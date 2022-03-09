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В Минобороны России сообщили об интенсивной перегруппировке украинских войск
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В Министерстве обороны России сообщили, что на всех направлениях гуманитарных маршрутов 9 марта отмечена интенсивная перегруппировка украинских войск и нацбатальонов, а также перемещение техники.
«С 10 часов утра на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка подразделений ВСУ и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств», – заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.
Украинская сторона ведет непрерывный огонь по позициям ВС России в пригородах, а также обстреливает гуманитарные коридоры, которые сама же попросила открыть.
«С 09:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается», – заявил Мизинцев.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев.
США признали наличие секретных биолабораторий на Украине
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Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – приводит ТАСС ответ заместителя госсекретаря США по политическим делам на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие.
Нуланд также был задан вопрос о том, считает ли она, что в случае какого-либо инцидента на Украине, связанного с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона. «У меня нет сомнений в этом», – ответила она. «Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – выступила с утверждением замгоссекретаря США по политическим делам.
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. В этой связи Москва призвала создать в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) рабочую группу открытого состава в интересах большинства государств-участников.
Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине.
Минобороны России рассказало о ходе спецоперации на Украине
Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также силы Донецкой Народной Республики продвинулись в Мариуполе почти на километр, был установлен контроль над новыми населенными пунктами, передает ТАСС.
«В городе Мариуполь, после завершения режима тишины подразделения Донецкой Республики продвинулись еще на 800-900 м. Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, в течение дня взяла под контроль населенные пункты Пудовка и Нижнее. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Оленовка, Польное и Южнодонбасское. Подразделениями российских Вооруженных сил взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная», – сказал Конашенков.
Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили почти 2,6 тыс. военных объектов Украины. «Всего за время операции уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 81 радиолокационная станция», – сказал генерал.
Конашенков добавил, что также уничтожены 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.
7 марта Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины Озерное в районе Житомира.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Байден: Россия не сможет удержать Украину под контролем
Россия стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого, заявил президент США Джо Байден.
«Уже ясно, что Украина никогда не будет победой для [президента РФ Владимира] Путина. Путин может быть в состоянии взять город, но он никогда не сможет удержать страну», – цитирует ТАСС главы Белого дома.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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На Украине оценили готовность Киева на нейтральный статус страны
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Заявление партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность страны, показывает, что Киев согласился объявить нейтральный статус государства, говорится в статье украинского издания «Страна.ua».
Как передает РИА «Новости», правящая партия Украины опубликовала заявление, в котором констатировала невозможность вступления в НАТО в ближайшие годы. В Киеве заявили о необходимости заключить новый международный договор, который заменит Будапештский меморандум и будет гарантировать безопасность страны от лица «США, Турции и государств-соседей». Также вариант Украины о гарантиях безопасности предлагает Москве юридически зафиксировать признание украинской государственности и гарантировать «отсутствие угроз Киеву».
«Заявление партии «Слуга народа» очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка – как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия», – считает украинское издание.
Издание отмечает, что хотя во время боевых действий заявление украинских властей «кажется не очень актуальным», оно может стать базой для будущих компромиссов после завершения российской спецоперации.
Накануне Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО.
Москва заявила об отсутствии доверия публичным заявлениям Зеленского
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Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за «специфического состояния» украинского лидера, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что «всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным» в связи с «фактором достаточно специфического состояния» украинского лидера, передает радио Sputnik.
«Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает – это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», – отметила она.
По словам дипломата, очевидно также и то, что те тексты, которые озвучивает украинский лидер, зачитываются «с листа»: «Это кто-то все ему пишет. Учитывая, что киевский режим много лет находится в ручном управлении у США, несложно предположить, откуда идут все эти установки».
Захарова добавила, что публичные заявления на высшем уровне должны подтверждаться конструктивом украинской позиции в ходе переговорного процесса с Россией.
«Либо в качестве какого-то действительно оформленного решения, но опираться на интервью, заявления, комментарии в социальных сетях невозможно, если мы говорим об украинской стороне. Это и в лучшие времена никогда не являлось ориентиром их позиции», – сказала она.
Ранее на Украине оценили готовность Киева на нейтральный статус страны. До этого Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО.
Танкиста из Красноярского края наградили званием Героя России
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Звание Героя России присвоили офицеру-танкисту, капитану Алексею Левкину из Красноярского края, звание присвоено за бои с националистами в ходе спецоперации на Украине, сообщил губернатор края Александр Усс.
«Нашему земляку, капитану Алексею Левкину присвоено звание Героя России. Во время выполнения боевой задачи его рота столкнулась с подразделениями националистов. Проявив мужество и отвагу, Левкин лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых», – написал Усс во «ВКонтакте».
