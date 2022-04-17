Петиция за высылку посла Украины из Германии набрала больше 25 тыс. голосов

В Германии создана петиция с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.

Автор указал, что Мельник «зашел слишком далеко».

«То, что когда-то было смелым поступком украинского посла, теперь выродилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. Его заявления оказались неблагодарными и беспочвенными по отношению к немецкому населению. Кроме того, его требования привели бы к развитию экономического кризиса в нашей стране или к активному участию НАТО в войне. Оба должны быть предотвращены»», – говорится в тексте петиции на сайте change.org, которая набрала уже более 25 тыс. голосов.

Указывается, что посол Мельник больше не приемлем и не соответствует требованиям дипломата. Автор петиции и подписавшее ее потребовали немедленно выслать посла из страны.

Ранее Андрей Мельник заявил, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой.

В конце марта Мельник потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца сразу после обращения президента Украины Владимира Зеленского выступить с заявлением по Украине.

Шольц должен заявить, «что конкретно намерена предпринять правящая коалиция, чтобы оказать Украине действенную помощь и положить конец ведущейся Россией войне на уничтожение», посчитал тогда Мельник.