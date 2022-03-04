Экс-глава Минсельхоза: Новые санкции не станут критическими для агропрома России

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4 марта, пятница | Последнее обновление — 18:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны предупредило о подготовке украинскими националистами провокации в Харькове
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Натасканные немцами и англосаксами ВСУ и нацисты идут на предельно опасные для самих же украинцев провокации. Военные приемы гитлеровского вермахта не помогут украинским нацистам, но лишь продлят кровавую агонию киевского режима.
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Где эти пацифисты были все предыдущие годы, когда США утюжили одну страну за другой, без счета убивая мирное население? Держали свои языки глубоко в задницах? Так пусть засунут их туда снова.
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Худшее, что может сделать Россия за время санкций, это потерять накопленный потенциал пилотируемой космонавтики. Всеми силами надо стараться не допустить этого.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Экс-глава Минсельхоза: Новые санкции не станут критическими для агропрома России
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«Россия в полном объеме обеспечивает свой внутренний рынок основными продуктам, а многие еще и экспортирует», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы, бывший глава Минсельхоза Алексей Гордеев. Ранее Дума приняла пакет законов для защиты экономики и граждан в условиях новых санкций Запада.
«В настоящее время наш агропромышленный сектор работает стабильно, полностью обеспечивая потребности населения, пищевой и перерабатывающей промышленности», – подчеркнул зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, в 1999-2009 годах министр сельского хозяйства.
По словам собеседника, вопрос продовольственной безопасности России уже решен за счет устойчивого развития сельского хозяйства, происходившего в последние годы. «Агропромышленный комплекс (АПК) России находится под санкциями не первый год, поэтому новые ограничения не станут критическими», – подчеркнул вице-спикер Госдумы.
Гордеев отметил, что государство «на всех уровнях» окажет помощь и поддержку сельхозпроизводителям в уже начавшихся весенних полевых работах. «Много лет власти планомерно работают над мерами поддержки агропромышленного комплекса и при необходимости научились реагировать на изменения ситуации», – отметил экс-руководитель Минсельхоза России.
«Дополнительные ограничения внесут свои корректировки, но при слаженной работе органов управления АПК регионов и Министерства сельского хозяйства они не окажут сильного негативного влияния на предстоящие весенне-полевые работы», – подытожил парламентарий.
В пятницу депутаты Госдумы приняли первый пакет законопроектов для защиты экономики и населения России от новых санкций. Документ был инициирован правительством и принят парламентариями сразу в трех чтениях.
«Среди первоочередных мер – кредитные каникулы, амнистия капиталов, механизмы для дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства – выполнены», – говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Ряд одобренных законов расиширяет полномочия кабинета министров. Так, правительство получает право ввести упомянутый выше мораторий на плановые проверки проверки малого и среднего бизнеса на этот год. Кабмин может ввести мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний до конца 2024-го.
Кроме того, по решению правительства, властей региона или муниципалитета могут быть пересмотрены условия госзакупок. Также кабмин теперь самостоятельно способен принимать решения о повышении размера соцдоплаты к пенсии и ее дополнительной индексации, изменении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, когда это потребуется.
В числе прочего инициатива предполагает расширение списка лекарств для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе. Более подробно о всех изменениях можно узнать на сайте Госдумы.
США потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России
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Китай должен следовать установленным странами Запада экспортным ограничениям в отношении России, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в онлайн-интервью The Washington Post.
«Китай, как и другие страны, будет ответственно следовать действиям, которые предпринимают такие страны, как США и наши союзники. Например, нашим мерам экспортного контроля, которые мы приняли, что со временем приведет к ослаблению мощи России. Китаю придется следовать им, <…> Китай должен следовать правилам, которые мы установили», – приводит слова заместителя министра финансов США ТАСС.
Адейемо полагает, что есть ряд товаров, которые «нужны России и которые Китай не может им дать, потому что у него их нет». «Например, самые сложные чипы, а когда я говорю о чипах, я имею в виду полупроводники. Сегодня в Китае их нет. Они есть только в Соединенных Штатах и только для своих союзников», – полагает замминистра.
В среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
В июле 2021 глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве.
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Житель Украины вывел российского офицера из окружения
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Командир специального отряда быстрого реагирования по Кемеровской области полковник Константин Огия, считавшийся погибшим на Украине, оказался жив. Местный житель помог выйти из окружения российскому офицеру и связаться с руководством.
Ранее жене полковника Огия сообщили, что ее муж погиб во время спецоперации по защите Донбасса. Он двигался в составе колонны, попавшей в огневую засаду. Считалось, что при подрыве машины погибли несколько человек, сообщает РЕН ТВ.
Позже выяснилось, что Огия вместе с пятью подчиненными смог дать отпор противникам и сбежать в лес. Там российские военнослужащие встретили местного жителя, который помог им выйти из окружения и связаться с руководством.
После этого Огия отказался ехать в больницу. Полковник продолжает находиться на передовой и участвовать в спецоперации.
В ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
Ранее Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине – в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины идет с 24 февраля.
Нефть подорожала из-за новостей об Иране
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут после снижения днем ранее более чем на 2% из-за новостей по Ирану, рынки продолжают оценивать перспективы поставок, следует из данных торгов.
Так, по состоянию на 8.18 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,93%, до 112,59 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 2,29%, до 110,14 доллара, пишет РИА «Новости».
По мнению аналитиков CBA, которых цитирует Wall Street Journal, «есть надежды, что восстановление ядерного соглашения 2015 года с Ираном близко, что может вернуть 1-1,3 млн баррелей нефти в день через шесть месяцев.
Эксперты также отметили, что рост стоимости нефти на опасениях по поставкам из России должен более чем скомпенсировать любое снижение цен на возможном возвращении иранской нефти.
Кроме того, в пятницу рынки ожидают ежемесячную статистику по числу нефтегазовых буровых установок в мире, а также еженедельную – по количеству действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
Днем ранее мировые цены на нефть выросли на 4% из-за опасений перебоев в поставках из-за ситуации вокруг России и Украины.
В среду утром мировые цены на нефть подскочили на 5%, стоимость нефти Brent доходила до 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 года, цена WTI приближалась к 110 долларам.
Альянс ОПЕК+ заявил в среду, что в апреле продолжится плановое увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Следующее заседание организации запланировано на 31 марта.
Украинские войска нанесли удар из «Точки-У» по штабу «Азова» в Мариуполе
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Украинские войска нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точки-У» по штабу спецотряда «Азова» в Мариуполе, более 20 боевиков уничтожены, заявила народная милиция ДНР.
Причиной удара стали противоречия между командованием украинских войск и националистических подразделений, в частности полный отказ группы «Азов» подчиняться и согласовывать свои действия с командованием украинских войск. Ранее в результате столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» был тяжело ранен командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Содоль. По машине Содоля открыли огонь на одном из украинских блокпостов. Генерал в срочном порядке был эвакуирован из Мариуполя на вертолете.
«По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения «Азов» на юго-западе Мариуполя вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР «Точка-У». В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники», – передает РИА «Новости» сообщение народной милиции.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Германия начала закупки газа в обход России
Германия продолжает получать российские газ, уголь и нефть, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом он сообщил, что германские власти начали закупки газа в обход России.
В интервью телеканалу ZDF Шольц рассказал, что Германия заранее готовилась к последствиям антироссийских санкций, введенных из-за военной операции Россиии на Украине. По словам канцлера, Берлин готов к тому, что «могут возникнуть трудности» с поставками из России.
«Так как мы не наивны, мы... очень рано подготовились (к последствиям санкций)... Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», – передает РИА «Новости» слова Шольца.
Ранее Шольц назвал операцию на Украине «вопиющим нарушением» международного права. Он также приостановил сертификацию проекта «Северный поток – 2» в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
В США ответили на вопрос о возможности исключения России из Совбеза ООН
США не предвидят исключения России из Совета безопасности ООН, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Мы не видим, чтобы это происходило», – сказала Псаки, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие предложения, передает РИА «Новости».
