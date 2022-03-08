Делегации ЕС покинули заседание ОЗХО во время выступления России

Западные политики признали ответственность за начало спецоперации на Украине

Все больше политиков на Западе приходят к выводу о том, что в происходящем на Украине виноваты НАТО и США, а спецоперация России – это защитная реакция на приближение альянса к ее границам. Такие оценки прозвучали в Германии, Канаде, Греции и Нидерландах.

Глава парламентской группы «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель осудила бундестаг за «исторический провал» Запада, который поддерживал перспективу вступления Украины в НАТО вместо того, чтобы продвигать для этой страны решение «гарантированного нейтралитета». По ее словам, это равносильно лишению России «статуса великой державы».

Как пишет The Times of Israel, в том, что «ответственность несет НАТО, которое продолжает расширяться», заявил деятель французских правых Эрик Земмур, который намерен участвовать в предстоящих президентских выборах. А лидер греческой партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос задался вопросом о том, если России ничего не угрожает, «то что НАТО делает у ее границ?»

«По моему мнению, у России не было большого выбора», – заявил нидерландский политик Тьерри Боде, вызвав гнев других партий, которые обвинили его в распространении «российской пропаганды».

Швейцарское сетевое издание Infosperber прекратило многолетнее сотрудничество с журналистом Кристианом Мюллером за то, что тот в своих комментариях переложил на Европу ответственность за развязывание Россией наступательных действий и не критиковал Владимира Путина. Мюллер назвал «ужасной трагедией» то, что «Путин позволил себя спровоцировать западным державам и СМИ».

Глава Партии Зеленых Квебека Алекс Тирелл назвал требования России по денацификации Украины «разумными». По его мнению, Запад и украинские власти должны признать Крым частью России и уважать независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, есть доказательства связей украинских властей с неонацистскими группировками. После этих заявлений Тирелл подвергся критике со стороны других канадских политиков.

В понедельник президент Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением спецоперации по защите республик Донбасса. Путин подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан Украины. Он добавил, что основная угроза исходит от украинских националистов, которые используют тактику террористов, прикрываясь гражданскими.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Владимир Путин принял решение о ее проведении с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Одна из поставленных целей – это предание суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Кроме того, Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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