ОП России отправила в Донбасс и освобожденные районы Украины более 6,5 тонн одежды Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР 9 марта 2022, 18:32 Текст: Кристина Цыцура

Власти Абхазии сообщили о принятом решении установить дипломатические отношения с ДНР, об этом сообщила пресс-служба МИД Абхазии. «9 марта 2022 года Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Отмечается, что «в настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Республикой Абхазия и Донецкой Народной Республикой». Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Бжания выразил уверенность, что «все абхазское общество поддерживает это решение». Он подчеркнул «дух дружбы с народами ДНР и ЛНР», а также заявил о намерении Абхазии «быть и в будущем причастной к их судьбе».

Опубликованы доказательства подготовки Киевом нападения в Донбассе 9 марта 2022, 09:15

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины». Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины», – передает ТАСС его слова. Генерал подчеркнул, что «на документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины». По его словам, «в приказе, доведенном до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе». «Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины. Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове», – разъяснил официальный представитель Минобороны. Конашенков добавил, что «в соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7 по 28 февраля 2022 года организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины». «Обращаю внимание – целых пять абзацев четвертого пункта уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить «наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией», – отметил он. Также представитель МО подчеркнул, что заместителю командующего нацгвардией по кадрам было приказано организовать «действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчиненными, информирование», при этом обеспечить «разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения предстоящих задач». Он также обратил внимание на то, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску». Генерал добавил, что согласно приказу «все мероприятия боевого слаживания националистов было предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» в Донбассе». Как подчеркнул Конашенков, в Минобороны хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы якобы «политико-дипломатическим путем», пишет РИА «Новости». «Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», – заявил генерал. Официальный представитель МО России отметил, что в приказе уделяется существенное внимание вопросам «отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации». Конашенков заявил, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. «Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года», – сказал он. При этом, по словам Конашенкова, вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным. «Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине», – сказал он. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска 9 марта 2022, 11:55 Текст: Александра Юдина

Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска, звук был слышен во всех районах города, ощущалась сильная взрывная волна. На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются, пишет ТАСС. Отмечается, что вскоре после этого в городе резко ухудшилась работа местного мобильного оператора связи «Лугаком». Ранее на Луганской нефтебазе произошел пожар в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кремль озвучил требования России по Крыму, ДНР и ЛНР 9 марта 2022, 14:15 Текст: Кристина Цыцура

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является российским регионом, это Украине надо признать де-факто и де-юре, а что касается ЛНР и ДНР – это суверенные государства. Песков отметил, что Крым - российский регион, «нужно знать это и де-факто, и де-юре». Говоря о ДНР и ЛНР, Песков отметил, что это суверенные, независимые государства, они признаны Россией, передает РИА «Новости». «Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», – сказал Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО. Говоря по поводу признания Крыма и республик Донбасса, Зеленский заявил о возможности обсуждать этот вопрос. Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева. Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам 8 марта 2022, 10:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщили в пресс-службе кабмина. «Беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будет оказана бесплатная медицинская помощь на территории России. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение кабмина. Отмечается, что люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной. Добавляется, что по прогнозной оценке Минздрава, число эвакуированных граждан, которые могут обратиться за медицинской помощью, может достигнуть 150 тыс. человек. Ранее во вторник постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине заявил, что Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима. Войска ЛНР нашли пыточную на оставленных позициях ВСУ 7 марта 2022, 14:48 Текст: Алексей Дегтярёв

В освобожденном населенном пункте Кряковка у Трехизбенки найдена пыточная камера, она расположена в подвале жилого дома, где расквартировались украинские военные, сообщили в Народной милиции ЛНР. «В этом подвале была, так скажем, импровизированная пыточная камера, откуда накануне мы забрали замученного местного жителя. На полу следы крови. Судя по состоянию тела, он убит накануне отступления (украинских войск)... выстрелом в голову», – сказал представитель ведомства РИА «Новости». Отмечается, что под потолком в помещении нашли обрывки веревки. Перед убийством жертву, по предварительным данным, связали. Также пыточную камеру сняли на видео, сообщает Пятый канал. На записи зафиксировано помещение с двумя кроватями, рядом с одной из них – лужа запекшейся крови. Отмечается, что в помещении людей держали насильно, для этого снаружи приварены петли, на которые вешался замок. Генпрокуратура ЛНР сообщала, что начала проверку по факту обнаружения тела неизвестного в районе Трехизбенки. Мужчина, по версии следствия, был убит участниками украинских формирований еще 25 февраля при отступлении. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупреждал, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над людьми на Украине. В СК пообещали проверить информацию о планах ВСУ атаковать Крым и Донбасс 8 марта 6 марта 2022, 22:20 Следственный комитет России проверит информацию о том, что украинские военнослужащие и националисты собираются атаковать Крым и Донбасс 8 марта. «Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить данную информацию, а также выполнить иные мероприятия, по результатам которых решить вопрос о возбуждении уголовного дела», – передает сообщение СК ТАСС. Ранее глава ДНР рассказал о найденных доказательствах подготовки нападения ВСУ на Донбасс и Крым в марте 2022 года. Денис Пушилин заявил, что ВСУ якобв планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года. Он сообщил о данных, предоставленных разведкой и пленными, которые сообщили, что наступательная операция должна была начаться 8 марта 2022 года. В Донецке началось прощание с погибшим командиром «Спарты» 7 марта 2022, 13:00 Текст: Алексей Дегтярёв

В Донецке проходит церемония прощания с Героем ДНР и Героем России, командиром батальона «Спарта» Владимиром Жогой, известным под позывным Воха. Церемония проходит в здании «Донбасс Оперы» (Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко), передает Пятый канал. Проводить в последний путь полковника пришло много людей, в том числе сослуживцы и простые жители Донбасса. На нижнюю часть гроба положили флаг батальона «Спарта». Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Ему было 28 лет. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). Президент России Владимир Путин также присвоил комбату звание Героя России. Украина отказалась пропускать людей через гуманитарные коридоры 7 марта 2022, 14:42 Текст: Ольга Иванова

Население Волновахи и Мариуполя не может воспользоваться организованными Россией гуманитарными коридорами, поскольку этому препятствуют националистические батальоны, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1». «Да, мы в очередной раз объявили о том, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы, опять нацики это сделать не дали. Люди на данный момент еще оттуда не выходят», – цитирует его ТАСС. По словам Басурина, продвижение войск в этих городах по-прежнему затруднено из-за мин и фугасных снарядов, хотя идут не очень тяжелые бои, имеет место очаговое сопротивление. Ранее украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с российским предложением неприемлемо для украинской стороны. Народная милиция ДНР освободила 66 населенных пунктов 9 марта 2022, 09:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) взяла под контроль 66 населенных пунктов, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «На данный момент мы уже освободили 66 различных населенных пунктов. В основном это все происходит на южном направлении», – передает ТАСС слова Басурина в эфире канала «Россия-24». Басурин уточнил, что на данный момент армия ДНР вышла к Запорожской области, наступательная операция разворачивается по северному направлению. Он добавил, что украинские военнослужащие продолжают обстреливать Горловку, Донецк и Докучаевск из реактивных систем залпового огня «Град», а также из тяжелой артиллерии и минометов. Ранее в среду Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года. МЧС доставило на Украину и в Донбасс около 430 тонн гуманитарной помощи 8 марта 2022, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

МЧС России доставило на территорию Украины и Донбасса порядка 430 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства. «8 марта из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики прибыли колонны Донского спасательного центра МЧС России. 25 машин доставили 220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса», – передает ТАСС сообщение ведомства. Из Крыма в Каховку Херсонской области Украины еще одна колонна МЧС России из 10 автомобилей доставила порядка 90 тонн груза. В село Липцы Харьковской области из Белгорода 14 грузовиками МЧС перевезена 121 тонна гуманитарной помощи. Из общего груза помощи для Донбасса 10 тонн – это продукты питания, детской гигиены, одежда, бытовая техника и мебель для онкобольных детей, находящихся на лечении в Луганской республиканской детской туберкулезной больнице. На Украину доставлены продукты питания, предметы первой необходимости и бытовая химия. «Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов», – уточнили в МЧС. Ранее партия «Единая Россия» отправила 400 тонн гуманитарной помощи в составе автоколонны МЧС России на территорию Донецкой и Луганской народных республик. В формировании груза приняли участие 52 региональных отделения партии. В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Докучаевска 7 марта 2022, 10:05 Текст: Алексей Дегтярёв

Минувшей ночью украинские военные провели обстрел города Докучаевск в Донецкой народной республике, сообщило представительство республики в СЦКК. «После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 9:40 – населенный пункт Новотроицкое – населенный пункт Докучаевск: выпущено три мины калибром 120 мм», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости». Ранее утром в понедельник на Луганской нефтебазе произошел пожар в результате обстрела со стороны ВСУ. В ЛНР предположили, что это мог быть удар «Точки-У». В ДНР сообщили о новых обстрелах ВСУ 7 марта 2022, 12:23 Текст: Алексей Дегтярёв

Украинские военные провели обстрел Донецка, Верхнеторецкого и Еленовки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Верхнеторецкое (южное)... город Донецк (Кировский район)..., населенный пункт Еленовка», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости». Менее чем за час по населенным пунктам выпустили две гранаты из СПГ, четыре мины калибром 122 миллиметра и 15 ракет из БМ-21 «Град». Между тем мэр города Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что трасса Горловка – Донецк перекрыта в связи с обстрелом ВСУ. Ранее в ДНР сообщали, что минувшей ночью украинские военные провели обстрел города Докучаевска. До этого утром в понедельник на Луганской нефтебазе произошел пожар в результате обстрела со стороны ВСУ. В ЛНР предположили, что это мог быть удар «Точки-У». Украинские войска обстреляли Донецк из миномета 9 марта 2022, 08:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска в 7.50 выпустили две мины калибром 120 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.50 - населенный пункт Марьинка – город Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено две мины калибром 120 мм», – передает РИА «Новости» сообщение представительства. Напомним, во вторник украинские войска 39 раз за сутки открывали огонь по ДНР. Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подготовки Украиной нападения на Донбасс 9 марта 2022, 10:56 Текст: Александра Юдина

Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки ударной группировки национальной гвардии Украины к нападению на Донбасс, сообщили в пресс-службе СК России. «Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на ЛНР и ДНР, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», – передает ТАСС сообщение ведомства. Ранее Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года. Как отметил генерал-майор Игорь Конашенков, проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Украинские войска выпустили по Горловке семь гранат 9 марта 2022, 13:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска выпустили семь гранат из СПГ по Горловке в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.40 – н.п. Ленинское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 7 гранат из СПГ», – передает РИА «Новости» сообщение представительства. Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». Горловка –один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7». До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек. Ранее в среду Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года.