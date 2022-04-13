Крупнейший в мире нефтетрейдер собрался отказаться от сырья из России

Fox News: Политика Байдена вызвала неконтролируемую инфляцию в США

Журналист Шон Хэннити в эфире Fox News заявил, что из-за политики Джо Байдена США страдают от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих.

«Мы находимся в начале того, что должно стать еще одной ужасной неделей для вашего президента Джо Байдена. Когда вы думаете, что хуже уже быть не может, подумайте еще раз <…> Как (официальный представитель Белого дома Джен Псаки – прим. ВЗГЛЯД) и администрация Байдена собираются объяснить эту неконтролируемую инфляцию?» – задался вопросом журналист Fox News.

По словам Хэннити, в США будут обвинять президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК, пандемию или делать вид, что инфляция – это хорошо.

«Мы знаем, что администрация не возьмет на себя никакой ответственности. У них плохая экономическая политика, плохая энергетическая политика, вызывающая все это. Но, по их словам, все плохое, что происходит, все это вне их контроля, даже несмотря на то, что именно они ограничивали нефтяные и газовые возможности Америки. Они искусственно сократили мировые запасы. И вы платите рекордные цены и платите больше за каждую вещь, которую вы покупаете в каждом магазине, в который вы идете <…> И как обычно, Байден ни к чему из этого не готов», – заключил журналист.

Представитель Республиканского национального комитета Уилл О'Грейди также раскритиковал политику Джо Байдена и его администрации, которая привела к росту расходов простых американцев. «Растущие цены на топливо, стремительный рост расходов, открытая граница и насильственные преступления. Проблемы американских рабочих и семей оказались вне повестки Байдена», – приводит его слова The Washington Times. Говоря о падении рейтинга президента, он отметил, что ситуация в экономике уже привела к последствиям и в американской политике: «Эти цифры показывают, каким тяжелым бременем Джо Байден стал для своей партии».

Рост цен на бензин стал причиной того, что жители США все чаще прибегают к воровству топлива из бензобаков, сообщает журнал The National Interest. По данным издания, американцы начали находить дыры в бензобаках своих автомобилей – некоторые воры применяют электроинструменты, чтобы просверлить отверстие в бензобаке и украсть топливо. Полиция рекомендует американцам в этой связи парковать свой автомобиль в гараже или в хорошо освещенном месте с высокой проходимостью, чтобы отпугнуть потенциальных воров, передает РИА «Новости».

Из-за роста цен на топливо власти США временно решили отменить сезонные ограничения на продажу бензина с более высоким содержанием этанола, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации. По оценкам администрации Байдена, использование бензина E15, который дешевле марки E10, позволит автомобилистам сэкономить в среднем по $0,1 на каждый галлон, передает «Интерфакс». С 2011 года в это время года разрешается продажа бензина не более чем с 10%-ным содержанием этанола, чтобы избежать появления смога.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.