Он пояснил, что Левкин остался прикрывать раненых, после чего добрался до возвышенности и корректировал артиллерийский огонь на протяжении всей ночи. Также капитан передавал разведданные на командный пункт. Всего силами танковой роты Левкина было уничтожено восемь танков и три БМП.
Ранее президент России Владимир Путин также присвоил комбату батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге звание Героя России посмертно.
До этого глава государства присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду за прорыв обороны на Украине.
Военная прокуратура выяснит, почему к операции на Украине привлекли срочников
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В Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания Владимира Путина категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины.
«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По его словам, «в связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания».
Ранее Минобороны сообщило, что среди военнослужащих, учавствоваших в спецоперации на Украине, было обнаружено несколько срочников. «Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Однако на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». «Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – сообщил представитель Минобороны.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Российские войска вскрыли факты зачистки Украиной следов создания биологического оружия
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Заявления госдепа США о биолабораториях на Украине свидетельствуют о том, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки экспертов из России, считает посол России в США Анатолий Антонов.
«Заявления представителя госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Согласно данным посла, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ вскрыли факты экстренной зачистки «киевским режимом» следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: «возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней».
Как отмечает Антонов, заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины, является Пентагон.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.
Российские военные эвакуировали иностранцев с Украины в Крым на бронепоезде
Расчет бронепоезда Южного военного округа обеспечил эвакуацию граждан нескольких государств с Украины по железной дороге, сообщила пресс-служба Черноморского флота.
«Из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. <…> Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа. В дальнейшем будет решаться вопрос по скорейшей доставке всех граждан иностранных государств на родину», – приводит текст сообщения ТАСС.
Уточняется, что эвакуированы 166 граждан Турции, 41 гражданин Украины, а также граждане Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Марокко и Индии. Посадка на поезд, в который вошли пять пассажирских вагонов, была обеспечена близ населенного пункта Антоновка Херсонской области. Эвакуация обеспечивалась по заявкам от иностранных граждан, поданным в военную комендатуру Херсона.
Накануне Россия предложила Украине объявить режим тишины и согласовать с 10.00 мск 9 марта открытие гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Россия призвала Украину к непрерывному обмену информацией по эвакуации населения. Москва рекомендовала Киеву оповестить о режиме тишины и обеспечении гуманитарных коридоров представителей посольств иностранных государств, структуры ООН, ОБСЕ, МККК.
Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на состоявшемся во вторник ночью заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.
В понедельник помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. По его словам, Россия на переговорах с Украиной поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров, украинская сторона заверила, что со вторника гуманитарные коридоры заработают. Позже глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский информировал, что Россия подготовила около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных на местах, которых не контролирует Киев. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией.
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Поклонская: Украинцев терроризируют за согласие принимать помощь от россиян
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Украинские националисты запугивают местное население, если те принимают гуманитарную помощь от России, заявила заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, побывав в Херсонской области Украины.
«Мной совместно с Росгвардией доставляются продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые медицинские препараты. Из-за отсутствия продуктов первой необходимости, жизненно важных медикаментов люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, а в случае же получения указанных продуктов от нас люди подвергаются гонению – вплоть до поджогов домов», – написала Поклонская в своем Telegram-канале.
«В связи с этим мной специально не указываются населенные пункты и фотографии с изображением мирного населения, получившего гуманитарную помощь. Данная помощь будет осуществляться нами на систематической основе», – написала замглавы Россотрудничества.
«Запугивать людей и угрожать расправой за получение необходимых продуктов питания – это ведь противоречит здравому смыслу и человеческому естеству. (…) К сожалению, мирное население оказалось инструментом и заложником в руках у местных ячеек сопротивления спецоперации, которые создают невозможные для выживания людей условия. Люди лишены элементарных продуктов первой необходимости, при этом получив запрет от них принимать помощь от таких же мирных людей из России, которые исключительно из гуманитарных побуждений и чувства сострадания, а также родства будут (лично я буду) заниматься этой работой. Обещаю не оставить простых жителей Украины без помощи, так как мы – один народ. И это тоже правда – нравится она кому-то или нет», – подчеркнула Поклонская.
Напомним, 8 марта МЧС России доставило на Украину и в Донбасс около 430 тонн гуманитарной помощи. В частности, 25 машин МЧС России доставили из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики 220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. Кроме того, еще одна колонна МЧС России из десяти автомобилей доставила порядка 90 тонн груза из Крыма в Херсонскую область. Помимо этого, в Харьковскую область из Белгорода 14 грузовиками МЧС перевезена 121 тонна гуманитарной помощи.