По ее словам, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и это право не отъемлемо, поэтому США не концентрируются на обсуждении исключения России из Совета.
«Мы сфокусированы на изоляции РФ», – отметила представитель Белого дома.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что призывы лишить Россию места постоянного члена Совбеза ООН не могут быть исполнены.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на Украине «геноцидом».
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Власти России предложили западным компаниям три сценария развития отношений
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Правительство подготовило три сценария развития отношений с иностранными партнерами на фоне сегодняшней экономической ситуации и санкционной политики ряда стран, рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов по итогам встреч с представителями РСПП и «Деловой России».
«Сегодня могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка. В этой связи возникает три варианта. Первый – компания продолжает полноценную работу в России. При этом обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками», – передает сообщение ТАСС пресс-служба кабмина.
По словам первого вице-премьера, вторым вариантом является передача доли иностранных акционеров в управление российским партнерам с последующей возможностью возвращения на рынок России.
Третьим рассматривается сценарий, при котором, компания уходит с российского рынка, закрывая предприятие и увольняя сотрудников, рассматривается правительством фактически как умышленное банкротство.
По словам Белоусова, правительство России при этом готовится принять необходимые меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка.
Между тем созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Новый банк развития (НБР)приостанавливает новые транзакции в России. «В свете нарастающей неопределенности и ограничений НБР приостановил новые транзакции в России», – говорится в сообщении на сайте финансового учреждения.
Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине десантнику
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В ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана, офицеру 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
Отмечается, что мужчина погиб в ходе спецоперации на территории Украины, передает РИА «Новости».
«Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают», – сказал Путин.
Гаджимагомедов погиб 26 февраля, окруженный украинскими военнослужащими. Чтобы не попасть в плен, он подорвал себя и врагов гранатой.
Ранее Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине – в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
«Эта награда – свидетельство признания лучших человеческих качеств нашего земляка, мужества и самоотверженности настоящего российского офицера. Такая высокая оценка подвига Нурмагомеда очень важна для каждого из нас. Он не сдался в плен и отдал свою молодую жизнь ради товарищей, ради безопасности всей России», – написал глава республики Дагестан Сергей Меликова в Instagram.
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Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины идет с 24 февраля.
Сатановский: Россия не простит Германии отправки оружия на Украину
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«Германии никто никогда не забудет поставки оружия на Украину. Поэтому то, что сейчас говорит Шольц, не имеет никакого значения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня.
«Они могут принимать в НАТО кого угодно. Это уже совершенно неважно сейчас. Чтобы отправлять оружие на Украину или боевиков ЧВК, Германии ничего не мешает», – считает политолог Евгений Сатановский.
«И если Шольц думает, что кто-нибудь в России когда-нибудь забудет Германии оружие на Украине, то он глубоко ошибается», – подчеркнул собеседник.
«Сейчас совершенно неважно, что говорят и кто говорит в НАТО. Неважно даже то, что говорят американцы. Военная операция началась, ее надо заканчивать. Если она не закончится на Украине, то ее надо заканчивать там, где заставят военные обстоятельства», – полагает эксперт.
«Но вести операцию надо до того момента, пока безопасность России не будет установлена ее собственными вооруженными силами. А все, что будет этому препятствовать, надо уничтожать», – заключил Сатановский.
В четверг канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня. «Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова Шольца в интервью телеканалу ZDF.
Шольц также заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации на Украине. Кроме того, Германия одобрила поставку 2700 зенитных ракет типа «Стрела» Украине. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на Украину из ФРГ уже прибыло 500 ракет Stinger и 1000 гранатометов Panzerfaust.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Румынии заявила, что государства Евросоюза обсудят запрос Украины, касающийся членства в ЕС, но главное сейчас – завершить конфликт.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада осудили это решение, потребовали отвода войск и ввели санкции против российских компаний и банков. Олаф Шольц говорил, что военное вмешательство НАТО в ситуацию было бы ошибкой. На фоне военной операции Украина подала заявку на вступление в Евросоюз, позднее ее примеру последовали Грузия и Молдавия.
