Западные санкции бросают соседей России в ее объятия

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30 марта, среда  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
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На каких автомобилях будут ездить россияне

Стало известно, какие модели сможет производить АвтоВАЗ без западных комплектующих Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Авторынок России оказался в сложнейшей ситуации – ему грозит падение числа продаж новых машин вдвое. Не смог противостоять политическому давлению даже Renault, который больше других инвестировал в Россию. На потребительском уровне – дефицит, небывалый рост цен и сомнительные сделки. Однако «АвтоВАЗ» готовится скоро выпустить импортозамещенные модели. Что это будут за автомобили? Подробности...
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Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях

Военнослужащий ВС РФ в Республике Абхазия Артур Лебедев/ТАСС
Руководство Украины продолжает надеяться на то, что ВСУ не придется противостоять российской армии в одиночку и что против нее будет открыт еще один фронт – или в Закавказье, или в Молдавии, или даже с участием Польши. Есть и четвертое направление – даже более «перспективное», чем эти три, но в реальности Украине придется довольствоваться совсем другим опытом. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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У обострения в Карабахе есть украинский и азербайджанский след

Боевые действия в Карабахе грозят развернуться с новой силой Сергей Бобылев/ТАСС
Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий. Несколько дней назад в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга, но в итоге и Баку, и Ереван оглядываются на Россию. Почему обострение возникло именно сейчас и что в этом случае делать Москве?  Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Новой России понадобится китайское терпение

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России конфликт с Западом воспринимается пока еще как эпизод, а для китайцев это часть масштабной истории с открытым концом, который не предвидится в обозримой перспективе. Подробности...
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В Стамбуле не решают, а ведут переговоры

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Мы вовлечены в украинскую медиареальность не меньше украинцев. И фразу «предложения Украины получены и будут доложены президенту» предпочли упустить, чтобы сразу поддаться эмоциям. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 18)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Жители Киева, конечно же, обсуждают результаты переговоров в Стамбуле. Наиболее популярная точка зрения заключается в том, что переговоры не принесут ожидаемого результата, поскольку заявленные Москвой требования не совпадают с требованиями команды Зеленского. Подробности...
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Почему дорожает рубль

Прорыв на переговорах с Украиной

Обсуждение: 23 комментария

«Второй фронт» для российской армии

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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    Западные санкции бросают соседей России в ее объятия

    Казахстан и Россия сильно зависят друг от друга
    		   30 марта 2022, 17:25
    Фото: Артем Коротаев/ТАСС
    Текст: Евгений Погребняк

    «Если мы сейчас выстоим, то это даст мощный толчок для развития в будущем». Такими словами эксперты оценивают происходящее в Средней Азии – здесь разразился невиданный с начала пандемии экономический кризис. Резко растут цены, особенно на продукты и топливо. Каким образом это связано с антироссийскими санкциями и почему происходящее может пойти на пользу России?

    В России еще со 2 марта для стабилизации курса рубля запретили вывозить валюту на сумму свыше 10 тыс. долларов США. В соседнем Казахстане 14 марта приняты аналогичные меры. Согласно указу президента страны, помимо такой же суммы (свыше $10 тыс.), запрещается вывозить за рубеж золотые слитки и инвестиционные монеты из золота и серебра. В пояснении к указу говорится, что такие меры приняты для защиты национальных интересов Казахстана и обеспечения финансовой стабильности.

    В конце 2021 года за один доллар давали 435 тенге, в середине марта курс обвалился до 505–510 тенге за доллар, по мере укрепления курса рубля тенге немного отыграл потери в последние дни. Вслед за обесцениванием национальной валюты в гору пошли цены, в том числе на продовольствие.

    Схожие процессы наблюдаются и в других странах Средней Азии. Сахар, масло, мука и другие продукты, в особенности импортные, – всё подорожало. Это следствие зависимости от импортных поставок из России, в первую очередь, зерновых культур и масла.

