого Марченко публично обратилась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа, а также потребовала от Зеленского немедленного освобождения ее супруга.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.

    Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.

    В Кремле напомнили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем, он не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине.

    Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Марченко также сообщала, что получает угрозы расправы, а потому не имеет возможности разыскать мужа.

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    Националисты снесли памятник Жукову в Харькове
    		    17 апреля 2022, 13:13
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Памятник советскому полководцу Георгию Жукову был демонтирован украинскими националистами в Харькове.

    «В Харькове демонтирован памятник советскому полководцу маршалу Жукову. Как сообщил лидер харьковского «Нацкорпуса» Константин Немичев, это сделало спецподразделение «Кракен». «Кракен» – это подразделение полка «Азов». Немичев является его командиром», – приводит ТАСС сообщение украинского издания «Страна.ua».

    Официальной информации от властей города на данный момент нет.

    Борьба с памятью о полководце Жукове в Харькове имеет продолжительную историю. В мае 2016 года бывший тогда губернатором Харьковской области Игорь Райнин в рамках декоммунизации подписал распоряжение о переименовании станции метро «Имени маршала Жукова» в «Дворец спорта», а одноименного проспекта – в проспект Петра Григоренко (советского генерала, выступавшего в защиту депортированных народов). В 2019 году Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова. Позднее суд в Харькове признал незаконным решение мэрии переименовать проспект Григоренко в честь советского маршала. А в феврале 2021 года власти Харькова вернули проспекту имя маршала Жукова. Тогда секретарь горсовета, и. о. мэра Харькова Игорь Терехов перед голосованием заявил, что Жуков «добыл победу над нацизмом», а у того, кто не помнит прошлого, нет будущего.

    Ранее советская самоходная артиллерийская установка времен Великой Отечественной войны была демонтирована с постамента в украинском городе Ровно.

    В марте в Ужгороде была демонтирована мемориальная плита, установленная в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. 

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    Британцы осудили Джонсона за частое упоминание Украины

    17 апреля 2022, 15:11

    Текст: Ольга Иванова

    Читатели Daily Mail раскритиковали премьер-министра Британии Бориса Джонсона после его пасхального обращения к украинцам.

    Во время поздравления верующих британский премьер-министр отметил, что «послание Христа о победе жизни над смертью и добра над злом будет иметь больше значения в этом году, пожалуй, больше, чем в любом другом». Он также написал пост в Twitter на украинском языке, передает РИА «Новости».

    Многие комментаторы решили, что Джонсон забыл, какой страной управляет.

    «Вы премьер-министр Великобритании или Украины? Вы последнюю чаще упоминаете», – написал Ram.

    «Прежде всего вы должны думать о своей стране, где семьям приходится бороться из-за повсеместного роста цен», – отметил non2.

    «Он должен был обратиться к нам и извиниться за то, что он все еще премьер», – считает Man on a Soapbox.

    Пользователь под ником Christian Rees-Gob допустил, что Джонсон не знает, когда украинцы отмечают Пасху.

    «Он такой же искренний, как пластиковая кукла», – подчеркнул читатель.

    «Конфликт на Украине спас Борису карьеру, но надолго ли», – рассуждает Diverdil.

    «Как хорошо обученный актер, он использует самые волнующие и эмоциональные выражения, чтобы посоветовать другим «продолжать гибнуть, пока Британия не получит все выгоды от поставок оружия, санкций и конфискации чужих активов», – заключил derekj07.

    Ранее стало известно, что Великобритания продолжит оказывать Украине военную помощь, а также привлечет союзников для гарантий защиты «украинского» суверенитета.

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