Ахметов посулил Украине «репарации от России»

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил Bloomberg, что Украина якобы получит от России «все репарации в полном объеме».

Ахметов выразил уверенность, что «Украина потребует и получит все репарации в полном объеме». «SCM Group определенно подаст иск против Российской Федерации с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии», – приводит слова Ахметова РИА «Новости».

Согласно изданию forbes.ua, Ахметов занимает первое место в рейтинге самых богатых украинцев. Ранее сообщалось, что Ахметов в феврале покинул Украину, его самолет вылетел в Женеву. Однако, как 23 февраля сообщили СМИ, позднее он вернулся в страну.

Ранее в Госдуме предложили конфисковать российское имущество украинских олигархов, выступающих против России и поддержавших режим украинского президента Владимира Зеленского, а вырученные от продажи средства направить на восстановление Донбасса. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему денацификация должна избавить Украину от олигархов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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