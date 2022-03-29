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29 марта, вторник | Последнее обновление — 22:38 | vz.ru
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МО: Россия предоставила гуманитарные коридоры на пяти направлениях
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Российская сторона предоставила коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан с Украины на пяти направлениях – киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Сегодня с 10 часов утра российская сторона предоставила коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Выход по данным маршрутам предусмотрен как в Россию, так и в сторону западных границ Украины через контролируемые официальным Киевом территории», – цитирует его ТАСС.
Как уточнил Мизинцев, из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз – ни одного маршрута в Россию.
«На текущие сутки Киев заявил об открытии девяти дополнительных коридоров на запорожском и полтавском направлениях. Российская Федерация согласилась и с этими предложениями», – сказал он.
Также Мизинцев заявил, что Вооруженные силы России без участия киевских властей за сутки организовали эвакуацию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию свыше 19,2 тыс. человек, из них – 4 тыс. детей, а всего «с начала специальной военной операции – уже 488 930 человек, из которых 101 423 ребенка».
По его данным, государственную границу России пересекли 59 848 единиц личного автотранспорта, из них за сутки – 2822 единицы.
Генерал уточнил, что 29 марта из Мариуполя без какого-либо участия украинской стороны удалось эвакуировать 3135 человек.
Ранее сообщалось, что ВС России без участия киевских властей за сутки эвакуировали из Мариуполя 3642 человека.
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Минченко объяснил участие Абрамовича в переговорах в Стамбуле
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«Абрамович – человек креативный, иначе он не был бы таким богатым. Он умеет разговаривать на понятном для украинской элиты языке», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее российский бизнесмен был замечен на переговорах России и Украины в Турции.
«Коллективная Украина сегодня – это формальная политическая власть в лице президента Зеленского и его команды, США, которые обладают блокирующим пакетом акций, радикально-националистической группы силовиков и крупного бизнеса», – пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Так как в Киеве, в отличие от Москвы, структура принятия решений диверсифицирована, нужны такие переговорщики, которые могут разговаривать с местными элитами на понятном им языке. Именно поэтому там присутствует Роман Аркадьевич. Он тоже бизнесмен, тоже еврейского происхождения, как и многие местные бизнесмены. Это тот человек, который разговаривает на языке части управляющих элит Украины», – добавил собеседник.
При этом, по мнению Минченко, сегодня стороны вряд ли смогут прийти к каким-то важным соглашениям.
«У переговорного процесса есть несколько составляющих. Во-первых, это военный аспект. Специальная военная операция до сих пор продолжается. Даже если мы исходим из того, что целью РФ была исключительно защита ДНР и ЛНР в их провозглашенных границах, то возникает вопрос, как об этом можно говорить, когда еще до конца не взят Мариуполь и не разгромлена донецкая группировка ВСУ», – подчеркнул Минченко.
Кроме того, «у президента Украины Владимира Зеленского очевидно нарушена коммуникация с собственными солдатами, что видно из его заявлений о деятельности нацбатальона «Азов».
Второй аспект, из-за которого переговоры могут оказаться несостоятельными, касается общественного мнения граждан двух стран. Как указал Минченко, «согласно опросам, украинцы пребывают в состоянии предвкушения близкой победы». «Соответственно, при таких настроениях будет странно идти на какие-то уступки. Они будут восприниматься исключительно как предательство», – отметил эксперт.
Аналогичная ситуация складывается и в России. «Граждане поддерживают специальную военную операцию. И если в итоге Москва пойдет на какие-то уступки, у людей возникнет вопрос, за что погибали «наши парни», – добавил собеседник. Еще одним подтверждением того, что стороны могут быть не настроены договариваться о чем-то конкретном, по мнению Минченко, являются массовые утечки деталей переговоров в западной прессе.
Очередной этап переговоров РФ и Украины стартовал во вторник в Турции. Незадолго до начала на встрече был замечен российский бизнесмен Роман Абрамович. Газета ВЗГЛЯД писала, что перед стартом обсуждения он лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По данным агентства ТАСС, предприниматель прибыл в Стамбул в составе команды переговорщиков. В противном случае из-за санкций он не смог бы пересечь границу.
Роман Абрамович уже не в первый раз присутствует на совещании по решению украинского вопроса. Так, накануне The Times писала, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского, в которой были изложены условия Киева.
Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждения. Позже представитель российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов переговоров между Украиной и Россией.
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Войска ДНР полностью взяли под контроль центр Мариуполя
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Зачистка от нацбатальонов в Мариуполе продолжается, центр города полностью под контролем сил Донецкой Народной Республики, сообщил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире стрима «Соловьев Live» в YouTube.
«По Мариуполю: зачистка города продолжается, центр уже полностью под нашим контролем», – передает ТАСС его слова.
При этом Безсонов подчеркнул, что бои на данный момент идут по горловскому, мариупольскому и донецкому направлениям.
