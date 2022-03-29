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В Кремле указали на важность ближайших дней для понимания ситуации по переговорам с Украиной
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что результаты переговоров с Украиной в Стамбуле будут понятны сегодня-завтра, это определит дальнейшую судьбу процесса.
Песков сказал на просьбу прокомментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о безрезультатности переговоров в Стамбуле, что «сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет», передает РИА «Новости».
Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов по переговорам с Украиной.
Напомним, во вторник в Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины в полном составе.
Вместе с тем Кадыров выразил мнение, что данные переговоры будут безрезультатны.
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Россиянин рассказал о шоке европейцев от поведения украинских беженцев
Европейцев раздражает невоспитанность, назойливость и бескультурье беженцев с Украины, многие коренные жители опасаются, что потеряют доходы и работу из-за дешевой рабочей силы из Восточной Европы, рассказал житель Екатеринбурга Дмитрий Головин после длительной поездки по Германии и Чехии.
«Если официально западные политики поддерживают Украину и обещают ее беженцам поддержку, то местные жители в шоке от наплыва приезжих, большинство они раздражают. Например, европейцев раздражает, что украинцы неаккуратны, не убирают за собой, ведут себя в общественных местах некультурно – кричат, что-то требуют. В поездах, где для беженцев сделали бесплатный проезд в вагонах второго класса, они назойливо лезут в первый. Такое поведение несвойственно европейцам, они смотрят на многих украинцев как на дикарей», – цитирует Ura.ru Головина.
По его словам, также жителей Германии и Чехии беспокоит, что из-за наплыва «дешевой» рабочей силы они останутся без работы, потеряют доходы, из-за чего растет социальная напряженность.
«Условно, местные студенты получают одно пособие, а студентам-беженцам правительство платит в три раза больше. Я даже слышал, что местные собираются выйти на митинги, требуя справедливости», – заявил мужчина.
Ранее в ООН сообщили, что более 3,8 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны, больше всех, около 2,2 млн человек перебрались в Польшу.
Газета ВЗГЛЯД писала, как беженцы с Украины приводят в ужас Европу.
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Эксперт назвал уязвимые места ВСУ на комбинате «Азовсталь»
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«Многочисленные переходы, в том числе подземные, огромные подвалы, хранилища, склады делают «Азовсталь» непростым объектом для штурма», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник. Ранее остатки нацбатов и украинских войск укрылись в Мариуполе на территории «Азовстали».
«У промзоны, а тем более металлургического комбината, всегда есть преимущество в плане создания защитных укреплений, – за счет мощных стен, за которыми можно спрятаться и оборудовать позицию», – пояснил советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.
«Азовсталь» – один из самых крупных в Европе металлургических комбинатов, напомнил он. «В этих многочисленных помещениях легко прятать не только живую силу, но и бронетехнику, оборудовать укрепленные огневые точки, заминировать проходы. Все выстроено из металла и бетона. Оттуда очень тяжело выбить противника», – сказал собеседник. «Кроме того, у «Азовстали» есть свои выходы в порт, ведь комбинат стоит прямо на побережье», – добавил он.
Тем не менее «Азовсталь» уязвима как со стороны суши, так и с моря, потому что это промышленный объект, он не создавался изначально как крепость, подчеркивает Мирошник.
Напомним, комбинат «Азовсталь» занимает почти 11 кв. км в центре Мариуполя. Это предприятие – один из крупнейших мировых производителей судовой стали. Завод входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест», основными акционерами которой являются группа СКМ Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.
В понедельник представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила под Мариуполем в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем украинский вертолет, который должен был экстренно вывезти с «Азовстали» командование нацбатальона «Азов», в том числе командира 36-й бригады Баранюка и командира «Азова» Прокопенко.
Как передает РИА «Новости», в Мариуполе продолжаются уличные бои. Силы ДНР продолжают зачистку. Остатки нацбатов и украинских войск удалось разрезать на две части, после чего часть националистов укрылась на территории «Азовстали». По словам главы республики Дениса Пушилина, силовики рассчитывают взять город в ближайшие дни.
В Мариуполе сбит отправленный для эвакуации командиров «Азова» украинский Ми-8
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В районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов», – отметил Конашенков, передает ТАСС.
«Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета Военно-воздушных сил Украины: два Су-24 западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области», – добавил он.
