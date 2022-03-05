Путин исключил участие призывников в спецоперации на Украине

В спецоперации на Украине принимают участие профессиональные военные, призывников там нет и не планируется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

«В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни – защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью», – пояснил Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства также поблагодарил добровольцев, которые приходят в военкоматы. «Но их помощь пока не требуется, и, я уверен, не потребуется» – подчеркнул он.

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Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле.

Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.