Между тем, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, пишет РИА «Новости».
«Наши подразделения тем не менее продвигаются, продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутовку. В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты как живым щитом», – сообщил он на канале «Россия 24».
По словам Пушилина, «ситуация развивается, все идет согласно планам, но с учетом необходимости сохранить как можно больше гражданского населения».
Накануне Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили планы по дальнейшему освобождению города и взаимодействию после окончания боевых действий.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
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В Совфеде оценили возможность вступления ЛНР и ДНР в состав России
ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в России, если оно не противоречит их конституциям, Россия признала их суверенитет, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями», – приводит РИА «Новости» ответ Клишаса на вопрос, как может Россия отреагировать на возможный референдум.
Ранее в воскресенье глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут рядполитических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Глава ЛНР допустил проведение референдума о присоединении к России
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В ближайшее время может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», – приводит ТАСС слова Пасечника.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В СПЧ рассказали о состоянии эвакуированных в ДНР жителей Мариуполя
Эвакуированным из Мариуполя в Донецкую народную республику (ДНР) людям объяснили, что они, несмотря на заявления украинских властей, не в плену, а могут ходить в магазины и гулять, рассказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова.
«Сегодня мы посетили несколько школ, в которых размещены эвакуированные из Мариуполя люди. Они сами выбрали ехать сюда, а не на Украину. Ну хотя бы потому, что не уверены в будущем Украины. А мужчины не хотят воевать. Людям объяснили, что они, несмотря на заявления украинских властей, не в плену, не в лагере. Они могут спокойно ходить в магазины, гулять. Но просто не могут пока покидать город до проверки», – написала Ахмедова в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что «люди сегодня тыкались в нас, беспомощно задавая одни и те же вопросы. «А если у меня украинский паспорт, что со мной будут делать в Москве?», «А мужчин будут мобилизовать в республике?», «А мужчин не выпустят из ДНР?», «А мужчин в России посадят в тюрьму?», «А нам больше нельзя будет ездить куда мы хотим?», «А пенсии нам Россия никогда не будет платить, у нас же паспорта Украины?».
Ахмедова добавила, что людям объяснили, что им «не нужны дополнительные документы, после проверки для передвижения вам достаточно вашего паспорта», «Эвакуированных мобилизовать не будут», «Мужчин с женщинами разлучать не будут! Вы не в концлагере!», «Вы пройдете проверку и езжайте куда хотите!», «Россия возьмет на себя социальные обязательства по отношению к вам. Вы – наши люди. На территории Донецкой Народной Республики вы – не беженцы! Вы у себя дома».
«А я смотрю на них и вижу перед собой измученных запуганных людей, с глаз которых медленно спадает пелена неправды. Люди замучены не только обстрелами, страхом и подвалом. Они замучены еще неправдой. Официальная Украина много лгала. И сейчас много лжет о ходе военной операции. Люди верят и не пытаются спасти свои жизни бегством. Им говорят, что в республиках и России их посадят в лагеря и, таким образом, предопределяют их человеческий выбор – они не пытаются спастись в России», – добавила журналистка.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Пушилин обсудил с Кадыровым освобождение и восстановление Мариуполя
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили планы по дальнейшему освобождению города и взаимодействию после окончания боевых действий, сообщил лидер ДНР.
«Обсудил в Мариуполе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым ход операции по освобождению города. Выразил огромную признательность за то, что плечом к плечу с нашими защитниками бойцы из Чеченской Республики изгоняют нацистских преступников с земли Донбасса. Обсудили планы по дальнейшему взаимодействию, в том числе и после окончания боевых действий», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР также сообщил, что вручил Кадырову орден Дружбы за личный вклад в дело освобождения Донбасса.
Ранее в понедельник министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что глава республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. По словам Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, «чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь». Сам Кадыров сообщил, что решил нанести визит в Мариуполь, чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах боевых товарищей из числа российских вооруженных сил, которые проделали колоссальную работу по освобождению города.
Кроме того, в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем. В прошлый четверг Кадыров объявил об освобождении Левобережного района Мариуполя в восточной части города.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Пушилин заявил о возможности рассмотрения вопроса вхождения ДНР в состав России
Донецкая народная республика изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации, заявил глава республики Денис Пушилин.
Этот вопрос будет рассмотрен после освобождения всей территории республики, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключал, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.
Председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Леонид Калашников отмечал, что для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России сейчас неподходящее время.
Депутат Госдумы от Крыма заявил о потере Киевом шанса сохранить государство в прежних границах
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что киевские власти, по его мнению, потеряли последний шанс сохранить Украину как государство в нынешних границах.
Крымская делегация прибыла с официальным визитом в Донбасс. В ее состав вошли депутаты парламента региона и депутаты Госдумы, избранные от Крыма, передает РИА «Новости».
«Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. Время безвозвратно ушло. Сегодня я не вижу возможностей для Украины сохраниться в нынешних границах и не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры», – считает Шеремет.
По его словам, если с кем и вести переговоры, так с Вашингтоном, которому выгодно затягивание конфликта на Украине и превращение ее в выжженную землю.
Ранее стало известно, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Госдуме заявили, что сейчас неподходящее время для референдума в ЛНР
Для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России сейчас неподходящее время, заявил председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Леонид Калашников.
«Я думаю, сейчас не подходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте», – цитирует ТАСС Калашникова.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.
До этого сообщалось, что за месяц спецоперации на Украине освобождено 93% территории Луганской республики, идут бои на подступах к агломерации Северодонецк-Лисичанск. Армия ДНР, действуя против крупной группировки противника, освободила 54% территории и сейчас ведет бои за освобождение крупнейшего промышленного и портового центра – Мариуполя.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Экс-сотрудник СБУ рассказал о попытках боевиков замести следы тюрьмы для пыток в Мариуполе
Украинские силовики пытались замести следы тайной тюрьмы аэропорта Мариуполя, выкапывая захоронения погибших арестантов, заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
«Была информация где-то месяц назад, что украинцы начали в районе аэропорта выкапывать захоронения, перепрятывать куда-то, заметать следы. Так что можем (там) никого не найти», – сказал Прозоров в беседе с РИА «Новости».
Он сообщил, что был в аэропорту Мариуполя после перехода воздушной гавани под контроль ДНР. «Обратил внимание, что со стен в морозильных камерах (где держали заключенных) сняли металлическую облицовку. Возможно, украинская сторона пытается замести следы своих преступлений», – сказал экс-сотрудник СБУ.
Ранее Прозоров сообщал, что в аэропорту этого города существовала тайная тюрьма-«библиотека», где содержались пленные ополченцы ДНР и их сторонники. Всех их пытали СБУ и участники националистических батальонов.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал провести расследование организации тюрьмы в Мариуполе для противников госпереворота в 2014 году.
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ВСУ обстреляли Донецк из запрещенного оружия
Украинские военные обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив восемь снарядов запрещенным Минскими соглашениями калибром в 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра», - говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.
Также известно, что украинские силовики обстреляли из 120-миллиметрового миномета населенный пункт Михайловка.
Накануне в результате минометных обстрелов националистами очередей у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи гуманитарной помощи в пригороде Харькова погибли три человека и более десяти ранены.
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Два дома пострадали в результате обстрела города Ровеньки украинской «Точкой-У»
Два дома разрушены в городе Ровеньки при падении ракеты комплекса «Точка-У», выпущенной со стороны украинских силовиков, сообщили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что силы республики сбили ракету «Точка-У», выпущенную украинскими силовиками по городу Ровеньки в ЛНР.
«В результате обстрела с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» в населенном пункте Ровеньки разрушено два жилых домостроения», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Напомним, 14 марта штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
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В ДНР за сутки эвакуировали из Мариуполя более 600 человек
За минувшие сутки из Мариуполя в Донецкую Народную Республику эвакуировали более 600 человек, сообщил штаб территориальной обороны республики.
«За минувшие сутки, с 08.00 26 марта до 08.00 27 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 627 человек, включая 146 детей», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости».
Тем временем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 09.15 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 – населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что житель, выбравшийся из Мариуполя, рассказал, что украинские власти пытались проводить декоммунизацию и цензуру в стране.
В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
Неделю назад в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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В Кремле переадресовали Пасечнику вопрос о референдуме в ЛНР
Вопросы о возможном референдуме в ЛНР о вступлении в состав России следует задавать главе республики Леониду Пасечнику, это суверенное государство, независимость которого Москва признала, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля и когда может пройти референдум, что он этого не знает и «вопросы нужно все-таки к Пасечнику адресовать», передает РИА «Новости».
«Все-таки речь о государстве, независимость и суверенитет которого признала Россия. Поэтому это суверенное государство и нужно обращаться за разъяснениями туда», – добавил он.
Ранее Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.
При этом председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Леонид Калашников счел, что сейчас неподходящее время для референдума в ЛНР.
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В Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 472 тыс. человек
Число граждан, прибывших на территорию России с Украины и из Донбасса на утро 28 марта превысило 472 тыс. человек, сообщили в силовых структурах.
Источник сообщил, что в Россию из ДНР, ЛНР и Украины «прибыло уже более 472 тыс. человек, в том числе почти 100 тыс. детей», передает ТАСС.
«Почти 144 тыс. из них – граждане России, около 269 тыс. имеют гражданство Донецкой и Луганской народных республик, почти 60 тыс. – это граждане Украины и других государств», – добавил он.
Ранее в СПЧ рассказали о состоянии эвакуированных в ДНР жителей Мариуполя.
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