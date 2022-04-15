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Минобороны предупредило о попытках НАТО перехватывать переговоры пользователей мобильных
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Спецслужбы Североатлантического альянса начали подключаться к пользователям сотовой сети для прослушки, блокировки и рассылок дезинформации, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.
«Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи. При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений», - заявил Ласточкин в интервью «Красной звезде».
Между тем ученые НИИИ (РЭБ) создали систему противодействия несанкционированному доступу к данным абонементов. Она помогает найти ложную базовую станцию, обнаружить ее местоположение, после чего позволяет заблокировать утечку.
Связь с легитимной базовой станцией оператора сотовой связи после этих операций восстанавливается. В том числе восстанавливаются сигналы 2G, 3G и 4G.
«Сегодня проводится научная работа по разработке технологии противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи стандарта 5G», – сказал Ласточкин.
Россия признала военными целями транспорт США и НАТО с вооружениями на Украине
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Россия рассматривает перевозящие вооружения на территории Украины транспортные средства США и НАТО как законные военные цели, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», передает ТАСС.
Кроме того, попытки со стороны США и стран Запада «замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским контингентам и формированиям ДНР и ЛНР будут жестко пресекаться».
«Что касается консультаций с американцами о согласовании возможной новой договоренности или договоренностей в сфере стратстабильности, а также переговоров по гарантиям безопасности, то США отказались от дальнейшего диалога под предлогом событий вокруг Украины. Мы приняли это к сведению», – добавил Рябков.
При этом он отметил, что Москва остается открытой к поиску решения проблем в стратегической сфере на основе принципа неделимости безопасности, «проблемы в стратегической сфере сами по себе никуда не денутся».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
На этом фоне в субботу США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной, а в Литве начались совместные с США учения военных инженеров.
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В результате пожара на крейсере «Москва» сдетонировал боезапас
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Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, сообщили в Минобороны России. Экипаж эвакуирован.
«В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.
Как сообщили в министерстве, причины пожара устанавливаются.
«Москва» – флагман Черноморского флота России, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году. Основное ударное вооружение корабля – 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан». Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 22 июля 2016 года крейсеру «Москва» был вручен орден Нахимова.
Накануне Черноморский флот из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр» по наземным целям на территории Украины. Днем ранее фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» уничтожил украинский БЛА «Байрактар» у побережья Крыма.
В Одессе начала работу группа НАТО по слежению за кораблями ВМФ России
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Секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group, начала работать в Одессе, задача группы – наблюдение за российскими кораблями в Черном море, сообщил источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках.
«В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 км. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», – рассказал собеседник РИА «Новости».
По словам источника, цель группы – «не допустить высадки российского десанта в Одесской области и выдавать целеуказание местонахождения российских военных кораблей для наведения украинских ПКР «Нептун».
Ранее украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, были замечены в Одессе.
Минобороны: Крейсер «Москва» затонул во время шторма
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Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения во время шторма из-за повреждений, полученных ранее, сообщили в Минобороны России.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве напомнили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
Между тем в Пентагоне заявляли, что крейсер «Москва» находится на плаву и способен идти своим ходом.
Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине
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Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства.
Из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем, передает РИА «Новости».
Кроме того, как указали в Минобороны США, в список вошли десять мобильных радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/MPQ-36, два трехмерных радара малой и средней дальности для использования в ПВО для прямого наведения AN/TPQ-64, 100 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости («Хамви»), беспилотные аппараты береговой охраны, а также средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, медицинское оборудование, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. оптических и лазерных дальномеров, взрывчатые вещества C-4, подрывные средства, противопехотные мины направленного поражения M18A1 Claymore («Клеймор»), передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь-десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
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Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки
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Соединенные Штаты ожидают немедленного начала поставок Украине новой военной помощи, в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Немедленно», – приводит РИА «Новости» ответ Кирби на соответствующий вопрос.
Кроме того, представитель американского военного ведомства заявил, что в скором времени ряд других стран НАТО намерены объявить об отправке танков Украине. Кирби отказался конкретизировать, о каких странах идет речь.
В среду президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским объявил о намерении выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.
Ранее в среду в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружия на 1,65 млрд долларов. В МИД также отметили, что украинские власти не могут обеспечить безопасное хранение поставленного странами НАТО оружия, поэтому оно может оказаться на черных рынках других стран.
В понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге заявила о готовности Евросоюза активизировать поставки оружия Украине. В тот же день в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь-десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
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Захарова прокомментировала заявления о необходимости вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Заявления некоторых политиков о необходимости вступления Швеции и Финляндии в НАТО являются неумными и необоснованными, выразила мнение официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Я не хочу даже это комментировать. Потому что эти заявления неумны. Они не основываются на фактах. Они лежат в русле пропаганды и провокации. Они не отвечают интересам народов этих стран. И они обеспечивают и обслуживают интересы коллективного Североатлантического альянса под эгидой США», – передает радио Sputnik ее слова.
При этом Захарова добавила, что «рассматривать подобные заявления в качестве индивидуального, самостоятельного мнения неправильно».
Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в Североатлантический альянс летом 2022 года. Об этом заявило британское издание The Times со ссылкой на собственные источники. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
Собеседники сообщили, что членство обеих стран в НАТО было темой для обсуждений и встреч между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на них также присутствовали и Финляндия, и Швеция.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО для России такая же угроза, как и вступление Украины в альянс.
Власти ДНР подтвердили пленение более тысячи украинских военных в Мариуполе
Более 1 тыс. украинских военных в Мариуполе сдались в плен силам Донецкой народной республики, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Ведомство сообщило в Telegram, что «в Мариуполе сложили оружие еще 1009 военнослужащих Украины, которые приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен группировке войск ДНР».
Ранее российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, а репортер ВГТРК Александр Сладков сообщил, что сдались в плен около тысячи украинских морпехов.
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Стало известно о замене американского военачальника в Европе
Американская администрация запланировала сместить руководителя американских войск в Европе, на это место якобы планируется поместить Кристофера Каволи, занимающего пост командующего армией США в Европе и Африке.
На данный момент генерал Тод Уолтерс занимает пост командующего Европейским командованием ВС США, а также верховного главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, его планируется заметить на Каволи, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Кроме того, Пентагон якобы планирует сменить главу Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генерала Ричарда Кларка на генерала Брайана Фэнтон, возглавляющий Объединенное командование специальных операций США (JSOC) – занимающееся подготовкой сил спецназначения и спецоперациями подразделение SOCOM.
По мнению издания, эти кадровые изменения должны показать перенаправление фокуса с ближневосточного на азиатское направление и более конвенциональные военные угрозы.
Подлодки ТОФ провели пуски ракет «Калибр» по цели в Японском море
Две дизель-электрические подлодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» произвели успешные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря по морской цели, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.
«Две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из акватории Японского моря произвели пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса «Калибр» по морской цели», – приводит слова сотрудника пресс-службы ТАСС.
Там добавили, что крылатые ракеты успешно поразили мишень – специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.
В пресс-службе уточнили, что, отрабатывая практические действия, подлодки преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами «противника», вышли в заданный район, откуда нанесли ракетный удар по мишенной позиции.
«Выполнение боевого упражнения обеспечивали свыше 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации», – добавили на флоте.
Ракетный комплекс «Калибр» разработан и производится екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор». По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для подводных лодок разработан вариант комплекса «Калибр-ПЛ». Ракета «Калибр-ПЛ» представляет собой ракетную торпеду.
Зюганов заявил о войне НАТО против России на Украине
Своим заявлением о том, что противостояние между Украиной и Россией «будет выиграно на поле боя» глава европейской дипломатии Жозеп Боррель публично огласил замыслы западных стратегов, которые они до сих пор тщательно скрывали, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, речь идет о войне НАТО против России, в которой украинский народ используется как пушечное мясо.
«Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что противостояние между Украиной и Россией «будет выиграно на поле боя». Боррель – давний противник России. Еще в мае 2019 года он назвал нашу страну «старым врагом». Но его нынешнее заявление имеет качественно новый характер. Боррель публично огласил замыслы западных стратегов, которые они до сих пор тщательно скрывали. Это не война между Россией и Украиной. Это война НАТО против России, в которой украинский народ используют как пушечное мясо», – приводятся слова Зюганова на сайте КПРФ.
Он заявил, что слова «переговоры» или «политическое урегулирование» исчезли из лексикона западных политиков и их киевских вассалов. На Западе и в Киеве ныне раздаются исключительно воинственные речи. Потоком идут поставки на Украину оружия и наемников. «Предельно агрессивно ведется лживая информационная война», – добавил он.
«Дымовая завеса «борьбы за цивилизованные ценности» отброшена. Жозеп Боррель публично поставил знак равенства между Евросоюзом, НАТО и бандеровцами. На Западе уже не могут скрывать свою историческую ненависть к России, стремление подавить ее, вновь опираясь на самые зловещие силы в лице неонацизма», – продолжил Зюганов.
Он отметил, что западные страны не гнушаются «самыми мерзкими кровавыми провокациями». «Уже доказано, что «резня в Буче» имела постановочный характер, что удар ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске, от которого погибло более 50 мирных жителей, был нанесен бандеровцами. Но, как утверждал главарь гитлеровской пропаганды Геббельс, «чем страшнее ложь, тем охотнее в нее верят». Поскольку Запад нуждается в оправдании злодеяний своих вассалов, можно ожидать новых кровавых провокаций», – заявил глава КПРФ.
Лидер КПРФ призвал в этих условиях все прогрессивные силы мира проявить солидарность. «Необходима мобилизация всех духовных, интеллектуальных и экономических ресурсов России на отпор либеральному фашизму», – заключил он.
Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении ситуации вокруг Украины – из ряда вон выходящие, заявил ранее глава МИДа Сергей Лавров телеканалу «Россия-24». «То, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, – это на самом деле меняет существенно правила игры», – добавил Лавров, напомнив, что никогда Евросоюз до сих пор не выступал как военная организация.
