Руководитель Uniqlo объяснил отказ компании уходить из России

Компания Uniqlo – один из крупнейших японских производителей и ретейлеров повседневной одежды – продолжит свою деятельность в России, заявил в интервью газете «Никкэй» глава японской компании Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo, Тадаси Янаи.

«Одежда относится к предметам, которые необходимы для жизни», – цитирует его ТАСС.

5 марта компания объявила о том, что отправит 10 млн долларов на гуманитарные нужды украинской стороне через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Uniqlo также направит на Украину 200 тыс. комплектов различной теплой одежды и одеял, сделанных из инновационного материала HeatTeach, который поглощает влагу и сохраняет тепло.

Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.

Во вторник британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.