|
|
Салливан: США работают непрерывно, чтобы отлучить Европу от российских нефти и газа
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
США работают, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы предпринимаем шаги, чтобы работать с ними, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти», – сказал Салливан в эфире CNN, передает РИА «Новости».
По его словам, США наращивают поставки газа в Европу и считают своим приоритетом снижение зависимости континента от российских энергоносителей.
«Он (президент США Джо Байден) сейчас работает в ежедневном режиме с европейскими коллегами над мерами, которые те могут предпринять для отказа от российских нефти и газа. США наращивают экспорт газа в Европу для снижения ее зависимости от России. Сейчас он обсуждает с ними, что можно сделать для отказа и от российской нефти», – сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.
Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупреждал о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупреждала о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия лишает Европу дешевого продовольствия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Молдавии захотели избавиться от газовых «тисков» России
|
|
Молдавия, которая на 100% зависит от России в сфере энергетики, «больше не может находиться в тисках» Москвы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну признал, что цена на газ «на рынке высока, но если дойдет до того, что придется покупать газ и электроэнергию по рыночной цене – это будет цена независимости Молдавии». «Мы больше не можем находиться в тисках России, я надеюсь, что у нашего общества хватит зрелости, чтобы преодолеть эту ситуацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что добиться этого будет очень тяжело, придется выделять дополнительные средства из государственного бюджета, чтобы правительство могло дать компенсации населению. Он не исключил, что придется отказаться от каких-то вещей. Однако Спыну считает, что время для подобных решений пришло, так как, по его словам, Молдавия единственная в регионе на 100% зависит от России в сфере энергетики.
Тендер на проведение аудита задолженности «Молдовагаза», о котором страна договорилась с Газпромом, провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, сказал Спыну. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство запросило Газпром об отсрочке.
Спыну при этом заверил, что у Молдавии «нет риска» с 1 мая остаться без газа, даже если Газпром «решит разорвать контракт». Он заявил, что у Молдавии «есть возможность закупить газ», власти «ищут самый дешевый вариант для закупки». Спыну «отправил несколько запросов, чтобы понимать, что будет делать Газпром – разорвет контракт или нет». «К сожалению, мы не получили ответа, поэтому готовим план «б», – сказал он, добавив, что есть много компаний, которые уже работали с Молдавией, когда стране пришлось закупать газ в октябре. Это позволяет вице-премьеру верить, что республика преодолеет кризис.
Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции предсказали отказ о «нефтедоллара» в пользу рубля и юаня
|
|
Попытка Соединенных Штатов изолировать Россию может привести к отказу от «нефтедоллара» в пользу рубля и китайского юаня, заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles.
По мнению эксперта, антироссийская политика США «рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», передает РИА «Новости».
«Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным», – уверен дель Валль. Политолог также отметил, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в Евросоюзе по вопросу связей с Москвой.
«Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», – считает экономист. Автор публикации отмечает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странами и устойчивость торговых отношений России с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Кроме того, постоянный приток иностранной валюты России дает рост цен на нефть и природный газ, отметил эксперт.
Напомним, в пятницу в ходе торгов курс доллара упал ниже 73 рублей. В тот же день в британские эксперты предупредили, что введенные против России санкции могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы. Двуся днями ранее в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
Напомним также, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша отложила введение эмбарго на поставки газа и угля из России
|
|
Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский в интервью изданию Berliner Zeitung.
Польский дипломат напомнил, что Варшава ранее заявляла о готовности сделать это немедленно. «Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», – приводит слова Шинковского РИА «Новости».
При этом замглавы внешнеполитического ведомства Польши признал, что единичный жест Варшавы не окажет значительного влияния на российскую экономику. «Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл», – заявил дипломат.
Ранее премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа от газа из России Германия столкнется с массовой безработицей и социальными потрясениями.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС
|
|
Россия должна временно прекратить поставлять в страны Евросоюза (ЕС) энергоресурсы до тех пор, пока ЕС не осознает, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
«Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями – временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», – пояснил Шеремет, передает РИА «Новости».
По его слова, в ЕС совершили роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.
Ранее Шеремет осудил призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну» и предупредил об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что европейские компании – покупатели российского газа получили необходимые разъяснения об оплате, которая должна конвертироваться в рубли.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Пентагона заявил о безуспешных попытках связаться с Шойгу
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что пытается связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу вот уже больше месяца.
Остин в ходе бюджетных слушаний в Сенате Конгресса США сообщил, что пытается установить связь с министром обороны России Сергеем Шойгу с середины февраля, но тот не отвечает, передает РИА «Новости».
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что жалобы Пентагона на то, что те не могут связаться с российским министерством, означают лишь то, что они и не хотят звонить.
Цель Пентагона заключатся в том, чтобы демонизировать образ России в СМИ и обвинить ее в нежелании вести диалог, указывал Леонков. «Когда они говорят на публику, что Россия с ними оборвала контакты, это так в реальности не может работать. Они пытаются отрабатывать повестку агрессивности России и поэтому выдают такие заявления», – отмечал он.
Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США
|
|
Действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными и провокационными, такие шаги могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому изданию Newsweek.
«Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам российского посла, такие действия опасны и провокационны, «поскольку они направлены против нашего государства». «Они могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации. Любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил», – заключил Антонов.
Ранее Антонов выразил мнение, что к специальной военной операции России на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Новак заявил о готовности некоторых стран оплачивать поставки газа из России в рублях
|
|
Европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом, сообщил вице-премьер России Александр Новак на телеканале «Россия 24».
«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, Новак выразил уверенность в том, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента России и по тому порядку, который установило правительство.
Ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
Ранее стало известно, что Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США прекратили «нормальные торговые отношения» с Россией и Белоруссией
|
|
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из РФ, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как уточняется в заявлении, Байден подписал оба документа, передает ТАСС.
Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует запрет импорта энергоносителей из Россией в США, введенный Байденом в марте.
В четверг в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США. Отметим, западные экономисты ждут рекордных доходов России от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. Несмотря на жесткие финансовые санкции Запада, Россия заработает в 2022 году почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, посчитали экономисты Bloomberg Economics. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году.
Напомним также, 17 марта Палата представителей США проголосовала за приостановку «нормальных торговых отношений» с Россией и Белоруссией. Американские СМИ также сообщали о возможности введения в США эмбарго на торговлю с Россией. Приостановка нормальных торговых отношений означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования, что позволит американской администрации устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, являющихся членами Всемирной торговой организации (ВТО). Эти полномочия будут действовать до 1 января 2024 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром не забронировал «Ямал-Европу» для транзита через Польшу 8 апреля
Газпром не забронировал газопровод «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки 8 апреля, следует из итогов дополнительного аукциона на площадке GSA Platform.
Компании было доступно для бронирования 3,7 млн кубометров в час транзитной мощности, которыми она могла воспользоваться с 7.00 мск 8 апреля до 7.00 мск 9 апреля, однако это предложение, как и накануне на регулярном аукционе, осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Сама магистраль с 7 апреля перешла в режим реверса, то есть физический поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу.
Отметим, что 1 апреля Газпром бронировал мощности «Ямал-Европы» для транзита газа в Германию. Ранее Европарламент призвал полностью запретить импорт российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Силуанов: Россия расценивает заморозку резервов за рубежом как кражу
|
|
Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о намерении расценивать заморозку золотовалютных резервов России за рубежом как кражу.
«Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», – передает ТАСС его слова.
При этом Силуанов добавил, что средства иностранных компаний могут быть разблокированы сразу же, как будут сняты запреты на валютные накопления Российской Федерации и на остатки валютных средств Министерства финансов.
Как ранее стало известно из материалов Банка России, международные резервы страны за неделю выросли на 2,1 млрд долларов и составили на 1 апреля 606,5 млрд долларов.
Накануне США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС
Советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил, что Киев собирается полностью отказаться от закупок газа у стран Евросоюза за счет более жесткой экономии.
Рябчин, отвечая на вопрос о закупках Киевом в последние годы российского газа через европейских посредников, заявил, что такой газ уже «не российский, а европейский» – но и от него Киев намерен отказаться, введя жесткие меры экономии, передает РИА «Новости».
«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», – сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда Украина получает топливо для войны с Россией.
В марте генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что не видит угрозы нехватки газа в стране, несмотря на спецоперацию России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти США вывели из-под санкций поставки интернет-оборудования в Россию
Министерство финансов США вывело из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.
«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», – передает РИА «Новости» сообщение американского минфина.
В то же время ведомство опубликовало дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из России. Санкции Минфина США предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. 7 апреля Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам.
США расширили санкции против России
|
|
Опубликовано дополнение к антироссийскому санкционному списку, в него включены еще восемь человек и 29 организаций из России, сообщил минфин США.
Санкции, в частности, введены «за связь с Объединенной судостроительной корпорацией», передает РИА «Новости».
Как утверждается, «ОСК – российское государственное предприятие, разрабатывающее и строящее большинство российских кораблей», многие из которых, вероятно, используются при проведении военной спецоперации на Украине. В санкционный список включены в том числе председатель совета директоров Георгий Полтавченко и генеральный директор Алексей Рахманов, а также 28 «дочек» ОСК, передает ТАСС.
Кроме того, санкции затронули крупнейшего в мире производителя алмазов – российскую группу алмазодобывающих компаний «Алроса». Американским физическим и юридическим лицам предписано завершить финансовые операции с ней до 7 мая, с ее подразделением в США Alrosa USA, Inc. – до 7 июня.
Министерство финансов США исключило из-под введенных против России американским президентом Джо Байденом санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий: «Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для получения или передачи телекоммуникаций с участием Российской Федерации», и «экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом, из США или американскими лицами, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с общением через интернет, таким как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен, которые были запрещены положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России».
Напомним, Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам. Указ запрещает «экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление, как напрямую, так и косвенно», из США или со стороны граждан Соединенных Штатов «любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем». Услуги запрещено предоставлять «любым лицам», которые находятся в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон: Россия и Китай стремятся подорвать мировой порядок
|
|
США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
«Сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с двумя глобальными силами, – Китаем и Россией – каждая из которых располагает значительными военными возможностями и стремится фундаментально изменить сложившийся основанный на правилах мировой порядок», – сказал Милли в ходе слушаний по военному бюджету, которые проходят в сенате конгресса США, сообщает РИА «Новости».
По его мнению, сегодня мировое сообщество вступает в эпоху, которая характеризуется повышенным риском военной конфронтации между великими державами.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина касательно провокации в украинской Буче, повторила мнение американских властей о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.
США отказались объяснять отсутствие американских санкций против Абрамовича
|
|
Глава рабочей группы минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс отказался отвечать на вопрос о том, почему Вашингтон не ввел санкции против российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Адамса спросили, связано ли отсутствие таких санкций с тем, что Абрамович «помогал содействовать переговорам» Москвы и Киева. Адамс ответил, что «не будет давать комментариев по поводу господина Абрамовича, его конкретной ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Он подтвердил, что против Абрамовича американские санкции не вводились, но «введены санкции в Великобритании и Евросоюзе». Адамс сказал, что США «сотрудничают с обеими этими юрисдикциями в плане» расследований в отношении фигурантов санкционных списков.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждений. Позднее СМИ сообщали, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Перед стартом переговоров в Стамбуле Абрамович лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Незадолго до начала самих переговоров на встрече был замечен и российский бизнесмен.