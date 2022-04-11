Волонтеры Победы навестили бывших узников концлагерей

В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей Волонтеры Победы выразили слова благодарности за их мужество и волю к жизни, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

Волонтеры Победы Донецкой народной республики посетили бывших малолетних узников нацистских концлагерей, передали ветеранам гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов и памятные подарки, сделанные своими руками, а также записали видеовоспоминания героев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Тюменской области Волонтеры Победы возложили цветы к знаку «Памяти узников фашистских концлагерей 1941–1945 гг.». В мероприятии приняли участие представители местных органов власти, местные жители и ветераны. Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших в нацистских концлагерях.

«В концлагерях погибли миллионы людей, и большая часть из них – дети. Они подвергались пыткам, голодали, жили в нечеловеческих условиях. И мы должны помнить о каждой жизни, которую унесла Великая Отечественная война. Сейчас мы стараемся использовать любую возможность и находимся постоянно на связи с ветеранами, записываем их воспоминания. Так мы можем сохранить их историю и правду о том, какие зверства совершали нацисты», – поделилась Дарья Терехина, руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Тюменской области.

В Москве память узников нацистских концлагерей почтили около Музея Победы на Поклонной горе. Там прозвучала композиция «Бухенвальдский набат», а также прошло возложение венков и цветов к монументу «Трагедия народов». В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны. Волонтеры Победы сопровождали на мероприятии бывших узников концлагерей.

Волонтеры навестили ветеранов и в других регионах России. Активисты вручают бывшим узникам концлагерей подарки, записывают их воспоминания на видео, которые будут внесены в Международный электронный архив воспоминаний ветеранов.