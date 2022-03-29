Глава «Матерей России»: Призывников не будут отправлять на Украину

«Для мужчины служба в рядах нашей армии всегда считалась самым почетным долгом – это как для женщины родить и воспитать ребенка. Но в этот раз, на фоне спецоперации на Украине, понять обеспокоенность родителей призывников легко», – сказала газете ВЗГЛЯД лидер «Матерей России» Валентина Петренко, комментируя начало весеннего призыва.

«Весенний призыв проходит ежегодно, но в этот раз некоторые матери и отцы волнуются, что их сыновей отправят служить в горячую точку. Однако Минобороны дало официальные заверения о том, что характер призывной кампании не предполагает участие призывников в спецоперации на Украине», – подчеркнула председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.

«Порядок призыва утвержден и другого подхода уже не будет. Эти решения приняты на уровне президента Владимира Путина, который сказал, что только контрактники, профессионалы будут исполнять те задачи, которые ставит сегодня государство», – добавила собеседница.

Глава «Матерей России» напомнила и о словах министра обороны Сергея Шойгу о том, что срочники до конца мая будут сперва проходить подготовку в учебных центрах. Она уверена, что подобных заверений, данных на высшем уровне, для родителей будет достаточно. «Спецоперацию проводят исключительно профессиональные военные, которые зачастую прошли не одну боевую кампанию. Они обладают необходимыми навыками, а службу в армии они сделали для себя профессией», – пояснила Петренко.

В то же время сама по себе служба в армии остается не только почетным, но и полезным делом для любого юноши, убеждена Петренко. «В Вооруженных силах молодые люди становятся настоящими мужчинами и потом, в случае необходимости, они всегда способны защитить свой дом и семью. Воинская служба помогает обретать мужское предназначение в полном смысле этого слова», – подчеркнула лидер «Матерей».

Она напоминает, что в истории России почти не было ни одного поколения, перед которым не вставали бы серьезные вызовы, в том числе порой и военные. «Самым тяжелым вызовом была Великая Отечественная, когда, случалось, даже дети сами сбегали на фронт. Так, например, поступили братья моей матери – мои дяди, они в итоге погибли. Некоторые дети тогда вступали в партизанские отряды. То есть на борьбу буквально поднимались всем народом. Тогда была одержана победа над страшным врагом – над нацизмом, который сейчас, к сожалению, возродился в новой своей ипостаси – на Украине», – подытожила Петренко.

Напомним, что весенний призыв в этом году, как обычно, начинается 1 апреля. О том, что новобранцы, призванные этой весной, не поедут в горячие точки, во вторник заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, отправка призывников в войска начнется не раньше третьей декады мая. Министр заверил, что военнослужащие этого призыва после службы будут уволены в запас и отправятся по местам проживания.

В начале марта Минобороны сообщало, что среди участников спецоперации на Украине было обнаружено несколько срочников. После этого в Главную военную прокуратуру были направлены материалы для правовой оценки действий и наказания ответственных за невыполнение указа президента, запретившего привлекать срочников для выполнения задач на территории Украины.