Кремль озвучил требования России по Крыму, ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является российским регионом, это Украине надо признать де-факто и де-юре, а что касается ЛНР и ДНР – это суверенные государства.
Песков отметил, что Крым - российский регион, «нужно знать это и де-факто, и де-юре». Говоря о ДНР и ЛНР, Песков отметил, что это суверенные, независимые государства, они признаны Россией, передает РИА «Новости».
«Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», – сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО. Говоря по поводу признания Крыма и республик Донбасса, Зеленский заявил о возможности обсуждать этот вопрос.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.
Минобороны примет меры, чтобы исключить попадание срочников на Украину
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В частях ВС России, участвующих в спецоперации, обнаружились несколько военнослужащих срочной службы, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Он пояснил, что на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».
«Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – заключил представитель ведомства.
Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС России за сутки уничтожили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения техники.
США призвали Китай отказаться от нейтралитета в ситуации вокруг Украины
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Страны Запада пытаются убедить китайские власти, что нейтралитет не является вариантом действий в ситуации вокруг Украины, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
«Китай любит говорить, что он нейтрален в этом конфликте. Мы считаем, что это обязанность всех нас, и наше руководство, безусловно, участвует в этом, как и многие наши союзники и партнеры. Я думаю, вы знаете, что канцлер [ФРГ Олаф] Шольц и президент [Франции Эммануэль] Макрон только сегодня говорили с [председателем КНР] Си Цзиньпином с целью убедить Китай, что нейтралитет здесь не является вариантом [действий]. Это нарушение международного гуманитарного права, нарушение суверенитета», – приводит ТАСС заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам в комитете по иностранным делам Сената США о российской военной спецоперации на Украине.
Нуланд призвала Пекин «добиваться гуманитарных коридоров» на Украине и «думать о своих собственных стратегических и экономических интересах, поскольку эта война повышает цены на энергоносители».
Заместитель госсекретаря США по политическим делам добавила, что Соединенные Штаты добиваются сейчас от властей Китая в ситуации вокруг Украины как минимум содействия открытию гуманитарных коридоров.
Ее попросили предоставить детали субботнего телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел КНР Ван И. «Я позволю китайской стороне говорить за себя. <…> наше намерение в ходе наших регулярных контактов с Китаем, включая звонок госсекретаря Блинкена его коллеге, состояло в том, чтобы подчеркнуть, что эта война не выгодна Китаю, что мы хотим, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию, чтобы эта война закончилась и чтобы как минимум помочь в создании этих гуманитарных коридоров, и что если они обеспокоены своей экономической ситуацией, а они вполне должны быть обеспокоены, учитывая самые низкие темпы роста за последние 15 лет, то эта война способствует этому», – утверждала Нуланд.
Ранее США потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России.
В прошлую среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
В июле 2021 глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве.
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Джонсон анонсировал «план Маршалла» по восстановлению Украины
Западные страны разработают «план Маршалла» по восстановлению Украины, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Было достигнуто согласие по вопросу необходимости продемонстрировать народу Украины, что, невзирая на происходящее, как только будет защищена и восстановлена свободная, суверенная и независимая Украина, мы составим план Маршалла для восстановления Украины», – цитирует ТАСС Джонсона.
План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Разработан в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран.
План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран и развитие Европы в целом.
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Пентагон отказался передавать польские истребители Украине
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Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Как отмечается в заявлении Кирби, распространенном пресс-пулом Белого дома, «перспектива того, что истребители, «находящиеся в распоряжении правительства США», отправляются с базы США/НАТО в Германии» на Украину, «вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса», передает ТАСС.
«Мы продолжаем консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу <…>, но мы не считаем предложение Польши разумным», – отметил представитель Пентагона. Он также подчеркнул, что «решение о передаче принадлежащих Польше самолетов Украине в конечном счете остается за польским правительством».
В минувшее воскресенье американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты. При этом Варшава предложила США безвозмездно забрать польские МиГ-29 в Германию.
Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. В прошлую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
На минувшей неделе пресс-служба украинских ВМС сообщила, что Болгария, Польша и Словакия отправят на Украину 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. По ее данным, София передает Киеву 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Варшава – 28 самолетов МиГ-29, Братислава -12 МиГ-29.
Истребители МиГ-29 стоят на вооружении армии Польши с 1989 года и находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке и 23-й базе в Минске-Мазовецком. Первые самолеты были приобретены в СССР, последующие получены из Чехии и Германии.