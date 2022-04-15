Минобороны предупредило о попытках НАТО перехватывать переговоры пользователей мобильных

Спецслужбы Североатлантического альянса начали подключаться к пользователям сотовой сети для прослушки, блокировки и рассылок дезинформации, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

«Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи. При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений», - заявил Ласточкин в интервью «Красной звезде».

Между тем ученые НИИИ (РЭБ) создали систему противодействия несанкционированному доступу к данным абонементов. Она помогает найти ложную базовую станцию, обнаружить ее местоположение, после чего позволяет заблокировать утечку.

Связь с легитимной базовой станцией оператора сотовой связи после этих операций восстанавливается. В том числе восстанавливаются сигналы 2G, 3G и 4G.

«Сегодня проводится научная работа по разработке технологии противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи стандарта 5G», – сказал Ласточкин.