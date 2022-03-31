Международная федерация футбола (ФИФА) ввела русский язык в качестве официального в организации.

Решение было принято на заседании конгресса ФИФА, которое проходит в четверг в Дохе. За введение новых языков проголосовали 187 членов-ассоциаций, против – четыре, передает РИА «Новости».

Согласно уставу ФИФА, официальными языками являются английский, испанский, французский и немецкий.

Ранее сообщалось, что руководство ФИФА предлагает добавить в список официальных языков арабский, португальский и русский, чтобы способствовать «более репрезентативному подходу для языков, на которых говорят в ассоциациях-членах по всему миру».

Как заявил на конгрессе ФИФА президент организации Джанни Инфантино, ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира раз в два года.

«ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года. На последнем заседании конгресса ФИФА руководство попросили изучить жизнеспособность такого цикла, а также проекты, связанные с женским футболом. Администрация ФИФА во главе с Арсеном Венгером сделала это», – сказал Инфантино. Ближайший чемпионат мира пройдет в 2022 году в Катаре.

Как заявил экс-главный тренер сборной России по футболу и московского «Локомотива» Юрий Семин, организация всегда разумно подходила ко всем вопросам.

«ФИФА разумно подходила ко всем ситуациям, которые возникали в мировой повестке. Также ФИФА знает, что Россия – футбольная страна, и все турниры проведены на высочайшем уровне. Признание нашего языка в качестве официального – хороший момент для нас, я рад», – сказал Семин.

Ранее РФС подавал апелляцию в CAS на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.

CAS отказался удовлетворять ходатайство РФС о переносе стыковых матчей отборочного турнира ЧМ–2022 на более поздний срок.