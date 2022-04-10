В Крыму назвали фейками сообщения о минировании Крымского моста

Сообщения о якобы «минировании» Крымского моста не соответствуют действительности, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Эта фальшивка с Украины направлена на создание паники на полуострове и материке. Никаких сообщений о минировании каких-либо объектов в Крыму нет», – цитирует РИА «Новости» Крючкова.

Крючков объяснил, что злоумышленники представляются «МЧС России», когда выходят на связь с фальшивых аккаунтов и пытаются посеять среди жителей полуострова панику.

Они заявляют людям, будто с полуострова нет безопасных путей выезда, призывают не выходить из дома, не ездить на машинах и ждать «указаний» на случай взрывов.

«Это просто «левые» аккаунты с логотипом и ссылкой в «о себе», которые может сделать каждый. Никаких минирований или иных угроз Крымскому мосту или иным объектам, дорогам нет. Это очередной фейк украинских «диванных вояк» и центра информационно-психологических операций, рассчитанный на эмоциональное восприятие. Ничего общего с действительностью он не имеет», – подчеркнул Крючков.

Ранее на пляже черноморского побережья на западе Крыма была обнаружена корабельная мина.