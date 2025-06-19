  • Новость часаРоссия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
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    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

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    19 июня 2025, 12:24 • Новости дня

    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве

    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве.

    В заявлении на сайте ведомства указано, что соглашение, подписанное 14 июня 1996 года, утратило смысл и практическое значение в нынешних условиях, так как не соответствует текущему состоянию российско-германских отношений из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и усиливающихся милитаристских тенденций в германском правительстве.

    МИД отмечает, что на этом фоне Россия намерена выйти из соглашения, и сейчас идут соответствующие внутригосударственные процедуры.

    В заявлении подчеркивается, что руководство ФРГ ведет целенаправленную идеологическую обработку населения Германии в антироссийском ключе и открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации.

    Министерство также заявило о чрезмерных внешнеполитических амбициях германского правительства, которые затрагивают жизненно важные интересы России в сфере безопасности.

    В заключение МИД отмечает, что итоги военных авантюр Германии хорошо известны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Кроме того, спикер МИД Мария Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться» в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Она отметила, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.

    19 июня 2025, 00:06 • Новости дня
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    @ Defense Ministry ROK/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является стороной, поддерживающей Украину, в некоторых случаях – «соучастником» боевых действий, она не сможет быть хорошим посредником, так как «посредник должен быть нейтральным», заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную республику, также как и многие другие европейские страны, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину. А в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской», – сказал Путин.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он выразил сомнения, что Германия сможет «внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника».

    Путин отметил, что поставка немецких ракет Taurus не повлияет на ход конфликта на Украине, но в случае передачи ракет Киеву отношения России и Германии «совсем испортятся». При этом он подчеркнул, что речь идет об использовании «Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но и с использованием офицеров бундесвера». «Вот тут, конечно, возникают большие вопросы», – сказал президент.

    «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Президент также подчеркнул, что контакты с Москвой прервали сами европейцы, поэтому они и должны делать шаги по их возобновлению, передает ТАСС.

    «Если господин федеральный канцлер (Фридрих Мерц) захочет позвонить и переговорить, я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов и всегда к этому открыты», – сказал Путин. Он отметил, что «года полтора назад – два такие разговоры с канцлером Шольцем, другими лидерами Европы носили регулярный характер».

    Путин также указал, что рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует. «Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то», – сказал он. По его словам, Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, Volkswagen и Porsche «погибают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    18 июня 2025, 13:36 • Новости дня
    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией

    Политик Гердт: Мерц пытается убедить немцев в стратегической важности помощи Киеву

    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц словами о будущем членстве Украины в НАТО пытается оправдать уместность многомиллиардной помощи Киеву. Берлину необходимо убедить общественность в важности инвестиций в якобы укрепление восточного фланга НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Мерц заявил о возможном вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией.

    «После окончания украинского кризиса в Германии на разных уровнях начнутся разбирательства и расследования о том, куда были потрачены выделенные Киеву миллиарды. Также будет поставлен вопрос об уместности помощи Украине в целом. По итогам этих процессов ряду деятелей могут даже грозить реальные сроки», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Похожая дискуссия развернется и в общественном поле. Команда Мерца прекрасно понимает, что бюджетные деньги, не обеспеченные никакими залогами, были потрачены впустую. Но бросить проект «Украина» после всего этого – значит, навлечь гнев налогоплательщиков», – продолжил спикер.

    «Таким образом, команда канцлера пытается убедить немцев в том, что деньги выделялись не просто на какую-то страну, граничащую с Россией, а на будущего члена НАТО и укрепление восточного фланга альянса. Мерц своими заявлениями говорит, что это были стратегические инвестиции. Кроме того, канцлер видит, как Трамп «отбивает» инвестиции Киеву ресурсной сделкой, и хочет перед немцами аргументировать траты Германии», – указал он.

    Политик допустил, что после окончания конфликта действительно может быть запущен процесс вступления Украины в НАТО, но по частям. «В этом вопросе важнее не само членство, а то, какая часть страны войдет в альянс. У ее соседей есть исторические претензии на территории, и я думаю, они найдут аргументацию для запуска территориального передела», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, сейчас страна не может претендовать на членство в альянсе, поскольку участвует в военном конфликте.