В МИДе призвали Запад к здравомыслию во избежание эскалации на Украине
Россия надеется, что возможностей здравомыслящих сил и возможностей на Западе хватит для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявила в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Эта эскалация со стороны Запада идет: поставка вооружений, накачка вооружениями, материальная поддержка, полный политический, идеологический, моральный карт-бланш, невидение фактов, замалчивание этих фактов сознательно, пропаганда – это, конечно, часть эскалации», – цитирует ТАСС Захарову.
Ранее Россия признала военными целями транспорт США и НАТО с вооружениями на Украине.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
На этом фоне в субботу США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной, а в Литве начались совместные с США учения военных инженеров.
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Ракетный корвет «Резкий» вышел на ходовые испытания
Ракетный корвет «Резкий» проекта 20380 вышел на заводские ходовые испытания, сообщили в пресс-службе Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
«Со сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке на ходовые испытания вышел четвертый серийный корвет, построенный для Тихоокеанского флота. В течение нескольких дней корабелы вместе с экипажем будут проверять работу навигационного оборудования, энергоустановок, оценят управляемость и остойчивость корвета», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По данным АСЗ, также будет проверено соответствие мореходных, маневренных и ходовых качеств ранее утвержденной документации и оценена надежность работы всего комплекса оборудования и механизмов корвета. Успешно проведя швартовные испытания, амурские корабелы закрыли практически все швартовные удостоверения. На корабле работает камбуз, команда корвета и сдаточная команда АСЗ размещены в приемлемых для жизни и работы условиях. На минувшей неделе корабль прошел электромагнитную обработку и, по словам ответственного сдатчика корвета Раждена Бараташвили, полностью был подготовлен для начала ходовых испытаний.
Завершающим этапом в строительстве серийного корвета станут государственные испытания, после чего корабелы должны передать корабль в состав Военно-морского флота.
Многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 «Резкий» был заложен на Амурском судостроительном заводе 1 июля 2016 года, в день 80-летия трижды орденоносного Амурского судостроительного завода. 1 июля 2021 года корвет сошел со стапелей, а в ноябре 2021 г. был доставлен транспортным доком «Зея» во Владивосток для подготовки к испытаниям и сдаче заказчику.
Амурский судостроительный завод является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Амурские корабелы освоили строительство корветов проекта 20380. Боеспособность государства усилили корветы «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», вскоре к ним присоединится «Резкий». Эту линию продолжил новый корвет «Грозный», заложенный амурскими корабелами в августе 2021 года. Корвет «Бравый» завершает серию кораблей проекта 20380. Он вступит в строй в 2025 году.
Напомним, в сентябре 2021 года сторожевой корабль (корвет) «Бравый» начали строить на Амурском судостроительном заводе (АСЗ).
Российские БПЛА решили научить автоматически распознавать технику НАТО
Российские разведывательные и ударные беспилотники получат цифровой каталог, который позволит им автоматически распознавать военную технику стран НАТО, сообщил информированный источник.
«Российские разведывательные и разведывательно-ударные БПЛА получат цифровой каталог с электронными образами военной техники, принятой на вооружение в странах НАТО. Это позволит им в автоматическом режиме идентифицировать ее на поле боя и создавать прямо на борту аппарата карту расположения позиций противника, которые будут транслироваться на командный пункт», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что в каталог включат оптические образы вооружений Североатлантического блока как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном.
«Он формируется за счет алгоритмов нейросетевого обучения, что позволяет безошибочно определять образцы техники в самых разнообразных условиях обстановки, в том числе при короткой экспозиции (техника видна несколько секунд или меньше), а также при попадании в поле зрения дрона только части образца – когда, например, из укрытия видна только часть какой-либо боевой машины», – пояснил собеседник.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового огня. Кроме того, ВКС России уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского батальона «Айдар» в ДНР. Пункт был уничтожен с помощью расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Иноходец» («Орион»).
Напомним, в декабре 2020 года Министерство обороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами. На снимке на сайте Минобороны показан разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион», созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие бомбы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в семь килограммов, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат имеет в календаре пустынный камуфляж.
Осужден пытавшийся вывезти на Украину оборудование для создания ЗРК россиянин
Вынесен приговор обвиняемому в попытке вывезти на территорию Украины оборудование для ЗРК «Оса», сообщили в управлении ФСБ по Москве и области.
Россиянин Кочев организовал канал контрабанды военного назначения, в 2020 году он планировал незаконно купить оборудование, которые может быть использовано для создания военной техники, – магнетронов к зенитно-ракетному комплексу «Оса», передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
Это оборудование в дальнейшем планировалось вывезти на Украину.
В ноябре 2020 года Кочев передал 280 тыс. рублей работнику предприятия российского ОПК, получил оборудование и был задержан. Ему вменили приготовление к контрабанде вооружения.
«Приговором Дмитровского городского суда Московской области Кочеву А. В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», – заключили в спецслужбе.
Ранее российские таможенники пресекли контрабанду оружия в США, которую устроил россиянин по почте.