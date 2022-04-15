В России за сутки госпитализировали 2,9 тыс. человек с коронавирусом

Ле Пен заявила о чрезмерных запросах Зеленского

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что украинский президент Владимир Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.

«Зеленский хочет все большей поддержки. Иногда он просит больше того, что можно дать», – сказала Ле Пен в четверг в эфире телеканала Frans-2, передает ТАСС.

Также она высказалась против употребления термина «геноцид», говоря о событиях на Украине.

«Геноцид имеет юридически очень четкое определение, и оно не соответствует ситуации», – сказала Ле Пен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».

Ле Пен подчеркнула, что не верит в возможную изоляцию России на международной арене.

«Я думаю, что Западу будет что терять, если в долгосрочной перспективе Россия сделает выбор в пользу сотрудничества с Китаем», – заметила кандидат в президенты.

Второй тур президентских выборов состоится во Франции 24 апреля.

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