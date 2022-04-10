Турция начала расследование в связи с дрейфующими минами в Черном море

Турция проводит расследование в связи с дрейфующими минами в Черном море, пока не знает их точное число, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

По словам министра обороны, у Турции имеются хорошие отношения, как с Украиной, так и с Россией, и что обе страны доверяют Турции, сообщает РИА «Новости».

«Мины в Черном море российского производства, но мы не знаем, какая страна их оставила, мы не можем их идентифицировать. Информация в СМИ о том, что в Черном море около 400 мин - полная тайна. Мы не знаем число», – сказал Акар, добавив, что Турция находится в контакте с болгарскими и румынскими властями.



По его словам, «ни так же, как и мы проводят дноуглубительные исследования».

Напомним, Турция заявила об обнаружении мины в Черном море, после чего ВМС Турции обезвредили найденную в Черном море у границы с Болгарией украинскую мину. В тот же день Минобороны РФ предупредило об опасности украинских морских мин для причерноморских государств.