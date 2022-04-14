В России стартовал конкурс разработок по искусственному интеллекту

Конкурс «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», запущен в России. Проект стал результатом объединения конкурса «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и «Цифрового прорыва» – флагманского конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В 2021 году оба проекта собрали на своих площадках более 100 тысяч представителей ИТ-сообщества России разного профиля, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Правительство продолжает активно работать над комплексной поддержкой российской ИТ-отрасли и развитием технологий искусственного интеллекта. Вовлеченность государства и бизнеса в эти процессы напрямую влияет на цифровой суверенитет России и обеспечение информационной безопасности. Серия хакатонов по искусственному интеллекту – это важная инвестиция в кадровое и научно-технологическое развитие сферы ИИ. Они способствуют расширению профессионального ИИ-сообщества, помогают найти молодые таланты, которые уже завтра внесут свой вклад в развитие цифровой экономики», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Главными целями проекта являются популяризация технологий ИИ в России среди молодых специалистов и студентов, формирование ИТ-сообщества с фокусом на ИИ, а также создание решений на основе ИИ для бизнеса и государственного сектора в условиях новых вызовов.

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов – индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут восемь окружных хакатонов – это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от трех до пяти кейсовых задач.

«Мы ожидаем, что по итогам 2022 года в окружных хакатонах примут участие более 2 000 человек. Кроме того, мы проведем три Всероссийских чемпионата – это онлайн соревнования для ИТ-специалистов со всей России. Ожидаем, что во Всероссийских чемпионатах примут участие не менее 3 000 человек, а в окружных – не менее 2 000 человек», – рассказал первый заместитель генерального директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Первыми эстафету окружных хакатонов примут Хабаровск (27–29 мая) и Нижний Новгород (3-5 июня).

«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» – серия соревнований и образовательных мероприятий, которые пройдут по всей России. Всего в рамках всего проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.