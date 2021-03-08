Глава российского государства Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта, отметив их успехи «в самых разных сферах деятельности».

Он заявил, что в каждом доме, в каждой семье звучат слова признательности мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам. Праздник «символизирует наступление весны» и «утверждает роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и останутся вдохновляющим нравственным ориентиром»

Обращаясь к женщинам, президент подчеркнул, что они несут «в мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь». Женщины полностью «отдают себя детям, их развитию, воспитанию». Как заявил глава государства, забота о детях и доме – нелегкий труд, которые требует самого высокого признания, передает РИА «Новости».

Однако женщины «каким-то непостижимым образом везде и все успевают» и достигают «вершин в самых разных сферах деятельности», вызывая уважение «обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу», сказал он.

Отдельно Путин поздравил женщин-медиков, которые в ситуации с коронавирусом демонстрируют душевную щедрость и профессионализм, продолжают трудиться с полной отдачей. Он поблагодарил «всех, кто спасает и выхаживает больных в «красных зонах», в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках», кто «дарит пациентам истинно женскую душевную поддержку».

По словам президента, 8 марта – это «день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность». Он пожелал женщинам «успехов во всем», взаимопонимания с теми, кто им дорог, а также «больше поводов для улыбок и радости». «Будьте счастливы», – сказал Путин.

Напомним, как свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, по мнению 32% опрошенных, настоящая женщина должна беречь семейный очаг, заботиться и любить семью, создавать уют. 21% считает, что настоящую женщину отличает умение быть хорошей матерью. Кроме того, россияне рассказали, что они больше всего ценят в женщинах. Такие качества как верность и преданность оказались только на пятом месте (18%). Выше всего в России ценят ценят в женщинах доброту и отзывчивость (27%), внешность на втором месте (20%). Затем идут ум и образованность (19%).