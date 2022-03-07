Захарова: Поставки Западом оружия на Украину спровоцируют катастрофу

Поставки Западом на Украину вооружения, военной техники и отправка наемников спровоцируют катастрофическое развитие ситуации в этой стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Каким образом наемники, самолеты-бомбардировщики и поддержка поставки вооружения на Украину смогут улучшить гуманитарную ситуацию на Украине? Никаким. Она спровоцирует просто катастрофическое развитие ситуации не только на Украине, но и непосредственно в странах НАТО», – цитирует ее ТАСС.

По словам Захаровой, поставки вооружений на Украину людям, боевикам, которые не то, что не контролируют ситуацию, а наоборот, ее усугубляют, прячась за гражданским населением, ставя гражданское население перед собственной техникой, лишь усугубят и просто превратят ситуацию в глобальный коллапс.

Ранее Захарова заявила, что американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам.

Напомним, что в конце января страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений. На Украину прибыл груз противотанковых ракет.