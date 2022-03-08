|
|
Путин поздравил женщин с 8 Марта
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях.
«Дорогие наши женщины, вы делаете мир лучше, добрее, благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости, сочетаете в себе очаровательную нежность и удивительную внутреннюю силу», – сказал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.
«Мы живем в сложное время: глобальные экономические вызовы и проблемы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье миллионов граждан», – отметил Путин.
Но, как считает российский лидер, «даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла». «И сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях», – продолжил президент.
Он назвал 8 Марта одним из любимых праздников в России, пронизанным самыми светлыми чувствами. Президент от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал, чтобы близкие люди окружали их вниманием и душевным теплом. «[Хочу пожелать], чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям», – обратился глава государства к россиянкам.
Отметим, президент России Владимир Путин ежегодно поздравляет россиянок с 8 Марта.
Полковник морской пехоты стал Героем России за прорыв обороны на Украине
|
|
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду, который несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство. Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира», – передает ТАСС сообщение Кожемяко.
Он отметил, что приморские морские пехотинцы всегда отличались смелостью и умением.
Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. «Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», – передает его слова «Аргументы и факты».
Напомним, в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
Путин поручил определить список недружественных стран
Президент Владимир Путин поручил правительству в двухдневный срок определить список недружественных стран.
«Правительству Российской Федерации в 2-дневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Эксперт: Развеян миф о миллиардах Путина и яхтах за границей
|
|
После введения персональных санкций против Владимира Путина и российских бизнесменов ни одна страна не смогла представить ни одного свидетельства о якобы принадлежащих российскому президенту заграничных счетах, недвижимости и яхтах, сообщил политолог Павел Данилин.
Данилин рассказал, что в свое время на деньги экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского продвигалась идея о том, что Путин – якобы ставленник олигархов. Позже, по его словам, к этой задаче подключился Алексей Навальный. «Так вот, сегодня последние скептики, уверовавшие в этот бред, наконец, раскрыли глаза на реальность. Ни одна страна в мире, которая ввела против нас санкции – не смогла представить ни одного свидетельства о миллиардах, якобы принадлежащих Путину, о его особняках и яхтах. Ничего. Никто», – написал политолог в своем Telegram.
Он также добавил, что не подтвердилась и теория про «ставленника олигархов»: «Кто пострадал больше всего? Олигархи и их обслуга. Кому Путин 14 лет подряд говорил: храните деньги и держите имущество в России? Олигархам и их обслуге. Так что, принимая решение о защите русских, Путин так и слушал олигархов? Нет, конечно».
Политолог Алексей Мартынов также отметил, что «в среде фрондирующих неоконов и старорежимных придворных из 90-х» бытовало мнение о том, что якобы все «решения на высшем уровне принимаются в интересах олигархов и приятелей-бизнесменов президента». «Так вот, все события последних недель прямо указывают на то, что это не так! Практически все серьезные бизнесмены и компании под санкциями. Идет конфискация их зарубежного имущества. Прям экспроприация какая-то. И кстати как вдруг выпукло и предельно ясно стало кто есть кто», – написал он в Telegram.
«А для Путина интересы страны, России, превыше всего. В том числе и приятелей-бизнесменов», – отметил Мартынов.
Напомним, что после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России. Так, США объявили о санкциях против Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России.
Также персональные санкции консулись ряда крупных российских бизнесменов и повлекли арест их собственности за рубежом.
Путин назвал правильным решение не ограничивать спецоперацию территорией Донбасса
Решение не ограничивать операцию на Украине только территорией Донбасса было абсолютно правильным, заявил президент России Владимир Путин.
«Можно было бы действовать по-разному. Можно было просто помогать республикам Донбасса на линии соприкосновения, на фронте, и нашей армией подкреплять их. Но в этом случае с той стороны - имею в виду безоглядную поддержку националистов со стороны Запада, националистов и радикалов - с той стороны бесконечно шла бы поддержка материальными ресурсами, техникой и так далее. Поэтому наш генеральный штаб, министерство обороны пошли другим путем», – заявил глава государства на встрече с женщинами летного состава авиакомпаний.
По его словам, работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена. «Первое, что сделали, – уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена», – цитирует Путина РИА «Новости».
«Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб», – подчеркнул глава государства.
Также в субботу глава государства пояснил, что нейтральный статус Украины необходим для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс.
Путин предупредил о катастрофических последствиях закрытия неба над Украиной
|
|
Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
«Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно с самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. Членами каких организаций. Надеюсь, понимание этого есть, и до этого не дойдет», – цитирует ТАСС Путина.
Президент подчеркнул серьезность последствий в случае попыток установить бесполетную зону над Украиной.
«Реализация этого требования закрыть небо сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто там на той стороне что-то воркует, есть», – подчеркнул президент.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал тяжелым решение по спецоперации на Украине
|
|
Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в честь 8 Марта.
Путин назвал театром абсурда позицию Запада по Украине: на черное говорят белое, на белое – черное. По словам президента, решение по спецоперации на Украине было тяжелым, передает РИА «Новости».
«Было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений. Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле», – сказал Путин. Он подчеркнул, что надо было дать Донбассу говорить на русском языке и жить по-своему, но населению вместо этого организовали блокаду.
«Люди в Донбассе не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убиты, но Запад предпочитает это не замечать все восемь лет», – заявил президент.
По его словам, сегодняшнее руководство в Киеве должно понять, что если они продолжат в том же духе, они ставят под вопрос будущность украинской государственности.
Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.