Российская оперативно-тактическая авиация уничтожила за сутки 41 украинский военный объект, включая две установки реактивных систем залпового огня, одну станцию радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района, где находилась военная техника ВСУ.
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Минобороны: В Мариуполе нацисты вырезали свастику на телах гражданских лиц
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В подвалах домов были найдены тела мирных жителей Мариуполя со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой, сообщили в Минобороны.
«В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», – сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.
Также сообщалось, что эвакуированные из Мариуполя мирные жители рассказали о националистах, забрасывающих гранатами подвалы зданий, где находились женщины и дети.
«Спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами», – сказал Мизинцев.
Ранее сообщалось, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».
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Установлено точное место, где «Азов» пытал российских пленных солдат
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Жестокие пытки российских военнослужащих устраивали на территории Малороганского молочного завода под Харьковом, установлена также личность пытавшего – это участник евромайдана и боевик «Азова» Сергей Величко, известный как Чили.
«Биография этого «воина» богата: сначала он кидал коктейли Молотова в милиционеров на Майдане в 2014 году, затем воевал в Донбассе в неонацистском батальоне «Азов», – сообщает Telegram-канал «Трибунал». По данным ресурса, личность боевика помогли установить жители Харькова.
Отмечается, что Величко в «Азове» отличился особой жестокостью. Установлено и место, где он пытал пленных российских солдат - это Малороганский молочный завод в Харьковской области. По информации «Трибунала», для нейтрализации неонациста уже отправлены спецгруппы.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность. Он подчеркнул, что в Кремле видели видеоролик, в котором российским военным прострелили ноги.
Напомним, в России открылся общественный проект «Трибунал», собирающий улики о преступлениях украинских националистических батальонов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса.
В Тбилиси раскритиковали призыв Киева открыть в Грузии «второй фронт» против России
Грузинские политики, в том числе представители оппозиции, критически высказались в связи с заявлением секретаря СНБО Украины Андрея Данилова, который, в частности, предложил Тбилиси и Кишиневу заняться сейчас возвращением соответственно Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, открыв «дополнительные фронты» против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На брифинге в понедельник председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе связал заявление Данилова с состоявшимся в эти дни визитом в Киев представителей саакашвилевского «Единого национального движения» и назвал эту грузинскую организацию «партией войны».
По его словам, «власти Грузии привержены политике мирной деоккупации и не допустят провокаций, которые могут вызвать эскалацию военного противостояния с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами».
Ираклий Кобахидзе заявил, что «новая братоубийственная война будет огромной и непростительной ошибкой в истории Грузии, и этого власти не допустят».
Он подчеркнул, что радикальная грузинская оппозиция не оставляет попыток втянуть Грузию в войну – «регулярными призывами введения экономических санкций против России, провокационной попыткой без разрешения правительства Грузии отправить на Украину самолет с добровольцами, ведением дискриминационной пропаганды против граждан русской национальности и так далее».
«Отзыв посла Украины из Грузии явился актом организованного политического давления со стороны «партии войны», – считает он.
Между тем депутат от «Единого национального движения» Роман Гоциридзе назвал заявление Данилова «серьезной ошибкой».
Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, отправляет сотни тонн гуманитарной помощи, принимает тысячи украинских беженцев, но при этом не присоединяется к экономическим санкциям против России, объясняя это собственными национальными интересами.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пример Украины приводит Грузию в чувство.
Кадыров объяснил цель неожиданного приезда в Мариуполь
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принял решение нанести неожиданный визит в Мариуполь, чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах боевых товарищей из числа российских Вооруженных сил, которые проделали колоссальную работу по освобождению города.
«Друзья, город Мариуполь ежедневно принимает освободителей в лице российских Вооруженных сил. Сегодня я принял решение нанести туда неожиданный визит (…), чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах наших боевых товарищей. Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских Вооруженных сил», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«В ходе визита я встретился с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым, главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и командиром батальона «Спарта» Артемом Жога. В рамках встречи я ознакомился с подробным планом действий наших силовиков. Андрей Николаевич доложил о значительных успехах бойцов на ответственных участках и упомянул приблизительные сроки взятия Мариуполя российской армией. Приятным подарком для меня стал орден Дружбы из рук главы ДНР Дениса Пушилина, за что я безмерно благодарен», – рассказал Кадыров.
