Путин поручил обеспечить возврат пассажирам денег за отмененные рейсы

Путин объяснил санкции нежеланием России плясать под чужую дудку

Санкции Соединенных Штатов против России введены, поскольку наша страна не захотела плясать под чужую дудку, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в авиационной отрасли.

«Нелегитимные санкции, ограничения вводились против нашей страны постоянно, на протяжении многих лет. Их цель – сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, финансах, технологиях», – цитирует Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что все санкции были подготовлены заранее, и они были бы введены в любом случае.

«По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями», – подвел итог глава государства.

До этого в ходе совещания он уже отмечал, что введенные западными странами антироссийские санкции – это плата за свободу и независимость.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.

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