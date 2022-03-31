Эксперт: Токио втайне надеется возобновить диалог с Москвой по Курилам

«В какой цвет Япония не раскрасила бы свою дипломатическую книгу, – хоть в синий, хоть в радужный, – Курилы были, есть и будут российской территорией», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее японский МИД в своей «Синей книге» допустил грубый выпад в адрес России по поводу принадлежности Курильских островов.

«Подобные «приемчики» японским дипломатам не помогут – пусть они забудут про диалог с Москвой по мирному договору. В Токио поддержали совершенно нелегитимные, необоснованные и политически мотивированные санкции против России, тем самым показав, что к диалогу они там сами не готовы», – отметил член Совета Федерации Константин Долгов, ранее работавший в МИДе России.

По мнению сенатора, никакие попытки дипломатического давления на Россию, в том числе и изменение «статуса» островов в Синей книге не принесут результата.

Тем не менее, японская дипломатия втайне надеется вернуться к разговору с Москвой, уверен руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. «Токио, конечно, помнит заявление Москвы о том, что она «в нынешних условиях не намерена продолжать» переговоры по мирному договору, однако он все же надеется, что диалог возобновится, когда условия изменятся», – пояснил эксперт.

Аналитик в этой связи напомнил, что в четверг премьер Японии Фумио Кисида заявил, что Токио остается в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». «Это говорит о том, что Страна восходящего солнца не хочет рвать с нами отношения. Вместе с тем, таким упоминанием о Курилах в Синей книге она хочет оказать нажим на Москву, выказать свою категоричность, свою жесткую позицию на будущих потенциальных переговорах. В Токио хотят вести диалог с нами, но – с позиции своего суверенитета над всеми четырьмя островами», – отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что власти Японии решили вернуть в Синюю книгу за 2022 год резкую формулировку о том, что Южные Курилы остаются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время «незаконно оккупированы» Россией. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо», которое, в свою очередь, ссылается на источники, знакомые с текстом чернового варианта документа. В прошлогодней книге по этому поводу содержалась более мягкая формулировка.

Напомним, Синяя книга Японии – ежегодный доклад о внешней политике, публикуемый Министерством иностранных дел. Издается с 1957 года. В книге, в частности, изложена официальная точка зрения на глобальные экономические тенденции, потенциальные террористические и военные угрозы и другие вызовы.

18 марта Япония ввела санкции против России в связи с ситуацией на Украине, а 25 марта расширила эти санкции. В частности, Япония запланировала повысить пошлины на ввоз древесины, лосося, икры и краба из России, запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса, решила пересмотреть закон об иностранной валюте с целью не допустить каких-либо лазеек в санкционном режиме против России и призвала компании не расплачиваться за российский газ рублями.

В ответ Москва объявила о выходе из переговоров о мирном договоре и статусе Курильских островов. Жители Курил поддержали такой шаг Москвы. Токио направил Москве протест из-за отказа вести переговоры о мире. Японцы назвали ответ Москвы на санкции Токио «черной меткой».

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