Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяную езду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность и уменьшающий квалификацию степени общественной опасности за действия, связанные с вождением автомобиля в нетрезвом виде.

Законопроект об уголовной ответственности приняли еще осенью 2018 года и он должен был вступить в силу 1 января 2020 года, но парламент отложил это на шесть месяцев, до 1 июля. Документ вступил в силу с 1 июля, поскольку новый закон, который уголовную ответственность отменяет, глава государства тогда еще не подписал. Фактически теперь он будет отменен.

Как сообщает УНИАН, уголовная ответственность касалась, в том числе, допуска за руль пьяного водителя и отказа водителя пройти медосвидетельствование для выявления признаков алкогольного опьянения.

В пояснительной записке к закону говорится, что целями его принятия являются гуманизация ответственности и установление механизма обеспечения быстрого расследования уголовных преступлений небольшой тяжести и уменьшения нагрузки на следователей органов предварительного расследования.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черниковтакже указал, что главными причинами смертности на дорогах остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств – это привело к гибели практически 85% участников дорожных аварий.

«Каждое третье связано с выездом на полосу встречного движения, каждое пятое – с нарушением скоростного режима, каждое шестое – с нарушением правил расположения транспортных средств на проезжей части. Каждое десятое ДТП происходит с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения», – сообщил глава ГИБДД.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД