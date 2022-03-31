Лукашенко призвал Россию активнее создавать совместные предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее создавать совместные предприятия с Россией. По его словам, экономическое сотрудничество само собой приведет страны к тому уровню союзнических отношений, который должен существовать.

«Особое направление, и это мы с президентом России постоянно подчеркиваем, – активное создание совместных производств. Здесь и особенно в вашей области. В сферах машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической сфере», – заявил Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко.

Лукашенко добавил, что он с президентом России Владимиром Путиным договорился о том, чтобы стороны активно использовали потенциал друг друга и наработки в тех или иных областях, передает «БелТА».

«Где у нас выше компетенции, пожалуйста. Там, где в России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Но надо создавать совместные предприятия. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюте и прочем. Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому», – сказал президент республики.

Лукашенко отметил, что экономика – это фундамент любых отношений. «В этом направлении мы и действуем».

Кроме того, президент заявил, что Запад не смог оторвать Белоруссию от России.

«Было желание (у Запада) отрезать здесь и провести красную черту для России. У них не получилось. Они сейчас ходят и зубами щелкают – не получилось, надо как-то все это перевернуть. Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции», – сказал он.

Лукашенко утверждает, что страны Запада хотели 2020 году после президентских выборов организовать в Белоруссии «майдан» по украинскому сценарию, но у него ничего не вышло.

Глава государства подчеркнул, что после 2020 года у Белоруссии был очень серьезный период: в стране готовились к референдуму по изменению конституции.

«Демократизировали ее. Надо было двигаться вперед. И вы знаете, многие у нас в обществе предлагали не проводить референдум после событий 2020 года. Я категорически высказался против: мы пообещали. Референдум прошел и, знаете, такая тишина. Даже Запад утихомирился: сказать нечего. И результаты референдума на полтора процента лучше, чем на президентских выборах. У нас действительно спокойная ситуация», – заключил Лукашенко.

Напомним, 18 марта были сняты все ограничения на поездки между Россией и Белоруссией.