Путин подписал закон об изъятии коррупционных средств чиновников
Средства со счетов чиновников будут изыматься в доход государства, если сумма превышает доход за три года, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Согласно закону, «если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то осуществляющие проверку лица обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств», передает ТАСС.
Средства могут быть изъяты, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения. Кроме того, прокуратура сможет проверять достоверность представленных чиновником сведений о законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях. Это коснется средств не только чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Закон предусматривает обращение надзорных органов в кредитные организации, налоговые органы РФ, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов пояснил газете ВЗГЛЯД, что закон принимается именно сейчас, поскольку раньше не было таких широких возможностей «для технического мониторинга и изъятия коррупционных денег».
Путин изложил председателю Европейского совета позицию России по Украине
|
|
Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением спецоперации по защите республик Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин изложил позицию России в связи с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и председатель Евросовета предметно обсудили гуманитарные аспекты текущей ситуации на Украине.
Путин подчеркнул в беседе с Мишелем, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан на Украине.
Также Путин добавил, что основная угроза на Украине исходит от националистов, которые используют тактику террористов, прикрываясь мирными жителями.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин перевел ядерные силы России в особый режим из-за заявления главы МИД Британии о НАТО
Решение о переводе сил сдерживания России в особый режим несения боевого дежурства было принято сразу после заявления главы МИД Британии Лиз Трасс о возможности возникновения конфликта между Россией и НАТО, заявил президент России Владимир Путин.
Путин пояснил, что понимание, чем действия Запада против России «могут быть чреваты и чем это грозит для всех, у партнеров все-таки присутствует, несмотря на их безрассудные заявления». «Вот как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт. Нам пришлось сразу принять решение о приведении наших сил в особый режим», – сообщил он в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, передает ТАСС.
«Реакция последовала – сказали, что ничего такого не имелось в виду, но никто же ее не одернул, никто не дезавуировал эти заявления. Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счет сказал бы нам: это ее личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего! А мы что должны по этому поводу думать? Что нам думать на этот счет? Конечно, мы восприняли этот как сигнал, отреагировали соответствующим образом», – сказал президент.
Глава государства уточнил, что очень многое из того, что происходит, с чем мы сталкиваемся, – это способы ведения борьбы с Россией. «Санкции, которые вводятся, сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло», – отметил он.
Путин также добавил, что никакого особого положения на территории России вводить не планируется. По его словам, военное положение вводится в стране в соответствии с законом в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. «У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет», – подчеркнул он.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле. Кроме того, глава государства объяснил, зачем России нужен нейтральный статус Украины, отметив, что это необходимо для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс.
Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.
Путин упростил въезд в Россию с территорий Украины, ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает гражданам Украины и жителям Донецкой и Луганской народных республик въезжать на территорию России без оформления визы.
«<…> С 5 марта 2022 г. иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Граждане ЛНР, ДНР и Украины могут въехать и выехать из РФ «по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек».
Президент поручил правительству и МИДу принять меры для исполнения указа, в частности внешнеполитическое ведомство должно будет организовать взаимодействие с диппредставительствами и консульскими учреждениями иностранных государств, аккредитованными на территории России, чтобы оперативно возвращать иностранцев и лиц без гражданства из ЛНР, ДНР и Украины, домой.
Путин назвал выход из ситуации с санкциями
Выходом из текущей экономической ситуации, сложившейся из-за антироссийских санкций, может быть максимальная экономическая свобода бизнеса, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
«В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно – максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом. Здесь у нас уже принят ряд решений. Правительство работает над расширением этих мер поддержки, это в том числе касается снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее в США заявили, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине и признания ее территориальной целостности.
Напомним, ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
Глава МИД России Сергей Лавров называл санкции налогом на независимость.
Путин: Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории России
На территории России не планируется вводить военное положение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний накануне Международного женского дня.
«Военное положение вводится в стране в соответствии с законом в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. Что касается особого положения, оно тоже вводится указом и в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз. Есть еще режим чрезвычайной ситуации, как правило, вводится на случай техногенных катастроф, природных катаклизмов. Слава богу, такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации», – заявил президент, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин назвал тяжелым решение по спецоперации на Украине.
Появилось видео, как Путин «управляет» самолетом SSJ-100
Президент России Владимир Путин попробовал управлять самолетом «Сухой-Суперджет 100» на авиационном тренажере.
Помогала президенту в «управлении» самолетом командир воздушного судна летного отряда «Аэрофлота» Мария Касяник.
«Узнаете?» – спросила она главу государства, когда самолет «пролетал» в районе Черноморского побережья, передает Life.
Путин рассказал, что раньше уже летал на самолете, и пилот показывал ему основы управления.
В субботу Путин встретился с женщинами летного состава российских авиакомпаний. Он заявил, что Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но ее самолеты продолжат летать и за рубежом, где возможно.
Путин исключил участие призывников в спецоперации на Украине
В спецоперации на Украине принимают участие профессиональные военные, призывников там нет и не планируется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
«В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни – защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью», – пояснил Путин, передает РИА «Новости».
Глава государства также поблагодарил добровольцев, которые приходят в военкоматы. «Но их помощь пока не требуется, и, я уверен, не потребуется» – подчеркнул он.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле.
Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.
Эрдоган заявил Путину о возможности использования российского рубля в торговле
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о возможности использования российского рубля в торговле, передает телеканал A Haber.
Телефонные переговоры Путина и Эрдогана, посвященные в основном украинской тематике, состоялись в воскресенье и продлились около часа, сообщает РИА «Новости».
«Появились подробности вчерашних переговоров президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать «доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле», а российский лидер в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море», – передал телеканал.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.