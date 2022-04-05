Россия лишает Европу дешевого продовольствия

Взгляд
5 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
Разделы

США стыдят Европу рекордными доходами России

Западные экономисты посчитали, сколько Россия заработает в этом году на нефтегазовом экспорте Валерий Шарифулин/ТАСС
Против России действуют жесточайшие санкции Запада, но это не мешает ей зарабатывать сотни миллиардов. Западные экономисты ждут рекордных доходов нашей страны от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. США могут использовать это, чтобы пристыдить Европу, которая отказывается вводить эмбарго на нефть, газ и уголь. Однако радужная картина не так однозначна.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему боевикам «Азова» в Мариуполе дали шанс на спасение

Националисты по-прежнему скрываются на заводе «Азовсталь» Сергей Бобылев/ТАСС
В плен силам ДНР и России в Мариуполе вечером в понедельник сдались 267 украинских морпехов. Позже Минобороны РФ предложило оставшимся в городе националистам либо сдаться, либо выйти на территории, подконтрольные ВСУ, по гуманитарному коридору. В чем суть этого предложения? Смогут и захотят ли им воспользоваться боевики «Азова»? Подробности...
Перейти в раздел…

На что способна Украина с новой военной помощью Запада

В Москве предупредили, что военная помощь Запада приведет к «мясорубке» Zohra Bensemra/Reuters
В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай выдвинул против Австралии «огромный стационарный авианосец»

Соломоновы Острова дадут Китаю важный рычаг воздействия на Австралию Reuters
«Это фундаментальный сдвиг в региональных международных отношениях». Такими словами австралийская пресса оценивает безобидное на первый взгляд соглашение, заключенное между КНР и Соломоновыми Островами. Что именно содержится в этом документе, почему австралийское руководство и общество перепугано происходящим и какое отношение все это имеет к событиям на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
Перейти в раздел…

Освобождать украинские города от ВСУ станет проще

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Если противник не капитулирует самостоятельно, придется вынуждать его – и, возможно, брать в процессе крупные города. Недооценивать противника опасно. Но вредно и переоценивать. Подробности...

ЕС поплатился за давление на Сербию и Венгрию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У ЕС кончились «пряники» для жителей Сербии и Венгрии, а остались только кнуты, которые просто унижают национальное достоинство сербов и венгров. Результат налицо – поборников «передовых ценностей» и «наказания России любой ценой» очень жестко прокатили на выборах. Подробности...

Быть русским – значит защищать и помогать

Елена Шаройкина
Елена Шаройкина, глава комиссии по экологии Общественной палаты РФ
«Стыдливые» – они как вирусы. Уверена, что русский иммунитет с ними справится. А все остальные – все русские люди, все наши, родненькие, все мы сейчас объединяемся, чтобы помочь стране выстоять перед лицом беспрецедентного даже по историческим масштабам давления. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Буча: Что думать

Обсуждение: 4 комментария

В Сербии и Венгрии победил Путин

Зеленский лучше Байдена даже для США

Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
Подробности...

В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Британия пообещала не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам других стран
    Путин объяснил ухудшение на мировом энергетическом рынке давлением на Газпром В Кремле назвали работу институтов ООН без России неполноценной ЕС заявил о запрете захода российским судам в европейские порты Прокалывавших машины с буквой Z злоумышленников задержали в Севастополе
    Путин: Россия должна заместить импорт некоторых продуктов Столтенберг: НАТО необходимо сотрудничать с Россией ЕС намерен ограничить импорт из России цемента, икры и водки В Госдуме предложили продлить майские каникулы до десяти дней
    Путин заявил о возможности обеспечить в России цены на продукты ниже мировых В ЛНР заявили о возможных многочисленных жертвах подрыва ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном ЕК заявила о запрете поставок в РФ полупроводников Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам

    помощь НАТО


    Столтенберг заявил о необходимости успеть перевооружить войска Украины

    спецоперация на украине


    Военкор рассказал, как сдались украинские морпехи в Мариуполе

    преступления националистов


    Бастрыкин поручил расследовать убийство российских военнопленных в Киевской области