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Минобороны заявило о «чудовищной провокации Киева» на Запорожской АЭС
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Киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«28 февраля Вооруженными силами России был взят под контроль город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии еще до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись в неизвестном направлении», – передает его слова РИА «Новости».
Российские военнослужащие взяли под охрану объекты станции и прилегающую территорию. В течение пяти прошедших дней персонал Запорожской АЭС продолжал плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.
«Однако прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около двух часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы», – сказал Конашенков.
«Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», – добавил представитель Минобороны.
Он пояснил, что огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия. Конашенков заявил, что при побеге из здания украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.
Прибывшие на АЭС пожарные потушили возгорание, станция работает в штатном режиме. «Прибывшими к корпусу пожарными расчетами возгорание помещений было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме», – сказал представитель оборонного ведомства.
Целью Киева было обвинить Россию в создании радиационного очага поражения на ЗАЭС, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате [президентом Украины Владимиром] Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников», – добавил он
На брифинге Конашенков рассказал о продолжении наступления войск ЛНР и ДНР.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Ямполь – Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск», – сказал он.
«Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до восьми километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка. Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполя и взяла под контроль завод имени Ленина», – добавили в МО.
По данным ведомства, ВС России уничтожили более 1800 военных объектов Украины с начала военной спецоперации.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций», – сказал генерал.
Кроме того, российские войска уничтожили 49 самолетов ВСУ на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что российские военные заняли площадку Запорожской АЭС.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.
Президент США Джо Байден поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к России «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту. Британский премьер Борис Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Тем временем Украина обратилась в МАГАТЭ из-за «серьезной ситуации» на Запорожской АЭС. Белый дом и Минэнерго США привлекли к оценке ситуации на Запорожской АЭС Пентагон.
Флагман ВМС Украины затоплен в порту Николаева
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Украинские военные моряки затопили в порту Николаева флагман ВМС страны «Гетман Сагайдачный», говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины.
«Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева», – приводит текст сообщения ТАСС.
Как заявили в центре про затопление корабля: «Так нужно». Центр утверждает, что при необходимости корабль «быстро поднимут и восстановят». Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины опубликовал в соцсети Facebook фотографию военного корабля, частично затопленного у причала порта.
По данным УНИАН, фрегат находился в порту Николаева на ремонте и был затоплен экипажем, чтобы избежать риска попадания в руки российской армии.
В середине января «Укроборонпром» сообщал о заключении контракта с минобороны Украины на ремонт и модернизацию флагмана ВМС Украины «Гетман Сагайдачный».
«Гетман Сагайдачный» – сторожевой корабль советского проекта 11351 «Нерей», но без ударного ракетного комплекса. Полное водоизмещение составляет 3650 тонн. Закладывался как «Киров», построен в Керчи и спущен на воду в недостроенном состоянии весной 1992 года. В июне перешел в состав ВМС Украины, вступив в строй в апреле 1993 года. В соответствии с международными нормами переклассифицирован во фрегат. В середине декабря 2021 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил, что «Гетман Сагайдачный» планируется вывести из состава ВМС в 2031 году.
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Кадыров заявил о захвате чеченским спецназом крупной военной базы на Украине
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Силовики из Чеченской Республики захватили крупнейшую на Украине военную базу, заявил глава региона Рамзан Кадыров.
«Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев. Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2,5 тыс. бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база», – заявил он в своем Telegram-канале.
На территории базы нашли множество оружия, боеприпасов, амуниции и современную технику: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки.
Также в четверг Кадыров заявил, что объявлена награда «за головы командиров украинских националистов».
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.
СМИ: Российские хакеры на сайтах органов власти Украины разместили призыв к ВСУ
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На Украине хакеры взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
«События последних дней станут предметом долгих дискуссий наших современников и потомков, но правда всегда одна! Абсолютно очевидно, что случившееся – это наглядный пример того, что происходит, когда к власти приходят безответственные, алчные и равнодушные к нуждам своего народа личности», – написано в призыве, передает НТВ.
Авторами «поломки» сайтов считают российскую хакерскую группу RaHDit, пишет «Лента.ру».