«Также военнослужащим доставлены гуманитарная помощь и около 900 комплектов военного обмундирования. При этом в скором времени будет доставлено медицинское и военно-техническое оборудование. Вопрос своевременных поставок необходимого оснащения и продовольствия мною держится на особом контроле», – сообщил глава Чечни.
«Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто с честью и доблестью отстаивает интересы нашего государства! Каждый из них, как никто другой, достоин похвалы и добрых пожеланий», – заявил Кадыров.
Ранее в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. В тот же день министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что глава республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. По словам Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, «чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь».
В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем. В прошлый четверг Кадыров объявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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ФОМ зафиксировал рост поддержки россиянами спецоперации на Украине
За прошедший месяц среди россиян выросла поддержка спецоперации на Украине до 73%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
По состоянию на 27 февраля решение о начале специальной военной операции на территории Украины считали правильным 65% россиян, к 20 марта – 73%, следует из данных на сайте ФОМ.
«На вопрос о целях России ответ «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО» дали 71%, «защитить население ДНР и ЛНР» – 52%, «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти» – 21% опрошенных. 10% респондентов выбрали позицию «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России». Не дали ответа на вопрос 8% участников опроса», – отметили в ФОМ.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос был проведен 18 – 20 марта 2022 года в 53 субъектах России среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что спецоперацию России на Украине поддерживает 74% россиян, что на 9% больше, чем по состоянию на 25 февраля.
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Обнародовано видео работы высокоточного оружия ВС России
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированной в окопе БМП украинских войск.
На видео показана украинская позиция, снятая с БПЛА. Далее следует взрыв от попадания российского боеприпаса.
«Расчет беспилотного летательного аппарата установил расположение огневой позиции и обеспечил наведение высокоточного боеприпаса. Точным попаданием укрепленный блок-пост с БМП ВСУ был уничтожен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».
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Войска ДНР полностью взяли под контроль центр Мариуполя
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Зачистка от нацбатальонов в Мариуполе продолжается, центр города полностью под контролем сил Донецкой Народной Республики, сообщил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире стрима «Соловьев Live» в YouTube.
«По Мариуполю: зачистка города продолжается, центр уже полностью под нашим контролем», – передает ТАСС его слова.
При этом Безсонов подчеркнул, что бои на данный момент идут по горловскому, мариупольскому и донецкому направлениям.
Между тем, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, пишет РИА «Новости».
«Наши подразделения тем не менее продвигаются, продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутовку. В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты как живым щитом», – сообщил он на канале «Россия 24».
По словам Пушилина, «ситуация развивается, все идет согласно планам, но с учетом необходимости сохранить как можно больше гражданского населения».
Накануне Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили планы по дальнейшему освобождению города и взаимодействию после окончания боевых действий.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
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ООН призвала к расследованию пыток военнопленных на Украине
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Организация Объединенных Наций призвала Россию и Украину начать расследование после появления в Сети видео издевательств над военнопленными.
«Мы видели видеозаписи с обеих сторон, то есть украинских военнопленных, взятых российской стороной, и российских военнопленных, взятых украинской стороной», – заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.
Речь идет, в частности, о распространенных в интернете видеозаписях, на которых украинские военные стреляют по ногам захваченных ими российских солдат, пишет «Коммерсант».
«Мы призываем власти обеих стран провести полное расследование действий, продемонстрированных на этих видеозаписях», – сказала Богнер. Она отметила, что ООН все еще «в процессе проверки всех опубликованных материалов», они «вызывают серьезную озабоченность».
Ранее Следственный комитет России начал проверку обстоятельств «жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими».
Накануне Кремль отреагировал на кадры издевательств ВСУ над российскими военнопленными.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Европа открыла глаза на военные преступления Киева.
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МО: Националисты обстреляли очереди у пунктов выдачи гумпомощи под Харьковом
В результате минометных обстрелов националистами очередей у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи гуманитарной помощи в пригороде Харькова погибли три человека и более десяти ранены, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на так называемых бандер-мобилях, обстреляли места массового скопления мирного населения – очереди у магазинов, банкоматов, пункты выдачи продовольствия и питьевой воды. В результате три человека погибли, более десяти получили ранения», – приводит его слова ТАСС.
Мизинцев добавил, что российские военные продолжают тщательно фиксировать и другие преступления, совершаемые националистами по отношению к мирному населению.