    Видео

    Совбез ООН


    Почему Запад не дал России высказаться по ситуации в Буче

    падение ВВП на 40%


    Украина получила гигантский счет за отказ договариваться с Россией

    военный альянс


    Как НАТО разрушает Европу

    Соломоновы Острова


    Китай выдвинул против Австралии «огромный стационарный авианосец»

    продажа энергоресурсов


    США стыдят Европу рекордными доходами России

    разные позиции


    Алексей Токарев: Для американских президентов жизни – ничто, пиар – всё

    война фейков


    Герман Садулаев: Украинцы ведут постановочную войну

    бои без правил


    Евгений Фатеев: России нужен спортивный суверенитет

    на ваш взгляд


    Нужны ли России новые территориальные приобретения?

    Россия лишает Европу дешевого продовольствия

    Пустые полки становятся привычной картиной магазинов стран ЕС
    		   5 апреля 2022, 17:55
    Фото: Meng Dingbo/Global Look Press
    Текст: Владимир Добрынин

    Батон хлеба в Европе скоро будет стоить 10 евро – то есть чуть менее тысячи рублей. Такие прогнозы уже сейчас озвучивают европейские СМИ, описывая катастрофическую инфляцию, которая накрыла ЕС как результат торговых ограничений с Россией. Каких именно товаров в первую очередь касается повышение цен, в какой степени – и что будет происходить дальше?

    Рост потребительских цен в Европе обрел всеобщий и лавинообразный характер. Большинство правительств стран-членов ЕС объясняют населению причины происходящего словами «из-за вторжения России на территорию Украины». На самом деле, показывает анализ развития экономик Евросоюза и отделившейся от него Великобритании, «интервенция» – не более чем ширма, за которой евростратеги пытаются скрыть собственные просчеты. В результате иллюзорных расчетов политиков прямо сейчас в экономике ЕС наблюдаются провалы, вызывающие хаос.

    Так, например, в Испании подсолнечное масло в начале марта выросло в цене практически в три раза (в сети супермаркетов Mercadona – с 0,99 евро до 3,20 евро). Это власти признали, но тут же отметили, что уже две недели ценники на упомянутый продукт не переписывали, что должно, по мнению чиновников, свидетельствовать о восстановлении стабильности в продовольственном секторе экономики страны.

    Впрочем, читатели испанских газет на этот факт обратили мало внимания. Зато подчеркнули в своих комментариях, что правительство прекрасно понимало, сколь катастрофические последствия могут быть в результате проводимой в последние годы политики глобального сокращения посевных площадей ради следования курсу, начертанному «великой зеленой сделкой».

    Европейские разработчики теории энергоперехода в ЕС утверждали: всё, выращиваемое аграриями, загрязняет окружающую среду (удобрения портят почву, выделяемый газ – атмосферу). А раз так, то зачем гробить свою землю, если можно все необходимое купить у России и Украины?

    По данным издания El Mundo, «Украина поставляла в Испанию 30% потребляемой пиренейским государством кукурузы, 17% пшеницы, 60% подсолнечного масла, 31% шрота. Сегодня Испании для спасения ситуации, отмечает газета, «пришлось пойти на смягчение фитосанитарных требований, чтобы принять кукурузу из Аргентины и Бразилии».

    Забота о своей драгоценной земле в Европе дошла до того, что каталонским фермерам, например, уже приходится пускать частично под нож свои коровьи стада: кормов стало меньше, стоимость их выше, а закупочные цены на молоко и мясо государство увеличивать не спешит, опасаясь взрыва недовольства рядовых потребителей.

    Картина в Германии выглядит более угрожающей: на фоне роста расходов граждан на продовольствие СМИ с увлечением прогнозируют увеличение цен булки хлеба до €10 (около тысячи рублей) и скромно добавляют, что «это не предел». О том, что в случае отказа Берлином от закупок российского газа остановится и обанкротится один из столпов химической промышленности ФРГ концерн BASF, в последние дни прозвучало уже не однажды. В том числе из уст председателя совета директоров предприятия Мартина Брудермюллера.