    «Сначала мы должны достичь безоговорочного прекращения огня, а затем договориться о мирном соглашении. Но даже до этого, очевидно, еще довольно далеко», – сказал он в интервью телеканалу ARD.

    Месяц назад на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Брюсселе Мерц заявил: «У Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, что наверняка предшествует возможному принятию в НАТО». В апреле в интервью изданию Handelsblatt немецкий политик подчеркивал: «Обещание членства Украины в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в НАТО».

    По информации Bloomberg, на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня участники обсудят возможность включения поддержки Киева в потенциальное повышение военных трат – до 5% ВВП каждой страны. При этом в повестке не указаны вопрос вступления Украины в альянс и обещание долгосрочной помощи в сфере безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предстоящий саммит НАТО рискует публично зафиксировать раскол между членами альянса и какую роль в этом сыграет Киев.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    18 июня 2025, 20:08 • Новости дня
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании «Жнива» о взыскании активов российской энергетической компании «Газпром».

    В постановлении отмечается, что на Газпром распространяется государственный иммунитет России, поэтому суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, передает РИА «Новости».

    «Жнива» требовала взыскать активы Газпрома в Нидерландах в счет компенсации на сумму примерно 85 млн евро, которую ранее присудил Запорожский районный суд. Украинская компания настаивала на исполнении решения суда в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам.

    «Суд счел, что у него нет юрисдикции рассматривать данное ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на Газпром, поскольку решение касается осуждения его как "альтер эго" Российской Федерации», – говорится в постановлении суда.

    Также суд обязал «Жниву» возместить судебные издержки.

    Ранее высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината.

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    18 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Власти России оценили риски снижения экспорта нефти

    Министр Новак заявил об отсутствии угроз поставкам российской нефти

    Власти России оценили риски снижения экспорта нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки российской нефти на мировые рынки и внутренний рынок продолжаются в полном объеме, несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

    Россия не ожидает сокращения поставок своей нефти на мировой рынок из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил Новак. По его словам, экспорт и внутренние поставки нефти осуществляются полностью, необходимых объемов достаточно, передает ТАСС.

    «Пока дефицита никакого нет, баланс спроса и предложения сохраняется. Поставки осуществляются», – сказал он.

    Вице-премьер отметил, что прогнозировать динамику цен на нефть сейчас затруднительно, поскольку многое зависит от реакции рынка на геополитические риски. «Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, на риски», – пояснил Новак. Он добавил, что существующие риски уже отражаются в стоимости нефти.

    Ранее мировые цены на нефть во вторник пошли в рост на опасениях вокруг поставок на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

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    18 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Песков объяснил необходимость встреч Путина с западной прессой

    Песков заявил о точности передачи слов Путина западной прессой при прямом общении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные СМИ при прямом общении с президентом России Владимиром Путиным не искажают его точку зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил: «Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают, и такое общение вполне оправдано».

    По его словам, разночтения возникают уже на этапе комментариев и переработки новостей комментаторами, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Россия приглашает представителей западных информагентств на встречи с президентом, чтобы донести точку зрения Москвы до западной аудитории. На таких мероприятиях также присутствуют журналисты из стран СНГ, восточных стран и стран коллективного Юга, однако крупнейшие западные агентства также получают приглашения.

    Ранее Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран на встрече с Путиным.

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    18 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Накопительные пенсии предложили сразу переводить в программу долгосрочных сбережений

    В Госдуме предложили обсудить автоматический перевод накопительных пенсий в ПДС

    Накопительные пенсии предложили сразу переводить в программу долгосрочных сбережений
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков инициировал обсуждение возможности автоматического перевода пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

    Такое предложение он озвучил во время выступления на мероприятии Т-двора в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. По словам Аксакова, вопрос требует дискуссии, чтобы найти баланс между интересами граждан и необходимостью укрепления доверия к государству.

