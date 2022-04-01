Губернатор: В Белгородской области в результате взрывов повреждена линия элекропередачи

В Белгородской области после взрывов повреждены линия электропередачи, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в социальных сетях.

«Сегодня днем (1 апреля – прим. ВЗГЛЯД) в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Разбираемся с последствиями. Главное – никто не пострадал. Выехал на место – в район сёл Никольское и Ясные Зори. Осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Была нарушена линия электропередач», – написал Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что сейчас нарушенную линию уже восстановили. В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал, однако повреждено окно в одном жилом доме.

«Дал поручение главе сельсовета помочь с восстановлением. Решим вопрос в кратчайшие сроки», – заключил губернатор.

Ранее в пятницу сообщалось, что в поселке Никольское Белгородского района Белгородской области упал артиллерийский снаряд.

В пятницу Гладков сообщал, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар вследствие авиаудара с двух вертолетов ВСУ, нанесенного с территории России. По данным губернатора, вертолеты подошли к объекту на низкой высоте. Жертв нет.

Между тем спасатели потушили часть резервуаров с топливом на нефтебазе в Белгороде, где произошел пожар после авиаудара с вертолетов вооруженных сил Украины.

Площадь возгорания емкостей с топливом на нефтяной базе в Белгороде составляла 1,2 тыс. квадратных метров.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новые авиационные вторжения.