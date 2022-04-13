Региональные бизнес-омбудсмены рассказали об импортозамещении

Российские регионы создают центры импортозамещения и стимулируют развитие инженерных школ, чтобы активизировать работу предприятий по восполнению выпавших цепочек поставок из-за рубежа на фоне санкций, сообщили региональные бизнес-омбудсмены.

«Например, в Челябинской области было выявлено 660 основных позиций, которые импортировали прежде. Выпуск 70–80 мы можем наладить, по остальным прорабатываем все возможные и невозможные варианты. В регионе для этой работы создан центр импортозамещения – это интегратор, призванный объединить малый, средний и крупный бизнес», – рассказал ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров.

Успешно занимаются импортозамещением, по его словам, предприятия в сфере строительно-дорожной техники, грузоподъемного оборудования, машиностроительные компании. «Кроме того, регион производит зарядные станции для электромобилей, преобразователи частоты, системы накопления энергии, различное энергетическое оборудование. У нас хорошие позиции в агропромышленном комплексе», – сказал он.

Но сегодня в связи с уходом с рынка зарубежных компаний, предприятиям, несмотря на сложности, «нужно не упустить возможность занять освободившиеся ниши», подчеркнул Гончаров.

«Тем более что такой опыт у нас уже есть. Несколько лет назад мы завозили холоднокатаный лист, оцинковку, трубы большого диаметра и ряд другой металлопродукции, но после создания собственных производств эта продукция теперь производится у нас в регионе. Применяя аналогичный алгоритм, можно действовать и в отраслях, выпускающих товары народного потребления. Но для этого нужно решить ключевую проблему – сделать кредитование доступным для производственного бизнеса», – убежден челябинский бизнес-омбудсмен.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Липецкой области Александр Бабанов отметил, что «сегодня реальное импортозамещение должно обладать наличием собственных инженерной и научной школ, которые позволяют разрабатывать современные изделия и на уровне мировых стандартов».

«Под инженерной школой я имею в виду и научно-инженерные центры, и вузовскую науку, работающую по заказу промышленности. Для этого нам предстоит создавать предприятия и производства, опирающиеся на свои научно-технологические разработки и ноу-хау, стимулировать развитие российских инженерных школ в вузах. Учитывая работу в нашем регионе мирового лидера в области металлургии – ПАО «НЛМК» – как пример можно привести формирование и сохранение очень сильных научных школ по обработке металлов давлением, восстановлению различных деталей металлургического оборудования методом наплавки, закалки, напыления и лазерного упрочнения», – пояснил Бабанов.

Эти технологии созданы и запатентованы учеными Липецкого государственного технического университета и успешно применены на ПАО «НЛМК». Они дают серьезный экономический эффект компании и частичную «страховку» от рисков при сбое поставок элементов производственного процесса прокатки металлов, добавил он.

«Кроме этого, важно максимально оперативно предоставить бизнесу возможность наладить выпуск импортозамещающей продукции путем предоставления уже готовых производственных площадей с коммуникациями и доступа к долгосрочным кредитным ресурсам под минимальный процент», – заявил Бабанов.

О том, что импортозамещающим производствам в регионах нужны специальные меры поддержки, сказала кемеровский бизнес-омбудсмен Елена Латышенко.

«Кузбасс в последние годы прилагал значительные усилия для развития восточного направления экспорта угля. А сейчас увеличение пропускной способности железной дороги для выхода на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона становится еще более актуальным вопросом. У покупателей сохраняется интерес к кузбасскому углю, обладающему высоким качеством и экологическими характеристиками. А значит наша задача – использовать период санкционного давления как возможность для создания максимально благоприятных условий для наращивания производственной деятельности промпредприятий, импортозамещения, диверсификации экономики за счет роста малого и среднего бизнеса», – отметила она.