    По сути южные соседи России в экономическом плане переживают вторую пандемию, только теперь вместо туалетной бумаги с полок магазинов исчезла обычная, офисная А4. Ушлые местные предприниматели, до кризиса закупившие бумажные изделия в России, теперь отправили бумагу обратно в Россию, чтобы заработать на резко поднявшихся там ценах.

    В странах, зависимых от денежных переводов трудовых мигрантов из России (Таджикистан, Киргизия и Узбекистан), вслед за рублем также обвалились национальные валюты. Это привело к тому, что семьи мигрантов на руки получают гораздо меньше местной валюты, чем это было до начала спецоперации 24 февраля. Плюс ко всему инфляцию разгоняет дорожающие ГСМ, за ценами на бензин как обычно поднимутся цены на другие виды товаров.

    Если вернуться к Казахстану, то основой его экономики является топливно-энергетический комплекс, а также черная и цветная металлургия, химическая промышленность. Аграрный сектор тоже развит, республика выращивает много пшеницы (которая идет в том числе на экспорт). Помимо экспорта продовольствия, республика немало закупает и продуктовых товаров, главным образом из России.

    Эксперт из Казахстана Ожет Шегирбаев подтверждает, что санкционное противостояние России и западных стран влияет на ближайших торговых партнеров Москвы, которые тесно связаны с российской экономикой. Вслед за рублем по отношению к доллару упали национальные валюты среднеазиатских стран, в частности, казахский тенге.

    «Происходящее вызвано не только положением дел внутри страны, это следствие глобальных сдвигов», – сказал Шегирбаев газете ВЗГЛЯД. По словам казахстанского эксперта, война на Украине и санкции повлияли и на логистику, прервав цепочки поставок из тех стран, которые шли через российскую территорию на международные рынки. Главный путь для казахстанских товаров в Европу пролегал через Россию. Теперь казахстанским компаниям приходится искать альтернативные маршруты для экспорта своих товаров.

    Также пострадали и китайские компании, которые сухопутным путем отправляли товары в Европу. Санкции против России хоть и не напрямую, но затронули китайский железнодорожный коридор «Новый шелковый путь». Поставки грузов срываются, а поставщики несут убытки. Но если Пекин всегда может перенаправить поток грузов в Европу традиционным морским путем, то для Казахстана это сделать не так просто.

    «При премьер-министре Казахстана был создан оперативный штаб для решения возникших транспортных проблем, но нужно время, чтобы отладить новые логистические пути. На текущий момент казахстанским экспортерам предложен альтернативный – транскаспийский маршрут (через Азербайджан). В целом для Казахстана текущая ситуация имеет непосредственное влияние в экономическом плане, потому что Россия для нас – это важнейший торговый партнер», – говорит Шегирбаев.

    В прошлом году общий товарооборот Казахстана составлял порядка 101 млрд долларов, из них торговля с Россией составляет 24 млрд долларов. Причем импорт из России ($17 млрд) превышает экспорт из Казахстана ($6,9 млрд). Также стоит отметить, что обе страны состоят в Евразийском экономическом союзе, в котором для участников открыты таможенные границы. Дефицит или просто ажиотажный спрос на определенный вид товара в одной стране провоцирует аналогичное поведение населения в других странах – членах ЕАЭС.

    Другой экономист из Казахстана Айдархан Кусаинов также полагает, что несмотря на то, что против Казахстана не вводили санкции, взаимосвязь казахской и российской экономики способствовала перетоку проблем из одной страны в другую. Однако, по мнению эксперта, несмотря на близость Москвы и Нур-Султана, западные страны не станут накладывать санкции и на Казахстан. «Вряд ли такое может случиться, что на Казахстан или какие-либо другие страны Центральной Азии наложат санкции, – заявил Айдархан Кусаинов газете ВЗГЛЯД. – Во-первых, у Евросоюза и США в нашем регионе и так мало сторонников. Западу важнее заигрывать с нашими странами в попытках приобрести здесь новых сторонников, поэтому им нет смысла накладывать санкции, которые только разозлят. В ином случае Запад полностью отдаст регион под влияние России и Китая».