По его словам, средства объективного контроля зафиксировали нарушения в районах открытых гуманитарных коридоров. «Боевики территориальных батальонов вели огонь из стрелкового оружия и минометов с 09:35 до 11:07 на сумском, а с 10:03 до 10:41 на запорожском направлениях, тем самым препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов», – отметил Мизинцев.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Накануне в ДНР заявили, что житель Ясиноватой и 12 человек из Мариуполя в ДНР получили ранения из-за обстрелов украинскими войсками.
В Минобороны сообщили о подразделениях с символикой Третьего рейха в составе ВСУ
Подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе Вооруженных сил Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он отметил, что террор и геноцид стали нормой для Украины, передает ТАСС.
«Всеобъемлющая поддержка со стороны США и целого ряда стран Европейского союза развязала руки нацизму в масштабах всей страны, только здесь воинские подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе национальных вооруженных сил и воинских формирований», – сказал Мизинцев.
Представитель ведомства подчеркнул, что жертвами националистов становятся женщины и дети.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
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Патрушев сравнил биолаборатории США на Украине с экспериментами Третьего рейха
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Доказательства, собранные Россией о работе биолабораторий США на Украине, покажут миру, что Вашингтон продолжил традиции Третьего рейха, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на встрече с гендиректором Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри.
«В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир, наконец, увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», – цитирует его ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена требовать объяснений от США по участию сына Байдена Хантера в работе биолабораторий на Украине.
В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Минченко объяснил участие Абрамовича в переговорах в Стамбуле
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«Абрамович – человек креативный, иначе он не был бы таким богатым. Он умеет разговаривать на понятном для украинской элиты языке», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее российский бизнесмен был замечен на переговорах России и Украины в Турции.
«Коллективная Украина сегодня – это формальная политическая власть в лице президента Зеленского и его команды, США, которые обладают блокирующим пакетом акций, радикально-националистической группы силовиков и крупного бизнеса», – пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Так как в Киеве, в отличие от Москвы, структура принятия решений диверсифицирована, нужны такие переговорщики, которые могут разговаривать с местными элитами на понятном им языке. Именно поэтому там присутствует Роман Аркадьевич. Он тоже бизнесмен, тоже еврейского происхождения, как и многие местные бизнесмены. Это тот человек, который разговаривает на языке части управляющих элит Украины», – добавил собеседник.
При этом, по мнению Минченко, сегодня стороны вряд ли смогут прийти к каким-то важным соглашениям.
«У переговорного процесса есть несколько составляющих. Во-первых, это военный аспект. Специальная военная операция до сих пор продолжается. Даже если мы исходим из того, что целью РФ была исключительно защита ДНР и ЛНР в их провозглашенных границах, то возникает вопрос, как об этом можно говорить, когда еще до конца не взят Мариуполь и не разгромлена донецкая группировка ВСУ», – подчеркнул Минченко.
Кроме того, «у президента Украины Владимира Зеленского очевидно нарушена коммуникация с собственными солдатами, что видно из его заявлений о деятельности нацбатальона «Азов».
Второй аспект, из-за которого переговоры могут оказаться несостоятельными, касается общественного мнения граждан двух стран. Как указал Минченко, «согласно опросам, украинцы пребывают в состоянии предвкушения близкой победы». «Соответственно, при таких настроениях будет странно идти на какие-то уступки. Они будут восприниматься исключительно как предательство», – отметил эксперт.
Аналогичная ситуация складывается и в России. «Граждане поддерживают специальную военную операцию. И если в итоге Москва пойдет на какие-то уступки, у людей возникнет вопрос, за что погибали «наши парни», – добавил собеседник. Еще одним подтверждением того, что стороны могут быть не настроены договариваться о чем-то конкретном, по мнению Минченко, являются массовые утечки деталей переговоров в западной прессе.
Очередной этап переговоров РФ и Украины стартовал во вторник в Турции. Незадолго до начала на встрече был замечен российский бизнесмен Роман Абрамович. Газета ВЗГЛЯД писала, что перед стартом обсуждения он лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По данным агентства ТАСС, предприниматель прибыл в Стамбул в составе команды переговорщиков. В противном случае из-за санкций он не смог бы пересечь границу.
Роман Абрамович уже не в первый раз присутствует на совещании по решению украинского вопроса. Так, накануне The Times писала, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского, в которой были изложены условия Киева.
Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждения. Позже представитель российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов переговоров между Украиной и Россией.
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