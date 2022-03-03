Губернатор Мурманской области встретился со сборной России по лыжным гонкам

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился в аэропорту «Мурманск» со сборной России по лыжным гонкам, поддержав спортсменов на фоне санкций Запада.

Спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в этапах Кубка мира в Норвегии в связи с событиями на Украине, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«Конечно, печально, что политика вмешивается в спорт, но мы всегда вами гордились, гордимся и будем гордиться. Огромное вам спасибо за стойкость и мужество. Вы сильные и смелые, вы лучшие представители нашей страны. Я искренне верю, что все получится, и это время мы переживем. Низкий вам поклон, удачи и никогда не сдаваться!», – сказал Чибис.

Помимо губернатора, в аэропорту национальную сборную встретили болельщики – юные лыжники из заполярных спортивных школ. Ребята воспользовались возможностью лично пообщаться со своими кумирами и попросить у знаменитых чемпионов автограф.

По словам самих членов команды, резкая перемена в отношении к российским атлетам стала для них неожиданностью и большим разочарованием.

«Все были настроены против нас. Мы, конечно, хотели вести честную борьбу, все-таки спорт – это мир. Но все это только заставляет нас становиться сильнее», – сказал трехкратный чемпион Олимпийских игр в Пекине Александр Большунов.

Старший тренер российской сборной Юрий Бородавко считает, что политика стала лишь удобным поводом для зарубежных спортивных функционеров: «Многие в международных федерациях показали, насколько негативно они относятся к российским спортсменам. И даже те, кто хотел казаться друзьями, встали против российской команды. Тяжело это осознавать. Они просто не хотят нас видеть на пьедестале, для них это как кость в горле. Мы своими результатами доказываем, что мы одни из сильнейших в мире в лыжных гонках».

Чибис согласился с наставником сборной.

«Мы верим в своих ребят, мы ими гордимся, они проявляют чудеса мужества и внутренней стойкости. Мы еще не раз увидим их с победой на различных соревнованиях. А Мурманская область всегда ждет наших лыжников в гости, потому что лыжи для нас – один из базовых видов спорта», – подчеркнул губернатор.

Напомним, 1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским и белорусским лыжникам участвовать в норвежских этапах Кубка мира, а Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборную России по лыжным гонкам от соревнований.

В связи с прекращением авиасообщения России с Норвегией спортсмены сборной России по лыжным гонкам вынуждены были добираться из Осло в Киркенес, а оттуда автобусом приехали в Мурманск, чтобы вылететь в Москву и Санкт-Петербург.