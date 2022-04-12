Анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики

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12 апреля, вторник | Последнее обновление — 00:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Молдавия заявила о риске прекращения поставок российского газа с 1 мая
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Украинец полезен лишь как автоматический солдат, без размышления берущий в руки любое оружие, которое ему подсунет западный доброхот, чтобы стрелять в русского.
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Ветераны украинской кампании должны стать той новой свежей кровью, которой так не хватало России все последние годы. Их будет много. Их будут десятки тысяч. И вернувшись, они обязательно потребуют свое место в новой жизни.
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Вместо долгой ситуации 60-х, 70-х, 80-х годов, когда форматы Хрущев – Кеннеди, Брежнев – Никсон и Горбачев – Рейган в прямом смысле снижали напряженность и спасали мир в условиях растущей ядерной неопределенности, сейчас шансы на создание таких форматов микроскопические.
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики
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Президент России Владимир Путин на День космонавтики вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко отправится на космодром «Восточный», сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава российского государства в ходе визита вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома, сообщается на сайте Кремля.
«Затем лидеры проведут переговоры, на которых планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – отмечается в сообщении.
Также в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.
Канцлер Австрии заявил о жестком и открытом разговоре с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.
«Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким», – говорится в заявлении для СМИ, которое приводит издание Kurier, передает РИА «Новости».
Помимо этого канцлер в беседе с российским президентом подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, «пока на Украине гибнут люди».
«Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе», – говорится в заявлении.
Нехаммер отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.
Канцлер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги.
Также Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться.
Ранее Путин и Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.
Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
Роскосмос впервые показал схему работы ядерного буксира «Зевс»
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Роскосмос впервые представил схему работы аппарата «Зевс» на базе Транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергоустановкой, принцип работы описан в журнале «Русский космос».
Согласно представленной схеме, теплоноситель, в роли которого выступает газ, прокачивается через реактор, где выделяется тепло под действием распада атомных ядер. Нагретый газ вращает турбину, которая соединена с генератором для выработки электричества, и компрессором, благодаря которому теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, передает РИА «Новости».
При прокачке теплоносителя через теплообменные аппараты происходит сброс тепла. Для того чтобы реализовать этот процесс, теплоноситель второго контура одновременно подается в радиаторы-излучатели. Энергию получают полезная нагрузка и электроракетные двигатели. Как отмечается в журнале, их удельный расход рабочего тела в двадцать с лишним раз ниже, чем у химических аналогов.
Также в журнале демонстрируются один из вариантов реактора мегаваттного класса и блок ТЭМ, собранный на базе такого реактора.
Первая российским миссия «Зевса» к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. «Зевс» и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к «Зевсу» пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.
Ранее сообщалось, что макет орбитального комплекса «Зевс» с ядерной энергодвигательной установкой, который «Роскосмос» планирует использовать для полетов в дальний космос, впервые была представлена за рубежом – на Международном астронавтическом конгрессе в ОАЭ.
Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча
Президента Белоруссии Александра Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейной игры, матч проходил в рамках соревнований среди любителей.
Борясь за шайбу в зоне соперника, Лукашенко столкнулся с соперником, который сыграл высоко поднятой клюшкой, в результате президент Белоруссии получил травму, передает РИА «Новости».
Президент Белоруссии самостоятельно покинул лед. На скамейке запасных Лукашенко оказали медицинскую помощь. Команда президента победила со счетом 5:1.
Ранее в конце декабря президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи сыграли в хоккей в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Путин забросил семь шайб, Лукашенко – две.
Поляки обстреляли белорусский пункт пропуска металлическими шариками
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Польские силовики обстреляли металлическими шариками белорусский пункт пропуска Песчатка, а также попытались ослепить пограничников стробоскопами, заявили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.
«В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения», – говорится в сообщении на сайте пограничного комитета Белоруссии.
В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики.
Ранее в январе пограничный наряд в ходе проверки режима государственной границы обнаружил повреждения пограничного столба Республики Беларусь. На щитке с изображением Государственного герба и табличке с номером зафиксированы пробоины, предположительно от металлических шариков, которые были обнаружены вблизи столба.
