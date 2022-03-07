Вылетевший из США самолет с российскими дипломатами приземлился в Москве

Блинкен объяснил нежелание НАТО устанавливать бесполетную зону над Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.

«Мы говорили по поводу бесполетной зоны ранее, и для ясности повторю, что все наши усилия нацелены на скорейшее окончание этой войны, этих страданий. Чего мы не хотим, так это ее расширения, расширения на наши страны, нашу собственную территорию», – сказал он в ходе визита в Латвию, сообщает РИА «Новости».

В свою очередь глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил о постоянном размещении войск НАТО (в частности, США) в стране.

«Конечно, мы много говорили о дальнейшем усилении восточного фланга НАТО, усилении безопасности стран Балтии... Мы считаем необходимым в условиях текущей ситуации, чтобы войска НАТО, в частности, США находились здесь постоянно», – сказал Ринкевичс на совместной пресс-конференции с Блинкеном.

Он также заявил, что нужно «снижать зависимость» от российских энергоносителей.

«Одинаково важны как оборона, так и энергия. Я думаю, мы все понимаем, что нам нужно работать, речь не только о Латвии, Литве или Эстонии, речь обо всем Европейском союзе, он един. Мы должны работать, чтобы снизить зависимость от российского газа и нефти», – сказал Ринкевичс.

По его словам, с Блинкеном обсуждались меры, которые можно предпринять для этого.

В субботу президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.