    «Я посмотрел бы еще на административное решение перевода из НПФ в ПДС. Это дискутировать надо, чтобы посмотреть, как нам убедить тех, что еще не перешел в ПДС из НПФ. Надо подумать, здесь и пережать нельзя, чтобы люди доверяли государству, но нужно посмотреть, чтобы нам принять законодательное решение, чтобы все были переведены в ПДС. Я запускаю дискуссию. Будут плюсы от ПДС, люди увидят, как это все работает, нам легче будет принять некоторые более серьезные решения», – заявил он.

    Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил, что россияне могут заработать максимум десять пенсионных баллов за год при официальной зарплате 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.

    Напомним, по состоянию на 1 апреля общее число пенсионеров в России составило почти 41 млн человек.

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    19 июня 2025, 09:59 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о поиске новой модели роста экономики России
    Набиуллина сообщила о поиске новой модели роста экономики России
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Она отметила согласие с мнением министра экономического развития Максима Орешкина о необходимости смены экономической модели и подчеркнула, что множество прежних ресурсов уже исчерпаны, передает РИА «Новости».

    Набиуллина добавила, что стране следует задуматься о формировании новой стратегии развития экономики. Ее выступление состоялось на сессии форума, посвященной экономике предложения и стратегии роста в современных условиях.

    Ранее Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в экономике России наблюдались признаки переохлаждения. После этого Банк России снизил ключевую ставку до 20%.

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    18 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Торговая палата США попросила Вашингтон отменить запрет на инвестиции в Россию
    Торговая палата США попросила Вашингтон отменить запрет на инвестиции в Россию
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи рассказал о проведении переговоров по поводу возможного снятия инвестиционных запретов для России со стороны властей США.

    Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил РБК об усилиях организации по снятию запрета на инвестиции американских компаний в Россию, передает ТАСС.

    По его словам, AmCham ведет соответствующие обсуждения с американской администрацией, чтобы добиться отмены существующих ограничений.

    В 2022 году США ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

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    19 июня 2025, 06:20 • Новости дня
    Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться»
    Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский МИД рассматривает меры против немецких журналистов в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ.

    «Немецким корреспондентам в Москве приготовиться», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она сообщила, что «подбираются кандидатуры среди немецких журналистов, которые работают в Москве, для принятия в отношении них соответствующих ответных мер».

    Захарова рекомендовала перевести информацию о готовящихся мерах на немецкий язык, чтобы немецкие журналисты были осведомлены о возможных последствиях. Она подчеркнула, что подобные действия – ответ на многолетние попытки немецких властей вытеснить российские СМИ из информационного пространства Германии.

    По словам Захаровой, немецкое общество должно узнать, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители пришли в квартиру семьи Феоктистова в Германии и изъяли у членов семьи паспорта. Феоктистова в минувшую пятницу не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, хотя власти Германии ранее предписали ему покинуть страну до 19 августа.

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    19 июня 2025, 10:18 • Новости дня
    Силуанов назвал «похолоданием» состояние экономики России
    Силуанов назвал «похолоданием» состояние экономики России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Антон Силуанов на площадке Петербургского международного экономического форума назвал текущее состояние экономики страны «похолоданием».

    Он заметил, что после похолодания всегда приходит лето, подчеркивая временный характер текущей ситуации, передает ТАСС.

    Также Силуанов заявил, что действующая экономическая модель России продолжает работать, несмотря на сложные условия и внешние санкции. Министр отметил, что российская экономика демонстрирует рост более чем на 4% и предложение сменить модель считает преждевременным. По его словам, ставка должна делаться на технологический суверенитет страны.

    С таким мнением Силуанов выступил в ответ на позицию главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая ранее подчеркнула, что ресурсы, позволявшие экономике России быстро расти в последние два года, во многом исчерпаны.

    Ранее глава Банка России заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития МаксимРешетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    19 июня 2025, 10:49 • Новости дня
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о необходимости для Украины атаковать нефтяные объекты России.

    Ландсбергис публично предложил Украине наносить удары по российским нефтяным объектам, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, передает «Газета.Ru».

    Его позиция была высказана в сообщении на странице в соцсети Х, где он разместил карту с крупнейшими нефтяными объектами Ирана и отметил, что удары Израиля направлены на снижение добычи нефти, обеспечивающей финансирование республики.