Подтвердить эту информацию не удалось. В настоящее время при входе на правительственные сайты сообщается, что доступ к ним получить не удается.
Ранее стало известно, что российские хакеры из группировки Killnet взломали сайт группировки Anonymous. Они призвали россиян не поддаваться панике и не доверять фейкам.
Ранее сообщалось, что хакеры из Anonymous объявили России «кибервойну» из-за ситуации на Украине.
США назвали условие отмены новых санкций против России
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Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине и признания ее территориальной целостности, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд заявила, что «санкции закончатся, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование», передает ТАСС.
В связи с этим она выразила мнение, что российское руководство сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».
Она ушла от прямого ответа на вопрос, собираются ли вообще США признавать красные линии России и то, что определенные требования обеспечения ее безопасности, в том числе отказа НАТО от предоставления членства Украине и дальнейшего расширения на восток, не могут подлежать обсуждению.
«Мы были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол (переговоров по безопасности в Европе), обо всем (...) предотвращении конфликтов в ходе военной деятельности, сокращении (числа и масштабов) военных учений. Мы даже заявили, что у нас никогда не было никакого намерения размещать наступательные вооружения на Украине», – напомнила дипломат.
Однако Вашингтон не собирался «говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы, и мы не собирались позволять России принимать решения за НАТО».
Далее она в очередной раз, игнорируя принцип необходимости учета военных потенциалов, выступила с заверениями в том, что НАТО является «оборонительным альянсом», который «не атакует, если сам не подвергается атаке».
«У нас не было никакого намерения преследовать Россию», – заявила замгоссекретаря.
Кроме того, по ее словам, «Украине предстояло проделать большую работу», чтобы ее могли принять в Североатлантический альянс, это не было делом «ближайшего будущего». Тем не менее Нуланд не говорила, что присоединение Киева к НАТО теперь снято Западом с повестки дня, и не сигнализировала ни о какой готовности альянса рассмотреть возможность предоставления России гарантий безопасности.
Нуланд добавила, что «Украина представляла нулевую угрозу России, НАТО представляла нулевую угрозу России».
«Мы с вами можем спорить хоть весь день, если хотите», – сказала она.
Заместитель госсекретаря не стала комментировать напрямую и тему необходимости минимизации последствий нынешнего кризиса в отношениях между Западом и Россией, сдерживания нарастающего конфликтного потенциала в мире.
При этом дипломат обвинила Москву в стремлении «реинкорпорировать Украину в Россию и воссоздать Советский Союз». По ее мнению, Москва «с самого начала» этого хотела – «реинкорпорировать Украину, реинкорпорировать Белоруссию» и, по сути, вернуть Россию к «какой-то советской фантазии 1979 года».
Нуланд также заявила, что США не стремятся ко второй холодной войне, однако призывают Россию прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины: «России необходимо прислушаться к мнению мира. В ООН вчера (в среду) осудили агрессию России против Украины».
Она имела в виду принятую Генеральной Ассамблеей ООН в рамках специальной сессии резолюцию с осуждением операции России на Украине. Решения Генассамблеи не имеют обязательной юридической силы. За резолюцию проголосовали представители 141 страны, против – пять государств, 35 воздержались.
По ее словам, США сохраняют готовность к переговорам с РФ по поставленным ею вопросам безопасности в Европе, в том числе по Украине: «Мы пытались на протяжении нескольких месяцев говорить с Россией о ее обеспокоенностях в сфере безопасности – в ноябре, декабре, январе и феврале. И мы все еще готовы говорить с Россией».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Международный регулятор отказал Украине в санкциях против России
Международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отказал Украине на запрос ограничить работы российского сегмента интернета, сообщил телеканал NBC.
«Наша миссия не предполагает применение мер наказания, введение санкций или ограничение доступа к сегментам интернета», – передает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
Ранее Киев попросил ICANN заблокировать создание новых российских доменов и отключить DNS-серверы в России на фоне российской спецоперации на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Подчеркивалось, что в планы не входит оккупация украинских территорий.
После этого западные страны ввели санкции в отношении России.
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