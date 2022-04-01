Лавров заявил о движении вперед на переговорах с Украиной

На переговорах России с Украиной есть продвижения вперед, в том числе по вопросу внеблокового статуса Украины, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Вы слышали, как комментировался нашими переговорщиками последний раунд в Стамбуле, где впервые украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. И эти договоренности, в общем-то, должны сформироваться сначала. От нас готовится реакция, там есть движение вперед, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе, безъядерный внеблоковый нейтральный статус. Это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров при этом отметил, переговоры должны продолжиться, однако нет никаких уже окончательно одобренных планов.

«Касательно потенциальных дальнейших контактов, они сейчас прорабатываются, будет объявлено», - сказал глава российского МИД.

Ранее источник сообщил, что переговоры России и Украины пройдут в пятницу, 1 апреля, в формате видеосвязи.

Очный раунд переговоров прошел 29 марта в Стамбуле. Российская сторона оценила итоги этого раунда как «позитивное движение вперед». Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности.

Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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