    Ландсбергис выразил уверенность, что Украина поймет, что по его мнению, российская нефть является законной целью для атак.

    Напомним, в связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов нефть марки Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

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    19 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    Над 11 регионами России за ночь уничтожен 81 украинский беспилотник
    Над 11 регионами России за ночь уничтожен 81 украинский беспилотник
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа над разными регионами России, в том числе 19 аппаратов над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с 21.20 по московскому времени 18 июня до 6.40 19 июня были сбиты беспилотники самолетного типа: 19 – над Брянской областью, 17 – над Курской, 13 – над Смоленской, семь – над Волгоградской, шесть – над Орловской, пять – над Ростовской, пять – над Крымом.

    Также по три беспилотника были уничтожены над Белгородской и Астраханской областями, два – над Рязанской областью и один – в Московском регионе.

    Накануне в результате работы сил противовоздушной обороны в нескольких регионах России были уничтожены 13 самолетных беспилотников, атаковавших территории России и Крыма.

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    18 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран на встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ожидается встреча президента России Владимира Путина с представителями ведущих зарубежных агентств, включая представителей из недружественных стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов подтвердил: «Будут, да». Об этом сообщает ТАСС.

    Мероприятие пройдет вечером в среду в формате «вопросы-ответы». Разговор будет посвящен ключевым вопросам внутренней и внешней политики России, а также главным событиям в мире, о чем ранее проинформировали в Кремле.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл официальный визит в Петербург проведением совещания по экономическим вопросам с ключевыми министрами и главой Центробанка.

    Накануне Кремль опубликовал график Путина на ПМЭФ.

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    18 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    В МИД обвинили ФРГ, Италию и Японию в нарушении обещания о недопущении войн

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия, Италия и Япония нарушили свои обязательства о недопущении войн, заявил на сессии ПМЭФ директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев.

    Он подчеркнул, что бывшие страны «оси» на протяжении последних трех лет выступают против резолюции ООН, направленной на осуждение героизации нацизма, несмотря на данные ими обещания после Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Лукьянцев отметил, что эти государства забыли о признании собственной вины за развязывание войны и обязательстве не допускать подобных проявлений впредь. Он отметил, что резолюция о героизации нацизма принимается ежегодно, но Россия сталкивается с попытками фальсификации истории и утверждениями, будто документы Нюрнбергского трибунала недоступны.

    По словам Лукьянцева, в то же время в адрес России выдвигаются обвинения в искажении исторической памяти, однако российская сторона предпочитает оперировать фактами и аргументами.

    Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Китай продолжают отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Она также отметила, что искажение истории стало одним из главных инструментов Запада в подрыве российских позиций в мире.

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    18 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин начал рабочую программу в Петербурге с экономического совещания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл официальный визит в Петербург проведением совещания по экономическим вопросам с ключевыми министрами и главой Центробанка.

    Мероприятие состоялось в Константиновском дворце, передает ТАСС. В обсуждении приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и глава «Сбера» Герман Греф.

    После совещания Путин проведет встречу с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Вечером состоится беседа с представителями мировых информационных агентств. В ближайшие дни у него запланировано еще несколько международных переговоров и выступление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

    Накануне Кремль опубликовал график Путина на ПМЭФ. Сообщалось, что российские и турецкие представители проведут переговоры на полях форума.

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    Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности

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    Мерц возомнил себя новым «крестоносцем»

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц «отличился» яркими заявлениями. Во-первых, он допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта. Во-вторых – отметил, что Израиль в Иране делает «грязную работу» за весь мир. Эксперты отмечают, что рост агрессивной риторики главы ФРГ продиктован его непониманием современной политики. Что мешает Мерцу принять сложившуюся реальность? Подробности

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    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

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    Иран начал навязывать Израилю свои приемы ведения войны

    Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами, но рисунок этой войны начинает меняться. ЦАХАЛ не удается разбомбить подземные объекты, а ответные удары КСИР продолжают причинять ущерб. Как говорят эксперты, не исключен вариант затяжной войны на истощение, к которой больше готов Иран, хотя и у Израиля есть свои козыри в этом вопросе. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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