    «Российско-украинское столкновение привело к резкому росту цен не только на энергоносители, но и на многие виды сельскохозяйственного сырья. В результате инфляция в ФРГ в этом году значительно превысит 5%, – цитирует Deutsche Welle главу отдела прогнозов конъюнктуры мюнхенского института экономических исследований IFO Тимо Вольмерсхойзера. – В последний раз схожая ситуация наблюдалась в Германии более 40 лет назад – в 1981 году, когда в результате второго нефтяного кризиса инфляция подскочила до 6,3%». На фоне высказываний некоторых американских экспертов о возможной инфляции в США, «измеряемой двузначными числами», ожидаемый рост цен в ФРГ выглядит вполне умеренным.

    Однако здесь мы имеем дело с попыткой выдать желаемое за действительное и желанием не сеять панику среди населения. Ибо уже по итогам марта 2022 г. сайт Федерального статистического бюро страны (Destatis) сообщал об уровне инфляции в 7,3% по сравнению с мартом 2021 г. При этом цены на продовольствие в Германии в январе нынешнего года были выше, чем в том же месяце прошлого, на 21,7%.

    Во Франции межгодовая инфляция по итогам марта составила 5,1%, что выглядит неплохо даже по сравнению с Германией. Но мало корреспондируется с реальной жизнью – на прошлой неделе всего в течение двух дней цены на автомобильное топливо в стране выросли на 30%. И только за два последних месяца жизнь в целом подорожала на 2,6%.

    В Великобритании за период с февраля 2021-го по февраль 2022-го показатель инфляции составил 6,2%. «Жизнь в Соединенном Королевстве дорожает в самом быстром за последние 30 лет темпе, – отмечает Би-би-си. – К концу года рост стоимости жизни может измеряться двузначными цифрами».

    По мнению эксперта по продовольственным товарам Геда Футтера, «еда на острове к концу года подорожает, как минимум, на 15%». Цены фруктов и овощей на британских островах в первые месяцы 2022-го увеличились в среднем на 30%, растительного масла – на 70%. Энергетический регулятор Британии Ofgem официально разрешил увеличить на 50% выставляемые домохозяйствам фактуры к оплате. Каждая семья по итогам 2022 года израсходует на электроэнергию на £620 больше, чем в 2021-м.

    Лидером роста цен в Италии, как, впрочем, и других странах Европы, оказалось подсолнечное масло, подорожавшее в течение февраля на 19%, а в марте добавившее к этому еще 23,3%. В мартовский топ-3 на Апеннинах по этому показателю вошли также свежие овощи и фрукты (17,8%) и сливочное масло (17,4%). Более 10% к своей цене в этом месяце добавили также макаронные изделия, морепродукты, рыба, куриное мясо, мороженое…

    Катализатором удорожания продукции практически во всех секторах европейской экономики, естественно, послужил взрывной рост цен на газ, обернувшийся, в первую очередь, увеличением стоимости энергии.

    По данным El País, «среднедневная стоимость мегаватт-часа электричества во Франции сегодня составляет 551 евро, это на 200 евро больше, чем в Италии, в два раза выше, чем в Испании, и в 7 раз дороже, чем в Германии». Сегодня германский мегаватт дороже самого себя образца годичной давности в 5,4 раза, итальянский – в 5 раз, британский – в 4,5, в странах Северной Европы – в 4,2.

    Не стоит, правда, думать, что во всех странах ЕС домохозяйства будут платить за электричество в четыре-пять раз больше, чем год назад. Правительства некоторых государств (Испании и Франции, в частности) переносят основную тяжесть расходов общества за потребляемую энергию на счета предприятий. Однако полагать, что таким образом найдена панацея от заболевания, именуемого экономической катастрофой, нет оснований.

    Все прекрасно понимают, что остановить рост цен на готовую продукцию и услуги применяемая мера не сможет: благодаря высокой стоимости электроэнергии, затрачиваемой на производство товара, увеличивается стоимость его производства, упаковки, доставки до складов и торговых точек. А значит, и покупателю придется платить за него больше.

    Так что остающаяся стабильной уже две недели упомянутая выше испанская цена подсолнечного масла – это не навсегда. Очень вероятно, что уже летом потребители о ней будут вспоминать, как о чем-то баснословно дешевом, и расстраиваться, что не набрали этого нужного товара на всю оставшуюся жизнь.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •