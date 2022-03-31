Правозащитники: Запрет РПЦ на Украине приведет к рейдерскому захвату имущества церкви

Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) создает условия для дискриминации православных верующих и эскалации насилия на Украине, заявили в Совете Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС).

Члены Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы заявили, что законопроект о запрете УПЦ на территории Украины грубо нарушает право на свободу совести и вероисповедания.

«Властями Украины вновь предпринимается попытка использовать термин «РПЦ в Украине». Однако на территории Украины ни юридически, ни практически такой конфессии не существует. На Украине осуществляет свою миссию Украинская Православная Церковь, к которой относят себя большинство православных христиан страны. Призывая запретить ее деятельность на территории Украины, авторы этих законопроектов грубейшим образом нарушают права миллионов своих соотечественников и тем самым опровергают тот факт, что являются представителями народа в высшем законодательном органе страны», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Предложенные депутатами Верховной Рады Украины изменения законов предоставляют приходам и епархиям две недели на смену юрисдикции, угрожая в противном случае конфискацией храмов и имущества. Как и принуждение к смене названия, это ультимативное требование попирает базовые нормы религиозной свободы, существующие в правовом государстве. В контексте сложившейся в последние годы ситуации, связанной с легализацией украинских раскольничьих групп, это требование выглядит как неприкрытый призыв к очередной волне рейдерства и повсеместного захвата имущества епархий, храмов и монастырей, на которые РАРС и международные организации неоднократно обращали внимание в прошедшие годы.

В РАРС указали на незнание авторов законопроектов базовых положений Устава Русской Православной Церкви, деятельность которой они предлагают запретить.

«В 2017 году в Устав Русской Православной Церкви была внесена поправка, согласно которой «центр управления Украинской Православной Церкви находится в городе Киеве». Украинская Православная Церковь является самоуправляемой и обладает правами широкой автономии. С Московским Патриархатом Украинскую Православную Церковь объединяет лишь духовная связь и историческая принадлежность. Однако эта связь простирается вне области права и относится к сфере внутренних установлений любой конфессии», – отметили в РАРС.

Подчеркивая принципиальную недопустимость использования религиозного фактора в политической борьбе, члены Совета РАРС констатируют, что на Украине православные верующие остаются заложниками в многолетней непростой политической ситуации, в которой основную тональность государственного строительства и общественной жизни пытаются задавать агрессивно настроенные организации националистов.

РАРС решительно осуждает попытки депутатов Верховной Рады Украины лишить Украинскую Православную Церковь легального статуса и призывает власти страны не допустить нарушения прав верующих, а также обращается с призывом к международному сообществу дать справедливую правовую оценку вышеупомянутым инициативам.

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода».

В РПЦ заявили, что принятие таких законов приведет к обострению социального кризиса на Украине, а также спровоцирует новый виток гражданского противостояния.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как запрет православия на Украине поможет спецоперации.

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