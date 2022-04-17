Число погибших после ДТП с двумя автобусами под Воронежем выросло до трех

Количество погибших в результате крупного ДТП с двумя автобусами в Воронежской области увеличилось до трех человек, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Да, один из пострадавших умер в больнице», – сообщили в УМВД, передает ТАСС.

Источник в медицинских кругах добавил, что, по уточненным данным, три человека погибли и 18 получили ранения

Накануне при столкновении двух автобусов на 524 километре автодороги «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области погибли два человека, еще 15 пострадали. Как сообщали в полиции, водитель автомобиля Ford Transit, двигавшийся в направлении Ростова-на-Дону, при повороте налево в направлении села Новая Усмань допустил столкновение с движущимся в направлении Воронежа двухэтажным автобусом Setra, который осуществлял перевозку по маршруту Элиста – Петербург.

Позже стало известно, что в больницу Воронежа госпитализированы 11 пострадавших в ДТП с двумя автобусами на трассе М-4 «Дон», примерно половина из них находится в тяжелом состоянии.