    Несмотря на тяжелые времена, бизнес Казахстана и России пытается удержать наработанные связи. Предприниматели видят в происходящем в том числе новые возможности. Например, российский миллиардер Игорь Рыбаков строит завод в Алматинской области, и он намерен еще один свой завод переместить в Казахстан. В интервью Forbes Kazakhstan бизнесмен заявил, что из кризиса необходимо выбираться совместными усилиями, иначе все сильно пострадают.

    «10% бизнесменов уже занимаются посткризисным строительством <...> И я хочу, чтобы казахстанские предприниматели тоже присоединялись к этому. Мы так тесно связаны, что на всех будет огромное влияние. Если казахстанские бизнесмены думают, что им удастся пересидеть эту ситуацию, то мне просто смешно. Это как у Змея Горыныча: головы разные, а задница-то одна. Нам надо держаться друг друга, иначе нам головы оторвет в разные стороны», – говорит Рыбаков.

    Помимо сильных экономических связей, Средняя Азия и Россия сильно связаны в вопросах обеспечения безопасности. Стабильный Казахстан позволяет России не тратить много ресурсов на охрану казахско-российской границы – самой протяженной сухопутной границы в мире. В свою очередь, силы ОДКБ гарантируют безопасность региона от возможного вторжения боевиков из Афганистана. Пока талибы демонстрируют миролюбие, но как показывает практика, в этой стране к власти может прийти кто угодно.

    «На мой взгляд, сейчас наступил момент истины для суверенитета России и других постсоветских государств, – заявила газете ВЗГЛЯД эксперт по постсоветским странам Марина Лапенко. – В настоящий момент стало очевидным, что независимое и суверенное развитие должно выражаться в существовании независимой финансовой, транспортной, производственной и технологической системы – это основа для полноценного суверенитета любой страны».

    По словам эксперта, наиболее наглядно проблемы проявились в финансовой сфере, возникли трудности при оплате по международным контрактам. Санкционный режим, частичное отключение от SWIFT привело к затруднениям при расчетных операциях.

    Многих трудностей можно было бы избежать, если бы в должной мере развивались интеграционные возможности между нашими странами. Например, много было разговоров о необходимости создания единой расчетной единицы.

    «Я не говорю уже о единой валюте, поскольку этот вопрос всегда рассматривался постсоветскими республиками в паре с вопросом о суверенитете, – поясняет Лапенко. – Но вот некая расчетная единица по типу европейского ECU могла быть давно введена, и это в значительной степени упростило бы торгово-экономические отношения между странами СНГ. К сожалению, этого не произошло, и мы пожинаем плоды возникших проблем при совершении расчетных операций. Кроме того, если брать простых граждан, то держатели казахстанских банковских карт на территории России не могут снять наличные средства, потому что они привязаны к VISA или Mastercard. Поэтому, скажем так, «недоинтегрированность» остро проявилась в условиях кризиса».

    С точки зрения специалистов, в новых условиях появляется окно возможностей для предпринимателей из дружественных стран. Например, большие перспективы открываются перед Узбекистаном, который может намного нарастить поставки в РФ фруктов, овощей и других товаров. России и странам Средней Азии (шире – всего ЕАЭС), советуют эксперты, можно разработать совместную «Дорожную карту» по снижению негативных последствий западных санкций. Необходимо принимать совместные меры по стабилизации макроэкономической ситуации, отрабатывать новые маршруты поставок, снижать тарифы и ж/д-перевозки, ввести единую расчетную единицу для финансовой системы и многое другое.

    «Как мы видим, западные страны действуют совместно, коллективно давя неугодные им страны. На этот вызов тоже нужно отвечать совместными усилиями дружественных стран. Кто помог Казахстану во время январских беспорядков? Только его союзники по ОДКБ. В случае похожего кризиса мы можем рассчитывать только друг на друга. Необходимо срочно создать независимую финансовую систему, это позволит избавиться от доллара при взаимных расчетах и взаимных инвестициях. Санкционный режим уже на пределе, и если мы сейчас выстоим, то это даст мощный толчок для развития в будущем», – резюмирует Лапенко.


     
     
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