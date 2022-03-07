В университете Хопкинса назвали число смертей от COVID в мире

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции людей в мире с начала пандемии превысило 6 млн человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, с начала пандемии скончались 6 млн 97 человек, всего было зарегистрировано более 446 млн случаев заражений, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тенденция к снижению заражения коронавирусом есть, но говорить о перспективах он бы не стал.

Врач-невролог, нейрофизиолог Александр Будик сообщил, что в России растет заболеваемость «стелс-омикроном», на фоне его распространения пациенты все чаще жалуются на потерю обоняния. Роспотребнадзор дал новые рекомендации в период распространения штамма коронавируса «омикрон».