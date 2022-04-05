Россия лишает Европу дешевого продовольствия

Батон хлеба в Европе скоро будет стоить 10 евро – то есть чуть менее тысячи рублей. Такие прогнозы уже сейчас озвучивают европейские СМИ, описывая катастрофическую инфляцию, которая накрыла ЕС как результат торговых ограничений с Россией. Каких именно товаров в первую очередь касается повышение цен, в какой степени – и что будет происходить дальше?

Рост потребительских цен в Европе обрел всеобщий и лавинообразный характер. Большинство правительств стран-членов ЕС объясняют населению причины происходящего словами «из-за вторжения России на территорию Украины». На самом деле, показывает анализ развития экономик Евросоюза и отделившейся от него Великобритании, «интервенция» – не более чем ширма, за которой евростратеги пытаются скрыть собственные просчеты. В результате иллюзорных расчетов политиков прямо сейчас в экономике ЕС наблюдаются провалы, вызывающие хаос.

Так, например, в Испании подсолнечное масло в начале марта выросло в цене практически в три раза (в сети супермаркетов Mercadona – с 0,99 евро до 3,20 евро). Это власти признали, но тут же отметили, что уже две недели ценники на упомянутый продукт не переписывали, что должно, по мнению чиновников, свидетельствовать о восстановлении стабильности в продовольственном секторе экономики страны.

Впрочем, читатели испанских газет на этот факт обратили мало внимания. Зато подчеркнули в своих комментариях, что правительство прекрасно понимало, сколь катастрофические последствия могут быть в результате проводимой в последние годы политики глобального сокращения посевных площадей ради следования курсу, начертанному «великой зеленой сделкой».

Европейские разработчики теории энергоперехода в ЕС утверждали: всё, выращиваемое аграриями, загрязняет окружающую среду (удобрения портят почву, выделяемый газ – атмосферу). А раз так, то зачем гробить свою землю, если можно все необходимое купить у России и Украины?

По данным издания El Mundo, «Украина поставляла в Испанию 30% потребляемой пиренейским государством кукурузы, 17% пшеницы, 60% подсолнечного масла, 31% шрота. Сегодня Испании для спасения ситуации, отмечает газета, «пришлось пойти на смягчение фитосанитарных требований, чтобы принять кукурузу из Аргентины и Бразилии».

Забота о своей драгоценной земле в Европе дошла до того, что каталонским фермерам, например, уже приходится пускать частично под нож свои коровьи стада: кормов стало меньше, стоимость их выше, а закупочные цены на молоко и мясо государство увеличивать не спешит, опасаясь взрыва недовольства рядовых потребителей.

Картина в Германии выглядит более угрожающей: на фоне роста расходов граждан на продовольствие СМИ с увлечением прогнозируют увеличение цен булки хлеба до €10 (около тысячи рублей) и скромно добавляют, что «это не предел». О том, что в случае отказа Берлином от закупок российского газа остановится и обанкротится один из столпов химической промышленности ФРГ концерн BASF, в последние дни прозвучало уже не однажды. В том числе из уст председателя совета директоров предприятия Мартина Брудермюллера.

«Российско-украинское столкновение привело к резкому росту цен не только на энергоносители, но и на многие виды сельскохозяйственного сырья. В результате инфляция в ФРГ в этом году значительно превысит 5%, – цитирует Deutsche Welle главу отдела прогнозов конъюнктуры мюнхенского института экономических исследований IFO Тимо Вольмерсхойзера. – В последний раз схожая ситуация наблюдалась в Германии более 40 лет назад – в 1981 году, когда в результате второго нефтяного кризиса инфляция подскочила до 6,3%». На фоне высказываний некоторых американских экспертов о возможной инфляции в США, «измеряемой двузначными числами», ожидаемый рост цен в ФРГ выглядит вполне умеренным.

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Однако здесь мы имеем дело с попыткой выдать желаемое за действительное и желанием не сеять панику среди населения. Ибо уже по итогам марта 2022 г. сайт Федерального статистического бюро страны (Destatis) сообщал об уровне инфляции в 7,3% по сравнению с мартом 2021 г. При этом цены на продовольствие в Германии в январе нынешнего года были выше, чем в том же месяце прошлого, на 21,7%.

Во Франции межгодовая инфляция по итогам марта составила 5,1%, что выглядит неплохо даже по сравнению с Германией. Но мало корреспондируется с реальной жизнью – на прошлой неделе всего в течение двух дней цены на автомобильное топливо в стране выросли на 30%. И только за два последних месяца жизнь в целом подорожала на 2,6%.

В Великобритании за период с февраля 2021-го по февраль 2022-го показатель инфляции составил 6,2%. «Жизнь в Соединенном Королевстве дорожает в самом быстром за последние 30 лет темпе, – отмечает Би-би-си. – К концу года рост стоимости жизни может измеряться двузначными цифрами».

По мнению эксперта по продовольственным товарам Геда Футтера, «еда на острове к концу года подорожает, как минимум, на 15%». Цены фруктов и овощей на британских островах в первые месяцы 2022-го увеличились в среднем на 30%, растительного масла – на 70%. Энергетический регулятор Британии Ofgem официально разрешил увеличить на 50% выставляемые домохозяйствам фактуры к оплате. Каждая семья по итогам 2022 года израсходует на электроэнергию на £620 больше, чем в 2021-м.

Лидером роста цен в Италии, как, впрочем, и других странах Европы, оказалось подсолнечное масло, подорожавшее в течение февраля на 19%, а в марте добавившее к этому еще 23,3%. В мартовский топ-3 на Апеннинах по этому показателю вошли также свежие овощи и фрукты (17,8%) и сливочное масло (17,4%). Более 10% к своей цене в этом месяце добавили также макаронные изделия, морепродукты, рыба, куриное мясо, мороженое…

Катализатором удорожания продукции практически во всех секторах европейской экономики, естественно, послужил взрывной рост цен на газ, обернувшийся, в первую очередь, увеличением стоимости энергии.

По данным El País, «среднедневная стоимость мегаватт-часа электричества во Франции сегодня составляет 551 евро, это на 200 евро больше, чем в Италии, в два раза выше, чем в Испании, и в 7 раз дороже, чем в Германии». Сегодня германский мегаватт дороже самого себя образца годичной давности в 5,4 раза, итальянский – в 5 раз, британский – в 4,5, в странах Северной Европы – в 4,2.

Не стоит, правда, думать, что во всех странах ЕС домохозяйства будут платить за электричество в четыре-пять раз больше, чем год назад. Правительства некоторых государств (Испании и Франции, в частности) переносят основную тяжесть расходов общества за потребляемую энергию на счета предприятий. Однако полагать, что таким образом найдена панацея от заболевания, именуемого экономической катастрофой, нет оснований.

Все прекрасно понимают, что остановить рост цен на готовую продукцию и услуги применяемая мера не сможет: благодаря высокой стоимости электроэнергии, затрачиваемой на производство товара, увеличивается стоимость его производства, упаковки, доставки до складов и торговых точек. А значит, и покупателю придется платить за него больше.

Так что остающаяся стабильной уже две недели упомянутая выше испанская цена подсолнечного масла – это не навсегда. Очень вероятно, что уже летом потребители о ней будут вспоминать, как о чем-то баснословно дешевом, и расстраиваться, что не набрали этого нужного товара на всю оставшуюся жизнь.

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