Позже СК Белоруссии возбудил дело по факту обстрела погранзнака на границе с Украиной.
Путин встретится с канцлером Австрии один на один
На встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено, сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
«Визит согласован таким образом, что будет исключительно беседа один на один, никаких СМИ и после никаких мероприятий с прессой», – сказал Шалленберг по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости».
Нехаммер накануне прибыл в Москву для переговоров с Путиным по ситуации на Украине, которые состоятся в понедельник. Канцлер Австрии отмечал, что его страна «нейтральна в военном плане».
9 апреля Нехаммер посетил Украину, где встретился с президентом этой страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
Напомним, в начале апреля Нехаммер высказывался против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.
Песков отметил непродолжительность беседы Путина и Нехаммера
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник были непродолжительными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, переговоры президента и канцлера прошли в понедельник в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Нехаммер после переговоров заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.
В Москве завершилась встреча Путина и канцлера Австрии
Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да. Встреча завершилась», – сказал он ТАСС. При этом представитель Кремля не уточнил, сколько продлился разговор президента и канцлера.
Это был первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года.
Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
Анонсирована встреча Путина и Лукашенко на космодроме Восточный
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в День космонавтики, 12 апреля, посетят космодром Восточный, сообщил телеканал «Россия 1».
В эфире телеканала сообщили, что в День космонавтики президенты России и Белоруссии вместе прилетят на космодром Восточный, посмотрят, как продолжается строительство космодрома, наградят космонавтов, а также ответят на вопросы прессы, передает РИА «Новости».
Кроме того, как отмечает телеканал, Путин планирует провести совещание по развитию Арктики.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко в Амурской области на космодроме Восточный.
«Да (посетят космодром). И проведут двустороннюю встречу», – сказал Песков.
По его словам, лидеры по итогам переговоров дадут совместную пресс-конференцию журналистам.
В пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют встретиться в ближайшее время.
США расширили ограничения на экспорт продукции в Россию и Белоруссию
Администрация Соединенных Штатов приняла решение расширить ограничения на экспорт различной продукции в Россию и Белоруссию, соответствующее уведомление Министерство торговли США разместило в Федеральном реестре.
В уведомлении говорится, что власти США в свете операции РФ на Украине «расширяют для России и Белоруссии требования на наличие лицензии, согласно правилам регулирования экспорта, на все наименования в списке товаров, подлежащих экспортному контролю». В указанный перечень, опубликованный на сайте Минторга США, входят сотни различных видов продукции. В их числе различные категории трубных клапанов, удобрений, подшипников, передает ТАСС.
Накануне США ввели санкции против председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгия Полтавченко и гендиректора ОСК Алексея Рахманова, а также 28 «дочек» ОСК. Санкции затронули крупнейшего в мире производителя алмазов – российскую группу алмазодобывающих компаний «Алроса».
В четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден запретил американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в РФ лицам. Днем ранее Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. В среду стало известно о планах США ввести «полные блокирующие санкции в отношении имеющих жизненно важное значение крупных российских госпредприятий».
В прошлую пятницу США ввели санкции против 120 юридических лиц из России и Белоруссии. В конце марта главы МИД РФ и Белоруссии условились наращивать плотную координацию во внешней политике, включая противодействие санкционному давлению западных стран. 12 марта президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Российская частная Success Rockets пообещала первый пуск ракеты в космос в 2024 году
Частная космическая компания из России Success Rockets обнародовала концепт легкой ракеты Stalker, с помощью которой планируется выводить на околоземную орбиту спутники малых форматов, сообщили в компании.
«Ракета Stalker предназначается для выведения на околоземную орбиту спутников разных форматов (от кубсатов до микроспутников). Ракета будет способна вывести 700 килограмм полезной нагрузки на орбиту до 700 километров. Ее первый испытательный пуск запланирован на 2024 год, расчеты произведены для пуска с космодрома «Восточный», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
Ракета оснащается двумя ступенями длиной 33 метра и диаметром 2,2 метра, ее вес составляет 83,5 тонны. Обтекатель и часть корпуса планируется изготовить из высокопрочного углеродного композита, который компания планирует делать сама.
На ступенях будут использоваться жидкостные ракетные двигатели, работающие на топливной паре керосин – жидкий кислород. Конструкция двигателей предполагает возможность многоразового использования.
Все элементы и комплектующие планируется производить в России, лишь часть поставок по электронике будет осуществляться из дружественных азиатских стран.
«Масса полезной нагрузки ракеты была рассчитана командой SR с учетом прогнозов профессионального сообщества относительно развития рынка космических запусков в перспективе 5-10 лет», – сказал основатель и генеральный директор Success Rockets Олег Мансуров.
Первоначальная цена пуска составит 15 млн долларов.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для британских аппаратов связи OneWeb.
Напомним, российская частная космическая компания «КосмоКурс» приостановила создание первого российского частного космодрома в Нижегородской области из-за бюрократии. В сентябре 2020 года «КосмоКурс» проиграл в конкурсе Роскосмоса по разработке метановой ракеты, несмотря на вдвое меньшую по сравнению с конкурентами цену.
В апреле 2021 года «КосмоКурс» закрылся.
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Путин поручил рассмотреть возможность отсрочки платежей за задержанную за рубежом технику
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку изучить возможность отсрочки платежей по кредитам и лизинговым договорам на задержанную за рубежом технику.
«Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопросы, касающиеся поддержки организаций транспортно-логистического комплекса: о введении отсрочки по уплате платежей за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, по договорам лизинга или кредитным договорам до момента фактического возвращения этих транспортных средств на территорию РФ», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
Также Путин поручил ЦБ и кабмину изучить возможность увеличения объемов наличной валюты, получаемой транспортными компаниями России на обязательные расходы за рубежом.
Ранее Путин поручил подготовить доклад о мерах по стабилизации экономической ситуации в регионах.
В Ново-Огареве начались переговоры Путина и Нехаммера
Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер проводят переговоры в подмосковной резиденции Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Встреча уже идет», – сказал он ТАСС.
Ранее сообщалось, что начало беседы запланировано на 15:00 мск. Это первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года. Канцлер Австрии также стал первым лидером страны Евросоюза, который нанес визит в Россию с момента начала 24 февраля специальной военной операции на Украине.
Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу с коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе, выразив надежду, что миротворцы России реализуют шаги для возвращения азербайджанских ВС на исходные позиции, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
«Стороны коснулись вторжения азербайджанских ВС в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Пашинян выразил ожидания армянский стороны того, что российские миротворцы обеспечат конкретные шаги для вывода азербайджанских подразделений», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Накануне армянские власти выражали надежду, что российские миротворцы вернут азербайджанских военных на исходные позиции и восстановят статус-кво в Карабахе.
Песков анонсировал обсуждение газовой тематики на встрече Путина и Нехаммера
На переговорах президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Главной темой будет положение дел вокруг Украины, но, с другой стороны, и газовые дела – их обсуждение тоже нельзя исключать, потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
Роскосмос пообещал выполнить все обязательства по МКС
Россия выполнит все свои международные обязательства по МКС, даже если будет принято решение не продолжать сотрудничество после 2024 года, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Очевидно, что речь не может идти о каком-то демарше и быстром бегстве России с МКС, у нас есть свои международные обязательства», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.
Он уточнил, что от России на МКС зависит очень многое: доставка топлива, поддержание орбиты, увод станции от опасных сближений с космическим мусором. По словам, Рогозина, понижение орбиты МКС – не очень быстрый процесс, а подготовка к затоплению станции в заданном участке Мирового океана потребует времени.
«Над Землей летает 500-тонная конструкция, и во многом от нас зависит, чтобы она неожиданно не приземлилась на Париж или Лондон», – подчеркнул он.
Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос рассматривает возможность отделения российского сегмента от Международной космической станции (МКС), чтобы пролетать над регионами, которые «кишат страстями».
Напомним, гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых «космических доспехов».
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